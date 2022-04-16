Турчинов: Доля всієї війни та країни вирішується на сході та півдні України
Доля всієї війни та країни сьогодні вирішується на сході та півдні України.
Про це по телефону в ефірі "Прямого" розповів екссекретар РНБО України Олександр Турчинов, який знаходиться на одній з передових позицій, інформує Цензор.НЕТ.
"Я переконаний, якщо ми утримаємо схід і південь, ми повністю поставимо крапку у цій війні, зламавши хребет російській імперії", – сказав Турчинов.
Ексекретар РНБО зазначив, що попри те, що ворог має перевагу в техніці, артилерії, авіації та чисельності своїх військ, "ми сильніші за них, тому що маємо перевагу в нашому дусі, у нашій волі, нашій вірі, переконанні і відповідальності за захист своїх дітей, своїх рідних, своєї країни!"
Турчинов наголосив, що коли на сході і півдні путін отримає таку ж поразку, як і під Києвом, – "це повністю перекреслить всі його стратегічні завдання і приведе до такого ж ганебного фіналу, як і у крейсера "Москва"".
"Але, безумовно, боротьба буде достатньо жорсткою і важкою", – сказав екссекретар РНБО, висловивши переконання, що саме на Великодні свята путін отримає чергове фіаско, тому що "Господь бореться сьогодні разом з нами, – Він разом з нами в наших окопах, – і перемога буде з нами!"
Будь ласка, зачекайте...
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Вот это слова настоящего воина победителя, а не "я хочу заглянуть в очко путину".
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отойді я
І лани і гори -
Все покину, і полину
До самого Бога...
Бо українці століттями ніяк ярмо не скинуть.
Замало цього.
Потрібно звільняти хоча би ті місця (населені пункти, міста, села), які були здані після 24/02 в результаті зради в т.ч. на найвищих щаблях влади.
Ех, був би ти, Пастор, при владі...
Ну, і його помічник (пару років назад було навпаки) Муженко знає про все...
@poteryashka2007
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https://twitter.com/poteryashka2007/status/1514892138965872641 15 апр.
До ваты так и не доходит, что санкции, это не сумочки Chanel и прокладки и даже не жратва с лекарствами. От них зависит их элементарная безопасность. Самолёты, поезда, метро, автомобили - как все это будет летать и ездить?
Тупые упертые идиоты.
"Тут Роман Шрайк знайшов щоденник Достоєвського.
1877 рік, російсько-турецька війна на Балканах.
Ви маєте це прочитати".
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"Помните ли, господа, как еще летом, еще задолго до «Плевны», мы вдруг вошли в Болгарию, явились за Балканами и онемели от негодования.
...
Всё дело вышло из-за того, что обладатели голосов этих шли, как известно всему миру и особенно нам, спасать угнетенных, униженных, раздавленных и измученных.
Еще до объявления войны я, помню, читал в самых серьезнейших из наших газет, при расчете о шансах войны и необходимо предстоящих издержек, что, конечно, «вступив в Болгарию, нам придется кормить не только нашу армию, но и болгарское население, умирающее с голоду».
Я это сам читал и могу указать, где читал, и вот, после такого-то понятия о болгарах, об этих угнетенных, измученных, за которых мы пришли с берегов Финского залива и всех русских рек отдавать свою кровь,- вдруг мы увидели прелестные болгарские домики, кругом них садики, цветы, плоды, скот, обработанную землю, родящую чуть не сторицею, и, в довершение всего, по три православных церкви на одну мечеть,- это за веру-то угнетенных!
«Да как они смеют!» - загорелось мгновенно в обиженных сердцах иных освободителей, и кровь обиды залила их щеки. «И к тому же мы их спасать пришли, стало быть, они бы должны почти на коленках встречать. Но они не стоят на коленках, они косятся, даже как будто и не рады нам! Это нам-то! Хлеб-соль выносят, это правда, но косятся, косятся!..»
И поднялись голоса.
...
«У нас, дескать, и зажиточный мужик так не питается, как этот угнетенный болгарин». А другие так вывели потом, что русские-то и причиной всех несчастий болгарских: что не грозили бы мы прежде, не зная дела, за угнетенного болгарина турке и не пришли бы потом освобождать этих «ограбленных» богачей, так жил бы болгарин до сих пор как у Христа за пазухой. Это и теперь еще утверждают.
...
А Болгария - это ведь дома. Мы их освобождать пришли, значит, всё равно что к себе пришли, они наши. У него там сад и имение, так ведь это имение всё равно что мое; я, конечно, не возьму у него ничего, потому что я благородный человек, да, правда, и власти не имею, но всё же он должен чувствовать и навеки быть благодарным, потому что раз я к нему вошел,- всё, что у него есть, это всё равно, что я ему подарил.
Отнял у его угнетателя турка, а ему возвратил. Должен же он понимать это... А тут вдруг его никто и не угнетает - какая обидная неприятность, не правда ли?"
Это - не люди. Это варвары. Орки. Морлоки. Другой биологический вид. Особая цивилизация."
Борис Стомахін, дисидент, що відсидів за свою діяльність в путінській московії з 2006 по 2019 рік.
https://ord-ua.com/2022/04/08/schjot-za-buchu/?fbclid=IwAR2NN71p9lc9mJxalhYTmy7UzedZ0QfJbfnOdRXCYAyr_og0wOqYZXyYeLc Рахунок за бучу.