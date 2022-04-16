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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За час окупації Херсону військами РФ на одному з кладовищ з'явилось понад 800 нових могил, - ЗМІ. ВIДЕО

Від 28 лютого по 15 квітня поблизу окупованого РФ Херсона викопали щонайменше 824 нові захоронення.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це пише The Washington post з посиланням на Лондонський некомерційний Центр інформаційної стійкості  у Twitter.

Місце поховання знаходиться на околиці міста, на схід від аеропорту. CIR спостерігає за рядом могил і кладовищ в окупованих Росією районах або районах, де поблизу знаходяться російські війська, сказав Бенджамін Стрік, директор з розслідувань.

"Страшно подумати про те, як гинули цивільні та що ще відбувається в цих районах", — сказав Стрік The Washington Post.

"Херсон був  окупований російськими військовими протягом першого тижня війни з Україною. Херсон знаходиться на річці Дніпро поблизу Чорного моря, тому є стратегічно важливим об’єктом конфлікту.Багато з 280 000 жителів Херсона втекли з міста після вторгнення. Але окупаційні російські війська також зіткнулися з опором і протестами цивільного населення в місті і, схоже, втратили контроль над його частиною наприкінці минулого місяця, повідомляє Міністерство оборони США", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди виїжджають, місто стає пустим, – мер Херсона

окупація (6685) Херсон (3354) воєнні злочини (1859)


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Топ коментарі
+24
бідні Херсонці... тримайтесь рідненькі, ми врятуємо вас! в нас в Харкові теж спекотно, прасують нас ракетами цілодобово
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16.04.2022 14:13
+22
Мда.. як могли віддати цілу область оркам...
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16.04.2022 14:13
+21
Як же не віддали ? Тимчасово віддали. Оборону не організували. Всі силові структури покинули місто, напевно з дозволу Зеленського. Це моя особиста думка після його слів щодо Маріуполя.
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16.04.2022 14:23
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бідні Херсонці... тримайтесь рідненькі, ми врятуємо вас! в нас в Харкові теж спекотно, прасують нас ракетами цілодобово
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16.04.2022 14:13 Відповісти
Бережіть себе і Україну.
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16.04.2022 14:35 Відповісти
Мда.. як могли віддати цілу область оркам...
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16.04.2022 14:13 Відповісти
не отдали. воюют. да тяжко. главное бить москаля.
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16.04.2022 14:16 Відповісти
Як же не віддали ? Тимчасово віддали. Оборону не організували. Всі силові структури покинули місто, напевно з дозволу Зеленського. Це моя особиста думка після його слів щодо Маріуполя.
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16.04.2022 14:23 Відповісти
Люди які здали були на місцях, вони вже в парашу втікли. Думаю місцеве сбу теж допомогло.
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16.04.2022 14:25 Відповісти
А чому без прізвищ ?
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16.04.2022 14:39 Відповісти
Прізвищ я не згадаю, але всіх їх можна знайти. Треба просто трохи витратити час, google в допомогу. Їх всіх потім покарають, ніхто не буде пробачати цього.
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16.04.2022 15:24 Відповісти
Ага, саме з "дозволу". Вати на керівних посадах, як неприємно виявилось, було достатньо. І не тільки в Херсоні
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16.04.2022 14:58 Відповісти
Бо найвеличнійший наказав розмінувати вихід з Криму, та мости.
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16.04.2022 14:58 Відповісти
Й що це за новина?Хто похований?Що люди 52 дні не помирають?
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16.04.2022 14:15 Відповісти
800 за 52 дня?
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16.04.2022 15:58 Відповісти
"Втратили контроль над його частиною"?
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16.04.2022 14:15 Відповісти
Почему не взорвать мост и вся правобережная группировка орков практически окажется отрезанная от снабжения?
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16.04.2022 14:19 Відповісти
Там ще Каховка є.
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16.04.2022 14:22 Відповісти
и орки окажутся в окружении.
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16.04.2022 14:22 Відповісти
Каховська ГЕС, дамба, міст... Теж підривати порадите?
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16.04.2022 16:48 Відповісти
спокойно....
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16.04.2022 14:53 Відповісти
Ага спокойно на крыльях?Сами себе отрежем?....
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16.04.2022 14:56 Відповісти
Ну да, ну да, ведь новоордынцы такие тупые, что они отступая не взорвут мост? Позволить оркам захватить областной центр и значительную часть запорожской области, убивать и калеча тысячи украинцев, разрушая градами, ураганами и смерчами Николаев, держа в заложниках около ляма людей на свежеприобретенных оккупированных территориях но мост мы конечно же не взорвем, ведь мост куда ценнее всего вышеперечисленного.
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16.04.2022 16:32 Відповісти
ну нечего посидим еще на жопе ровно. Там же тихо, нах его освобождать. Готовимся к битве за донбасс которая может начать аж осенью.
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16.04.2022 14:28 Відповісти
Дурню не говоріть, битва вже скоро почнеться. Про швидкий початок всі наші та міжнародні експерти говорять.
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16.04.2022 16:13 Відповісти
В чем ВРАНЬЕ журналистких броских заголовков? А в том, что ради "красного словца" можно манипулировать цифрами (как вздумается). За 90 лет все нынешнее 300 тысячное население долно естественно умереть, а значит в день ЕСТЕСТВЕННАЯ СМЕРТНОСТЬ = 300 000 чел/90 лет/365 дней = 9 человек! За 50 дней должно умереть порядка 50х9=450 чел, а по факту около 800, значит НЕЕСТЕСТЕННАЯ УБЫЛЬ: 800-450=350 человек!
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16.04.2022 14:45 Відповісти
Жалкая арифметика. Часть херсонцев уехала. Осталось около 70%
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16.04.2022 15:00 Відповісти
ви забули про тих хто євакуювався!
чим ви відрізняєтеся від журналістів, тай ваш розрахунок досить примітивний!
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16.04.2022 15:00 Відповісти
Вранья нет. Просто сообщили количество могил как информация для вот таких, как Ваши, расчётов.
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16.04.2022 15:01 Відповісти
"втратили контроль над його частиною" - а от з цього місця прошу докладніше!
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16.04.2022 16:50 Відповісти
 
 