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Від початку війни в Україні від дій окупантів загинув 21 журналіст

преса

Комітет з питань свободи слова Верховної Ради повідомляє про 21 задокументований випадок загибелі представників медіа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба парламенту.

"Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Вимагаємо світової реакції на злочини, які творять російські окупанти в Україні, зокрема й на знищення представників вільних медіа", - йдеться в повідомленні.

Члени профільного комітету закликали правоохоронні органи ретельно документувати злочини проти журналістів.

"Інформація - це зброя. І журналісти, як воїни інформаційного фронту, вносять свій неоціненний внесок у нашу перемогу. Але війна не розрізняє національностей чи мов", - зазначається в повідомленні.

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Так, з 24 лютого цього року від рук окупантів загинули:

  1. П’єр Закжевськи
  2. Олександра Кувшинова
  3. Олександр Литкін
  4. Павло Лі
  5. Сергій Пущенко
  6. Євген Сакун
  7. Брент Ентоні Рено
  8. Оксана Бауліна
  9. Ділєрбек Шакіров
  10. Віктор Дєдов
  11. Віктор Дудар
  12. Лілія Гумянова
  13. Юрій Олійник
  14. Олег Якунін
  15. Максим Левін
  16. Мантас Кведаравічус
  17. Сергій Заїковський
  18. Денис Котенко
  19. Євген Баль
  20. Роман Нежиборець
  21. Зореслав Замойський.

"Винні у цьому та інших злочинах будуть притягнуті до найсуворішої відповідальності", - наголосили в комітеті.

Автор: 

журналістика (1759) смерть (6746) жертви (1792)


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Фотографии журналистов с описанием их гибели отправить во все ведущие СМИ мира . Этот материал сразу появится в новостях на тв.

материалы надо отправлять о событиях ежедневно , а то скоро в новостях начнут Украину отодвигать на второй план ( раша платит некоторым сми очень хорошо)
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16.04.2022 13:51 Відповісти
За півтори місяці ... Багато.
Їх навмисне вбивають. Бо кацапи не ******* правди.
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16.04.2022 13:54 Відповісти
Жаль журналистов. Но я думаю если взять статистику по любой мирной профессии, например айтишники, менеджеры, шахтёры, продавцы, строители и т. д. То будет точно не меньше. Просто об этом не говорят
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16.04.2022 14:16 Відповісти
 
 