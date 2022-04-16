Ворожа ракета влучила у центральний район Харкова, 1 людина загинула, 18 - госпіталізовані, - Синєгубов
Росіяни продовжують тероризувати мирне населення Харкова та області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, сьогодні знову в один із центральних районів міста Харків влучила ракета окупантів.
"18 людей травмовані та госпіталізовані до медичних закладів. На жаль, 1 людина загинула місці. Зараз рятувальники працюють у посиленому режимі, щоб ліквідувати наслідки", - йдеться у повідомленні.
"Прошу жителів бути вкрай обережними! Як бачимо, ворог збільшив інтенсивність атак на житлові квартали. Не нехтуйте сигналами тривоги!" - додає він.
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