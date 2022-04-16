Видатна подія! Німецька компанія Quantum вперше поставила в Україну надсучасний військовий безпілотник для корегування артилерії, - Бутусов. ВIДЕО
Вчора німецька компанія Quantum заявила про перше в історії офіційне постачання безпілотників військового призначення до України, які будуть застосовані у бойових діях.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Отримати сучасний безпілотник вдалось за ініціативи Військової адміністрації Дніпропетровської області за кошти фонду Геннадія Корбана для потреб ТРО. Зазначається, що вартість літака становить біля 200 000 євро, а контакти з Квантум встановлені консулом України в ФРН Дмитром Шевченком.
"Завдяки швидкому укладанню контракту Вектор вже в Україні, і скоро буде проведено випробування у бойових умовах фахівцями одного з добровольчих підрозділів, яке взаємодіє з ТРО Дніпра, і яке точно вражає російські війська артилерійським вогнем. Безпілотник Vector з вертикальним злітом та посадкою, та оптико-локаційною станцією HD-40LV з лазерним далекоміром - надсучасний безпілотник, який має велику перевагу над будь-якими російськими безпілотниками такого класу. Гідний конкурент для нашоі Лелеки-100 та польського Fly eye-3", - розкриває усі технічні переваги нового оснащення для Дніпропетровщини Юрій Бутусов.
Окрім цього, Юрій Бутусов повідомляє, що випробування Квантуму проведені вже в Україні, скоро будуть на фронті, а масові поставки таких Векторів зможуть насичити війська сучасними засобами корегування.
"Це значна подія. Але продовжуємо активну роботу щодо сприяння масовому виробництву Лелек, це стратегічний пріоритет для України", - впечнений журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
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"ви німців бачите ?
а вони є !"
гудить пєпєлац зачьотно, як "Штука" - нємци могуть повторіть...
-Якщо офіційні МО РФ та інші представники РФ повідомляють що ПКР "москва" затонув в результаті пожежі, а не в результаті враження ракетами "Нептун", то скабєєва захльобувалася в істериці, що Україні слід об'явити війну за знищення саме українськими ракетами "москви"... ніби-то нині росія досі не веде війни проти України?!?
-В росії розгоряється скандал зі взаємними звинуваченнями... між Путіним і армією та силовиками по причині невдач та втрат живої сили і техніки в Україні. З'явилася і третя позиція - частина військової верхівки ПРОХАЄ Путіна не розпочинати нині другу хвилю наступу в Україну, бо... РФ може остаточно втратити армію, чи її боєздатність - ПОВНІСТЮ...
-РФ погрожує США і закликає їх не озброювати Україну...
-Країни НАТО вважають за доцільне не оприлюднювати повний список озброєнь, їх кількісні та якісні характеристики, які поставляються (та які заплановані до постачання) Україні...
-Це дозволяє ЗЕ-банді й спекулювати на проблемах... Наприклад, полк "Азов" благає розблокувати Маріуполь, але їм співають, що немає як і чим... В той час, коли є змога наносити нищівні удари ворогам з відстані як приклад- з тією ж "москвою"). Є далекобійні ракети, як іноземних поставок, так і власного виробництва... Але українського виробництва замало через зрадницькі дії, нехлюйство, п'янство, барижництво нинішньої влади... і по наступних причинах:
-За останні 2,5 роки: -️ СКОРОЧЕНО 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні війська, розвідка, тощо)
-Збройні заводи часто працювали в режимі скороченого тижня (недофінансування оборонних замовлень і не було чим платити з/п, бо треба було грабувати країну "великим крадівництвом"). -Зірвано повністю виробництво потужних ракет "Грім"(дальність 500 км) , скасовано програму фінансування наших «Сапсанів» (дальність 50-480 км), «Нептунів» (крилата ракета, (дальність 280 км), «Вільхи-М» (ракетний комплекс, дальність до 130 км.)
Це те, чим нині можна було стріляти по облозі ворога в Маріуполі, з тої ж Одеси чи Запоріжжя, чим можна було топити кораблі ворога в Севастополі, кораблі в Азовському морі, які обстрілюють Маріуполь і всю Україну.
-Не розпочали будівництва патронних заводів, заводу з виробництва в Україні "Байраткарів" ... А чому й досі не фінансується озброєння ЗСУ українським безпілотником "Сокіл, створеного українським КБ "Луч"?
-Завод Іскра (радіолокаційне об'єднання- РЕБ) зупинявся, як і КрАЗ, як і завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень.
-Передача агресору ЄДИНОГО свідка по збитому Боїнгу - Цемаха,
-Фальсифікація та відкриття сотні кримінальних СПРАВ щодо патріотів -від патріотичних бойових генералах - до рядових, бійцях-патріотах та по політиках... і згуртування навколо ЗЕ антиукраїнців та кримінальників на державних посадах...
-Але Данілов вперто бреше і твердить, що "Ракетна програма України не зупинялася жодного дня"
-Розвал і нищення ЕКОНОМІКИ - це не секрет, а оцінка світу
-За ТИЖДЕНЬ до початку війни остання бригада закінчила РОЗМІНУВАННЯ ??? зі сторони Криму, прибрані всі протитанкові загородження та блок-пости. І через це вороги легенько взяли Херсон і окупували половину причорномор'я -Півдня України. Все це на на ЗЕ-банді!
-Ігнорування 28 -ми повідомленнями США про можливе вторгнення росії - бо заважало п'янствувати і кататися на лижах в Карпатах ЗЕ-кодлу...
-А чия фракція, як не "СН" та ОПЗЖ проголосували в ВР "ПРОТИ" надання Україні статусу стратегічного партнерства зі США Україні, поза НАТО...!?!?
Але Україна переможе!
Слава Україні!
Слава ЗСУ, яка перемагає не завдяки, а всупереч діям влади!
Ми вистоїмо, але "завдяки владі" - більш високою ціною, бо "завдяки" їй війна буде набагато тривалішою і кривавішою!
Смерть її ворогам, -як прямим, відвертим, так і замаскованим та наділеним владою!
Не зрозуміло причому тут Україна.
имеющий глаза да увидит. от Матф.13
А чому ракета джавеліна коштує 230 тис?
Або чому той же калібр коштує 6 млн?
Дивні ви, любителі поумнічать.
у чому справи ?
@samotniyskhid
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https://twitter.com/samotniyskhid/status/1514953128738705413 23 ч
Рассказ одного из орков по луганскому направлению:
"Хохлы озверевшие, мы их ****** из всего, а им хоть бы что. Прожарили артой и авиацией, они из подземелья вылезли покрошили нас и обратно. Посылаем разведку, почти никто не возвращается. Россияне вперед идти не хотят - бухают"
наддорога німецька робоча сила + торгова надбавка, звісно
так що може й капнуло Гєні на кішеню, але не багато.
не треба ну абсолютно все хаяти !
не симпатичний мені особисто за політичні погляди та звязок із БаблоМойським Корбан працює на оборону !
заткніть пельки і йдіть волонтерити....!
Нам би підійшов і без вертикальної зльоту-посадки, але зроблений на нашому заводу і у 20 разів дешевший.
Респект їм !!!!
Его же не государство закупило, а частный днепропетровский бизнес из своего кармана.
Вам что, денег этих бизнесменов жалко?
К тому же они и богатые бизнесмены, что знают и понимают, как им лучше всего распорядиться своими кровными.
Гурток умілі рученята
в Туреччині (2018р) та домовився з Ердоганом про постачання Bayraktar TB2 Україні, то тут на цензорі стояв такий галас про їх непотрібніть,дороговізну ітд.Ось такі метаморфози відбуваються.