Путін підписав указ про арешт на 15 діб за публічне порівняння СРСР з нацистською Німеччиною, - ЗМІ

Президент Росії підписав закон, що передбачає арешт або штраф за публічне ототожнення СРСР з нацистською Німеччиною та заперечення "вирішальної ролі радянського народу в розгромі нацистської Німеччини та гуманітарної місії СРСР під час звільнення країн Європи".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські джерела з посиланням на указ Путіна.

Згідно з виданим указом, порушення заборони у публічному виступі, у ЗМІ або під час розміщення інформації в інтернеті передбачає штраф для фізичних осіб до двох тисяч рублів або арешт до 15 діб. За повторного порушення штраф збільшується до п'яти тисяч рублів.

Окрім цього, юридичні особи можуть отримати штраф на суму до 50 тисяч рублів. У разі повторного порушення їм загрожує зупинення діяльності терміном до 90 діб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін сам себе обіграв, розв'язавши війну проти України, – The Guardian