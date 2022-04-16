Ворожа ракета влучила у центральний район Харкова, 1 людина загинула, 18 - госпіталізовані, - Синєгубов

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення Харкова та області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні знову в один із центральних районів міста Харків влучила ракета окупантів.

"18 людей травмовані та госпіталізовані до медичних закладів. На жаль, 1 людина загинула місці. Зараз рятувальники працюють у посиленому режимі, щоб ліквідувати наслідки", - йдеться у повідомленні.

"Прошу жителів бути вкрай обережними! Як бачимо, ворог збільшив інтенсивність атак на житлові квартали. Не нехтуйте сигналами тривоги!" - додає він.

Читайте також: Внаслідок обстрілу Дарницького району Києва загинула одна людина, декілька людей поранено, - Кличко