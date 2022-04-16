Видатна подія! Німецька компанія Quantum вперше поставила в Україну надсучасний військовий безпілотник для корегування артилерії, - Бутусов. ВIДЕО

Вчора німецька компанія Quantum заявила про перше в історії офіційне постачання безпілотників військового призначення до України, які будуть застосовані у бойових діях.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Отримати сучасний безпілотник вдалось за ініціативи Військової адміністрації Дніпропетровської області за кошти фонду Геннадія Корбана для потреб ТРО. Зазначається, що вартість літака становить біля 200 000 євро, а контакти з Квантум встановлені консулом України в ФРН Дмитром Шевченком.



"Завдяки швидкому укладанню контракту Вектор вже в Україні, і скоро буде проведено випробування у бойових умовах фахівцями одного з добровольчих підрозділів, яке взаємодіє з ТРО Дніпра, і яке точно вражає російські війська артилерійським вогнем. Безпілотник Vector з вертикальним злітом та посадкою, та оптико-локаційною станцією HD-40LV з лазерним далекоміром - надсучасний безпілотник, який має велику перевагу над будь-якими російськими безпілотниками такого класу. Гідний конкурент для нашоі Лелеки-100 та польського Fly eye-3", - розкриває усі технічні переваги нового оснащення для Дніпропетровщини Юрій Бутусов.

Окрім цього, Юрій Бутусов повідомляє, що випробування Квантуму проведені вже в Україні, скоро будуть на фронті, а масові поставки таких Векторів зможуть насичити війська сучасними засобами корегування.

"Це значна подія. Але продовжуємо активну роботу щодо сприяння масовому виробництву Лелек, це стратегічний пріоритет для України", - впечнений журналіст.



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