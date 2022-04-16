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Новини Війна
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Ворожа ракета влучила у центральний район Харкова, 1 людина загинула, 18 - госпіталізовані, - Синєгубов

харків

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення Харкова та області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні знову в один із центральних районів міста Харків влучила ракета окупантів.

"18 людей травмовані та госпіталізовані до медичних закладів. На жаль, 1 людина загинула місці. Зараз рятувальники працюють у посиленому режимі, щоб ліквідувати наслідки", - йдеться у повідомленні.

"Прошу жителів бути вкрай обережними! Як бачимо, ворог збільшив інтенсивність атак на житлові квартали. Не нехтуйте сигналами тривоги!" - додає він.

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Автор: 

армія рф (17346) обстріл (28435) ракети (4022) Харків (5591) Синєгубов Олег (858)


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16.04.2022 14:07 Відповісти
Чому не бахнути по кримському містку?
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16.04.2022 14:08 Відповісти
Нічим поки що
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16.04.2022 14:09 Відповісти
по белгороду
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16.04.2022 16:36 Відповісти
«Американский генерал Dana Pittard заявил в CNN: США должны предупредить Кремль, если РФ применит тактическое ядерное оружие против Украины, то США воспримут это как начало ядерный войны и по России будет нанесен масштабный массированный ядерный удар»
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16.04.2022 14:25 Відповісти
 
 