Турчинов: Доля всієї війни та країни вирішується на сході та півдні України

Доля всієї війни та країни сьогодні вирішується на сході та півдні України.

Про це по телефону в ефірі "Прямого" розповів екссекретар РНБО України Олександр Турчинов, який знаходиться на одній з передових позицій, інформує Цензор.НЕТ.

"Я переконаний, якщо ми утримаємо схід і південь, ми повністю поставимо крапку у цій війні, зламавши хребет російській імперії", – сказав Турчинов.

Ексекретар РНБО зазначив, що попри те, що ворог має перевагу в техніці, артилерії, авіації та чисельності своїх військ, "ми сильніші за них, тому що маємо перевагу в нашому дусі, у нашій волі, нашій вірі, переконанні і відповідальності за захист своїх дітей, своїх рідних, своєї країни!"

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Турчинов наголосив, що коли на сході і півдні путін отримає таку ж поразку, як і під Києвом, – "це повністю перекреслить всі його стратегічні завдання і приведе до такого ж ганебного фіналу, як і у крейсера "Москва"".

"Але, безумовно, боротьба буде достатньо жорсткою і важкою", – сказав екссекретар РНБО, висловивши переконання, що саме на Великодні свята путін отримає чергове фіаско, тому що "Господь бореться сьогодні разом з нами, – Він разом з нами в наших окопах, – і перемога буде з нами!"