УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10538 відвідувачів онлайн
Новини Війна
13 575 61

Турчинов: Доля всієї війни та країни вирішується на сході та півдні України

турчинов

Доля всієї війни та країни сьогодні вирішується на сході та півдні України.

Про це по телефону в ефірі "Прямого" розповів екссекретар РНБО України Олександр Турчинов, який знаходиться на одній з передових позицій, інформує Цензор.НЕТ.

"Я переконаний, якщо ми утримаємо схід і південь, ми повністю поставимо крапку у цій війні, зламавши хребет російській імперії", – сказав Турчинов.

Ексекретар РНБО зазначив, що попри те, що ворог має перевагу в техніці, артилерії, авіації та чисельності своїх військ, "ми сильніші за них, тому що маємо перевагу в нашому дусі, у нашій волі, нашій вірі, переконанні і відповідальності за захист своїх дітей, своїх рідних, своєї країни!"

Також читайте: Битва на Донбасі досі не почалася через панічні настрої в лавах противника, - голова Донецької ОВА Кириленко

Турчинов наголосив, що коли на сході і півдні путін отримає таку ж поразку, як і під Києвом, – "це повністю перекреслить всі його стратегічні завдання і приведе до такого ж ганебного фіналу, як і у крейсера "Москва"".

"Але, безумовно, боротьба буде достатньо жорсткою і важкою", – сказав екссекретар РНБО, висловивши переконання, що саме на Великодні свята путін отримає чергове фіаско, тому що "Господь бореться сьогодні разом з нами, – Він разом з нами в наших окопах, – і перемога буде з нами!"

Автор: 

Запоріжжя (2265) Турчинов Олександр (1136) Донбас (22355) Херсонська область (5747)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+45
Український Пастор, дякую за Нептун і віру в завтра. Боріться і перемагайте
показати весь коментар
16.04.2022 14:24
+38
"Ми повністю поставимо крапку у цій війні, зламавши хребет російській імперії"

Вот это слова настоящего воина победителя, а не "я хочу заглянуть в очко путину".
показати весь коментар
16.04.2022 14:25
+34
Турчинов отправит понихиду за упокой расийской *********.
показати весь коментар
16.04.2022 14:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а че там за поребриком тишина. ни ***** ни лошадь ни удмурт не светятся. это чтото значит?
показати весь коментар
16.04.2022 14:19 Відповісти
крыса - в бункере "под корягой. Лошадь пишет ноты по поводу оружия,машка - в запое, как всегда
показати весь коментар
16.04.2022 14:21 Відповісти
роют нам яму, в которую сами упадут
показати весь коментар
16.04.2022 14:36 Відповісти
Медведч на арену выпустили. Ахинею день несёт.
показати весь коментар
16.04.2022 15:04 Відповісти
Удмурт паходу уже всьо, того..
показати весь коментар
16.04.2022 17:08 Відповісти
Турчинов отправит понихиду за упокой расийской *********.
показати весь коментар
16.04.2022 14:20 Відповісти
Мабуть Новинський вже відправив.))
показати весь коментар
16.04.2022 15:17 Відповісти
Кримський міст має бути зруйнований .... Кримська кацапня повинна тікати на човнах і галерах з Криму
показати весь коментар
16.04.2022 14:24 Відповісти
Український Пастор, дякую за Нептун і віру в завтра. Боріться і перемагайте
показати весь коментар
16.04.2022 14:24 Відповісти
показати весь коментар
16.04.2022 14:25 Відповісти
Наконец то нашёлся. Это надо было поставить как большой плакат у всех дорог из России в Украину.
показати весь коментар
16.04.2022 19:14 Відповісти
"Ми повністю поставимо крапку у цій війні, зламавши хребет російській імперії"

Вот это слова настоящего воина победителя, а не "я хочу заглянуть в очко путину".
показати весь коментар
16.04.2022 14:25 Відповісти
Неплохо бы взорвать крымский мост , чтобы не было связи с рашей, и сбросить кацапов в море чёрное , Азов взять под контроль ракетами .
показати весь коментар
16.04.2022 14:26 Відповісти
Этот вариант раша не ожидает
показати весь коментар
16.04.2022 14:28 Відповісти
де взяти стільки наступального класу спеціалізованих ракет?
показати весь коментар
16.04.2022 14:33 Відповісти
Переплавити з асфальту.
показати весь коментар
16.04.2022 15:18 Відповісти
Так для моста не нужно много ракет, достаточно его в одном месте взорвать.
показати весь коментар
16.04.2022 15:18 Відповісти
А как вы потом кацапов из Крыма в стоило будете отгрузить? На баржах?
показати весь коментар
16.04.2022 19:15 Відповісти
"Господь бореться сьогодні разом з нами, - Він разом з нами в наших окопах, - і перемога буде з нами!"

показати весь коментар
16.04.2022 14:26 Відповісти
...
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отойді я
І лани і гори -
Все покину, і полину
До самого Бога...
показати весь коментар
16.04.2022 14:46 Відповісти
Душа Шевченка і досі не має спокою.
Бо українці століттями ніяк ярмо не скинуть.
показати весь коментар
16.04.2022 14:48 Відповісти
Утримувати?
Замало цього.
Потрібно звільняти хоча би ті місця (населені пункти, міста, села), які були здані після 24/02 в результаті зради в т.ч. на найвищих щаблях влади.

Ех, був би ти, Пастор, при владі...
показати весь коментар
16.04.2022 14:26 Відповісти
Вопрос Чем было защищать Крым?Те части что вышли именно спасли остальное ватное говно.По этому вопрос кто сдал Крым просто тупой !
показати весь коментар
16.04.2022 14:45 Відповісти
Заклики зараз ні до чого.Залужний знає як діяти,й не в угоду нам дописувачам,а реальною ситуацією там,про яку ми знаємо лиш з екрана.
показати весь коментар
16.04.2022 14:27 Відповісти
у Залужного свої шкелети в шафі є. Сподіваюсь, після відставки (вічних керівників в Україні не буває) він розкаже все-все-все.
Ну, і його помічник (пару років назад було навпаки) Муженко знає про все...
показати весь коментар
16.04.2022 14:30 Відповісти
10.04.2022...Ти йдеш нах, "джонатан".
показати весь коментар
16.04.2022 15:15 Відповісти
Може ти розкажеш? Навіщо чекати?
показати весь коментар
16.04.2022 15:16 Відповісти
ні, я не Залужний, я можу лише здогадуватися, будувати гіпотези і робити висновки на підставі відкритих даних. А вся інша штабна кухня мені недоступна.
показати весь коментар
16.04.2022 16:04 Відповісти
Байден сказал 10 джавелинов на каждый танк, какое преимущество?
показати весь коментар
16.04.2022 14:27 Відповісти
Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні Україну на війні захищають 700 тисяч військових.
показати весь коментар
25.05.2022 15:25 Відповісти
Аве Пастор!
показати весь коментар
16.04.2022 14:28 Відповісти
да, гринпоц еще то падло
показати весь коментар
16.04.2022 14:36 Відповісти
ти спеціально зарегився для того, щоб тут насмердіти?
показати весь коментар
16.04.2022 14:44 Відповісти
Нажився на Нептунах.
показати весь коментар
16.04.2022 14:48 Відповісти
Доля України це є дві складові,котрі мають знищити рашистського кровопивцю.Це невидима допомога і підтримка Господа Бога і видима матеріальна підтримка США .Англії Польщі всім необхідним України і її армії , плюс воля і дух українського народу, котрий веде з рашистом Вітчизнянну війну
показати весь коментар
16.04.2022 14:38 Відповісти
marusya


@poteryashka2007

·
https://twitter.com/poteryashka2007/status/1514892138965872641 15 апр.



До ваты так и не доходит, что санкции, это не сумочки Chanel и прокладки и даже не жратва с лекарствами. От них зависит их элементарная безопасность. Самолёты, поезда, метро, автомобили - как все это будет летать и ездить?
Тупые упертые идиоты.
показати весь коментар
16.04.2022 14:40 Відповісти
беспринципность и ссыкливость - вот главные черты характера украинских политиков...
показати весь коментар
16.04.2022 14:45 Відповісти
кацап, ти якими дивами сюди попало?
показати весь коментар
16.04.2022 15:04 Відповісти
Аве,пасторе!З Вами в РНБО було б спокійніше!
показати весь коментар
16.04.2022 14:45 Відповісти
Валерій Пекар:
"Тут Роман Шрайк знайшов щоденник Достоєвського.
1877 рік, російсько-турецька війна на Балканах.
Ви маєте це прочитати".
------------------------------------------
"Помните ли, господа, как еще летом, еще задолго до «Плевны», мы вдруг вошли в Болгарию, явились за Балканами и онемели от негодования.
...
Всё дело вышло из-за того, что обладатели голосов этих шли, как известно всему миру и особенно нам, спасать угнетенных, униженных, раздавленных и измученных.
Еще до объявления войны я, помню, читал в самых серьезнейших из наших газет, при расчете о шансах войны и необходимо предстоящих издержек, что, конечно, «вступив в Болгарию, нам придется кормить не только нашу армию, но и болгарское население, умирающее с голоду».
Я это сам читал и могу указать, где читал, и вот, после такого-то понятия о болгарах, об этих угнетенных, измученных, за которых мы пришли с берегов Финского залива и всех русских рек отдавать свою кровь,- вдруг мы увидели прелестные болгарские домики, кругом них садики, цветы, плоды, скот, обработанную землю, родящую чуть не сторицею, и, в довершение всего, по три православных церкви на одну мечеть,- это за веру-то угнетенных!
«Да как они смеют!» - загорелось мгновенно в обиженных сердцах иных освободителей, и кровь обиды залила их щеки. «И к тому же мы их спасать пришли, стало быть, они бы должны почти на коленках встречать. Но они не стоят на коленках, они косятся, даже как будто и не рады нам! Это нам-то! Хлеб-соль выносят, это правда, но косятся, косятся!..»
И поднялись голоса.
...
«У нас, дескать, и зажиточный мужик так не питается, как этот угнетенный болгарин». А другие так вывели потом, что русские-то и причиной всех несчастий болгарских: что не грозили бы мы прежде, не зная дела, за угнетенного болгарина турке и не пришли бы потом освобождать этих «ограбленных» богачей, так жил бы болгарин до сих пор как у Христа за пазухой. Это и теперь еще утверждают.
...
А Болгария - это ведь дома. Мы их освобождать пришли, значит, всё равно что к себе пришли, они наши. У него там сад и имение, так ведь это имение всё равно что мое; я, конечно, не возьму у него ничего, потому что я благородный человек, да, правда, и власти не имею, но всё же он должен чувствовать и навеки быть благодарным, потому что раз я к нему вошел,- всё, что у него есть, это всё равно, что я ему подарил.
Отнял у его угнетателя турка, а ему возвратил. Должен же он понимать это... А тут вдруг его никто и не угнетает - какая обидная неприятность, не правда ли?"
показати весь коментар
16.04.2022 14:53 Відповісти
"Заваленные телами улицы - это вообще фирменный стиль русских. Их особая фишка. С солдатами противника справиться намного сложнее... А вот на мирных жителях орки всегда отыгрываются.

Это - не люди. Это варвары. Орки. Морлоки. Другой биологический вид. Особая цивилизация."

Борис Стомахін, дисидент, що відсидів за свою діяльність в путінській московії з 2006 по 2019 рік.

https://ord-ua.com/2022/04/08/schjot-za-buchu/?fbclid=IwAR2NN71p9lc9mJxalhYTmy7UzedZ0QfJbfnOdRXCYAyr_og0wOqYZXyYeLc Рахунок за бучу.
показати весь коментар
16.04.2022 16:29 Відповісти
Тому і сумно, що людей не підготували і прирекли на страшні муки.
показати весь коментар
16.04.2022 17:42 Відповісти
И ДА и НЕТ! Ход войны был решен в ПЕРВУЮ же ее неделю, теперь только закреляется общая тенденция и четче проступают контуры будущей победы и краха москалькой ымперии!
показати весь коментар
16.04.2022 14:58 Відповісти
неправда. в перший місяць. Хід наступу та київ вирішили бої,які йшли місяць. Величезна колона була знищена в квадраті Ірпінь-Буча-Гостомель - Макарів. - Житомирська траса.
показати весь коментар
16.04.2022 15:50 Відповісти
Главная ошибка многих людей - это сводить всё к одной конретной битве. Войны так не выигрываются уже давно. Нужно переигрывать противника стратегически настолько, чтобы было не важно может он на данном направлении или в данном сражении победить или нет. Чтобы всё равно он был обречен.
показати весь коментар
16.04.2022 15:00 Відповісти
Турчинов призового віку, чому він не на передовій?
показати весь коментар
16.04.2022 15:01 Відповісти
а ти?
показати весь коментар
16.04.2022 15:05 Відповісти
Читайте уважніще. Написано, що він дає свое інтерв" ю з однієї з передових позицій.
показати весь коментар
16.04.2022 15:31 Відповісти
Турчинов молодец!
показати весь коментар
16.04.2022 15:02 Відповісти
показати весь коментар
16.04.2022 15:11 Відповісти
 
 