За час окупації Херсону військами РФ на одному з кладовищ з'явилось понад 800 нових могил, - ЗМІ. ВIДЕО

Від 28 лютого по 15 квітня поблизу окупованого РФ Херсона викопали щонайменше 824 нові захоронення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington post з посиланням на Лондонський некомерційний Центр інформаційної стійкості у Twitter.

Місце поховання знаходиться на околиці міста, на схід від аеропорту. CIR спостерігає за рядом могил і кладовищ в окупованих Росією районах або районах, де поблизу знаходяться російські війська, сказав Бенджамін Стрік, директор з розслідувань.

"Страшно подумати про те, як гинули цивільні та що ще відбувається в цих районах", — сказав Стрік The Washington Post.

"Херсон був окупований російськими військовими протягом першого тижня війни з Україною. Херсон знаходиться на річці Дніпро поблизу Чорного моря, тому є стратегічно важливим об’єктом конфлікту.Багато з 280 000 жителів Херсона втекли з міста після вторгнення. Але окупаційні російські війська також зіткнулися з опором і протестами цивільного населення в місті і, схоже, втратили контроль над його частиною наприкінці минулого місяця, повідомляє Міністерство оборони США", - йдеться у повідомленні.

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