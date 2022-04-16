УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4410 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 686 97

Путін підписав указ про арешт на 15 діб за публічне порівняння СРСР з нацистською Німеччиною, - ЗМІ

путін,сталін,гітлер

Президент Росії підписав закон, що передбачає арешт або штраф за публічне ототожнення СРСР з нацистською Німеччиною та заперечення "вирішальної ролі радянського народу в розгромі нацистської Німеччини та гуманітарної місії СРСР під час звільнення країн Європи".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські джерела з посиланням на указ Путіна.

Згідно з виданим указом, порушення заборони у публічному виступі, у ЗМІ або  під час розміщення інформації в інтернеті передбачає штраф для фізичних осіб до двох тисяч рублів або арешт до 15 діб. За повторного порушення штраф збільшується до п'яти тисяч рублів.

Окрім цього, юридичні особи можуть отримати штраф на суму до 50 тисяч рублів. У разі повторного порушення їм загрожує зупинення діяльності терміном до 90 діб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін сам себе обіграв, розв'язавши війну проти України, – The Guardian

арешт (2523) нацизм (148) путін володимир (23811) росія (65146)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+46
"Дружба, скрєпльонная кровью..."

показати весь коментар
16.04.2022 15:43
+41
Для проведения собрания с жёнами и матерями военнослужащих

155 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926, Владивосток) Тихоокеанского флота, с Украины до Владивосток прибыл заместитель командира по военно-политической работе подполковник Ахмедов С.
Собрание проходило в клубе воинской части и длилось больше 4 часов. В ходе собрания подполковник Ахмедов доложил реальное состояние дел в батальонных тактических группах, которые участвуют в "специальной военной операции" на территории Украины. По его словам, в 155 обр мп очень много без вести пропавших военнослужащих, надежд что они живы практически нет. Около 80% тел погибших военнослужащих не смогли забрать с района боевых действий. На сегодняшний день, потери в бригаде составляют больше 500 погибшими и безвести пропавшими
показати весь коментар
16.04.2022 15:44
+33
нехай особисто прийде і арештує усіх нас
показати весь коментар
16.04.2022 15:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нехай особисто прийде і арештує усіх нас
показати весь коментар
16.04.2022 15:40 Відповісти
зае@ись метастазы бегут быстрее в мосх Х..ла чем думали врачи.... уже скоро....
показати весь коментар
16.04.2022 15:51 Відповісти
A putina nazivat ****** zakono? Ili est zakon protiv tovo chto svobodnie ljudi nazivajut prezika *****-raciji roZZiji putina ******? Takoi zakon zvuchal bi: prezidenta roZZiji nelzja nazivat ******, za eto 15 sutok...
показати весь коментар
16.04.2022 16:09 Відповісти
Ему уже сказали, что его с гитлером отождествляют?
показати весь коментар
16.04.2022 16:19 Відповісти
та нет. псу докладывают что все идет по плану. и еще. в германии принят закон о запрете всех публичных выступлений в пользу говнолаптии. за аквафреш или ленточку штраф 350 евро. повторно годик под шконкой. а что там с ними сделают можно догадываться.
показати весь коментар
16.04.2022 16:39 Відповісти
Він вважає ,що його принижують,бо вони вже переплюнули нацистів ,а він Гітлера .
показати весь коментар
16.04.2022 16:40 Відповісти
"Нас плюкане транклюкировали, пока мы на гастролях были. - За что? - За то, что мы их не успели."

СРСР=фашистська Германія однозначно. Не вистачило 5 днів, щоб сересер першим напав на гітлера. Дідусь розказував багато. Їх везли на кордон з польщею, але гітлер напав раніше.
показати весь коментар
16.04.2022 19:47 Відповісти
Моло того-путін=гітлер...
показати весь коментар
16.04.2022 15:42 Відповісти
За такое 15 суток не дают, и перестань прутину комплиментьі писать, а то забанят
показати весь коментар
16.04.2022 15:49 Відповісти
я згадала відосік, де бабця каже: ПУТІН -ГАНДОН
її поправляють - але ж він х*йло!
вона так вагомо: НЄ. НЕ ДОСТОЇН.
показати весь коментар
16.04.2022 16:02 Відповісти
последний оплот самодержавия - миф о "вєлiкай пабєде"..
показати весь коментар
16.04.2022 15:43 Відповісти
Нехай ще ******* що пакт Молотова-Рібентропа вигадали англійські спецслужби
показати весь коментар
16.04.2022 15:43 Відповісти
"Дружба, скрєпльонная кровью..."

показати весь коментар
16.04.2022 15:43 Відповісти
Сейчас путлер Сралина откопает и поместит в каталажку на 15 суток!
показати весь коментар
16.04.2022 17:15 Відповісти
Для проведения собрания с жёнами и матерями военнослужащих

155 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926, Владивосток) Тихоокеанского флота, с Украины до Владивосток прибыл заместитель командира по военно-политической работе подполковник Ахмедов С.
Собрание проходило в клубе воинской части и длилось больше 4 часов. В ходе собрания подполковник Ахмедов доложил реальное состояние дел в батальонных тактических группах, которые участвуют в "специальной военной операции" на территории Украины. По его словам, в 155 обр мп очень много без вести пропавших военнослужащих, надежд что они живы практически нет. Около 80% тел погибших военнослужащих не смогли забрать с района боевых действий. На сегодняшний день, потери в бригаде составляют больше 500 погибшими и безвести пропавшими
показати весь коментар
16.04.2022 15:44 Відповісти
Не "не смогли", а просто не захотели. Нет тела-нет дела, мороки с документами, перевозкой и вьіплатой денег с бюджета. Пусть скажет, что таким образом они спасают от дефолта родину, оттягивают ее конец
показати весь коментар
16.04.2022 15:54 Відповісти
Что значит "не захотели"? Стиралка весит столько же, сколько труп командира или сослуживца (если от них все запчасти остались), но от нее польза дома есть, а от дохлого командира - нет))). Здесь выбор очевиден.
показати весь коментар
16.04.2022 18:37 Відповісти
Полковник ахмедов
показати весь коментар
16.04.2022 16:15 Відповісти
Всего 15 суток, я думал 15 лет
показати весь коментар
16.04.2022 15:44 Відповісти
І я б давав 15 років, бо це дійсно ганебне порівняння. СССР набагато гірше
показати весь коментар
16.04.2022 15:56 Відповісти
показати весь коментар
16.04.2022 15:44 Відповісти
Справжній орк(молоденьке оркенятко?).
Головна характерна риса, що морда мало відрізняется від сраки.
А може, то як раз воно і є...?
показати весь коментар
16.04.2022 15:51 Відповісти
під російським прапором воно не вийшло - не дали
але зігонуло скрєпнєнько
от як тільки до дому доїде - 15 діб
показати весь коментар
16.04.2022 15:59 Відповісти
БУДЕТ СИДЕТЬ!
ЙЙА СКАЗАЛ!
показати весь коментар
16.04.2022 15:55 Відповісти
Тем самым он сам сравнил их)
показати весь коментар
16.04.2022 15:45 Відповісти
а за сравнение РФ с СССР будут давать премии Идиоты развлекаются как умеют ...
показати весь коментар
16.04.2022 15:45 Відповісти
Король Бардак Пятый...
забанят наверное..
"О, если б в час давно желанный
Восстал бы ты мой длинный член,
То я **** бы донну Анну,
И камер-фрейлину Кармен.
Я ****** бы всех старушек,
Я б изнасиловал девиц,
Я б ** курей, гусей, индюшек
И всех других домашних птиц.
(С рычанием)
Я сам с**я у** бы в жопу...
Фу. размечтался. там стучат.
Кармен, спроси, чего хотят ?
Принес какой-то *** Европу?"
показати весь коментар
16.04.2022 15:46 Відповісти
***** кацапню дiбье - ЗСУ заасфальтує, Правий Сектор забетонірує!
показати весь коментар
16.04.2022 15:46 Відповісти
Якщо порівняти рівень життя у нацистській Німеччині та більшовицькій росії...то да...
показати весь коментар
16.04.2022 15:47 Відповісти
показати весь коментар
16.04.2022 15:47 Відповісти
Старая и избитая тема про схожесть Гитлеровской Германии и СССР. Но напомню только одним
показати весь коментар
16.04.2022 15:49 Відповісти
‼️ЦІКАВЕ ІНТЕРВЬЮ

Путин выдал все козыри своим врагам и Запад не упустит возможности этим воспользоваться, - Оленченко

https://youtu.be/lmHWkYuXk_U
показати весь коментар
16.04.2022 15:51 Відповісти
1. ссср хуже третьего рейха
2. У Третьего рейха просто не было иного выхода! Так что это ссср напало на Германию, а не наоборот.
3. Третий рейх воевал за своих интересы в ссср.
4. Третий рейх участвовал в войне за защиту коренных немцев, проживавших в ссср
5. ссср однозначно агрессор - в ходе Второй мировой ссср установил ряд марионеточных комуняцких в ряде стран Европы.
---
Штрафуй *****
показати весь коментар
16.04.2022 15:51 Відповісти
комуняцких правительств в Европе имелось в виду)
показати весь коментар
16.04.2022 15:52 Відповісти
в нього камер не вистачить, щоб всіх пересаджати на 15 діб.
навіть якщо при цьому урахувати автомобільні та лісапедні камери

зараз його режим з фашистським не порівнює лише дуже дуже дуже лінивий

ну і ті, що наразу перебувають у комі
показати весь коментар
16.04.2022 15:54 Відповісти
Они не хуже. Они одинаковые. РФ сейчас тоже как и рейх. Построена на тех же принципах (лож и пропаганда). Сравнивать две кучи говна зачем?
показати весь коментар
16.04.2022 16:25 Відповісти
Не соглашусь. Между ними пропасть. Немцы не мародерили от слова "совсем" и местных не насиловали. Пытками и зверствами у них занимались каратели, а не регулярная армия. Т.е. функции моральных уродов в Германии выполнял очень ограниченный круг лиц. А сейчас мы имеем дело со страной, в которой этих моральных уродов 80 процентов.
показати весь коментар
16.04.2022 18:43 Відповісти
слух, у нього на 15 діб так півсвіту сяде

тобто робити як фашисти просто - тупо кальку знімати - це норм

крок за кроком

а порівняти фашизи з фашизмом - зась

дуууже по феесбешному скрєпнєнько
показати весь коментар
16.04.2022 15:51 Відповісти
2 июля 2009 ПАСЕ приравняла Сталина к Гитлеру
В документе о «Воссоединение разделенной Европы» фашизм и сталинизм, по сути, были приравнены и осуждены как тоталитарные режимы. Для безоговорочного осуждения тоталитаризма ОБСЕ предлагает учредить общеевропейский день памяти жертв сталинизма и нацизма, приурочив его к подписанию пакта Риббентропа-Молотова 23 августа 1939 года.
показати весь коментар
16.04.2022 15:52 Відповісти
Путлєр зробив рекламу - тепер всі будуть порівнювати (в рашці непублічно) гітлера та сталіна й помітять, що різниці практично немає...
показати весь коментар
16.04.2022 15:52 Відповісти
Кукухой дедушка поехал...
Когда ему мальцом в вонючей питерской помойке
Всегда ему всю мелочь из карманов какой-то дядька вытряхал
Ходил он после на ковер борцовский, но все равно же ссацца продолжал.
Тогда он стал сильнее очень: он научился как стучать..
И где его уж очень хотят в сотрудники принять.
Это ЧМО из подворотни, дрожащее как тварь,
Теперь российскому народу диктует чтобы он вел себя подлее чем дикарь...
показати весь коментар
16.04.2022 15:54 Відповісти
Мабуть книга Василя Гросмана "Життя та доля" вже в Кацапії заборонена. Бо там виведено багато паралелей між гітлерівським та сралінським режимами.
показати весь коментар
16.04.2022 15:56 Відповісти
ссср брат і майже близнюк ІІІ Рейху, з цих двох формацій ссср більш потворна звірюга... Без Америки і її Ленд-Ліза, совку не бачити перемоги(спільної перемоги, перемоги совка не існує в природі) в 2 Світовій, як собаці дирки в своїй дупі. - скільки мені за цю правдц світить?
показати весь коментар
16.04.2022 15:57 Відповісти
Они вместе напали на Польщу и развязали 2мв!
Но Германия потом была денацифицирована, а СССР затесался в круг победителей и не прошёл денацификацию
Тепрь мы пожимаем плоды, так сказать
показати весь коментар
16.04.2022 17:00 Відповісти
я б відразу казнив.
менше москальні - більше світла!
показати весь коментар
16.04.2022 15:57 Відповісти
Ну какое может быть сравнение отсталого колхоза и Рейха, которому даже Лукашенко оды поёт?
показати весь коментар
16.04.2022 15:59 Відповісти
показати весь коментар
16.04.2022 15:59 Відповісти
Таки різниця є між нацистами та рашистами.
показати весь коментар
16.04.2022 16:00 Відповісти

показати весь коментар
16.04.2022 16:00 Відповісти
показати весь коментар
16.04.2022 16:00 Відповісти
показати весь коментар
16.04.2022 16:01 Відповісти

Советские и немецкие солдаты. Львов, сентябрь 1939 года
показати весь коментар
16.04.2022 16:02 Відповісти
ну арештуй і мене за одно,хуйло!!!
показати весь коментар
16.04.2022 16:02 Відповісти


Наиболее известным военным преступлением СССР во Второй мировой войне стала Катынь - расстрелы польских военнопленных под Смоленском, в Харькове, Киеве и Калинине. На фото - эксгумация в Катыни, которая была осуществлена ​​немецкими оккупационными властями весной 1943 года
показати весь коментар
16.04.2022 16:03 Відповісти


Во Львове и других городах Западной Украины НКВД без суда и следствия расстреляли несколько тысяч политзаключенных. Нацисты воспользовались этим фактом, чтобы спровоцировать еврейские погромы в начале июля 1941 года. Львов, двор тюрьмы № 1, 1941 год. Из архива ЦИОД
показати весь коментар
16.04.2022 16:03 Відповісти
Тоесть садить будут всех кто знает историю?
показати весь коментар
16.04.2022 16:04 Відповісти
таки да, будут сажать. на путинской рассее шизо-фашизм.

показати весь коментар
16.04.2022 16:08 Відповісти
судить будут тех,хто знает буквы..
показати весь коментар
16.04.2022 16:32 Відповісти
Фильм "Обикновенний фашизм" в ********** снова запретили?
показати весь коментар
16.04.2022 16:04 Відповісти
"Как сообщают С. Чарный и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ю. Папоров , Михаил Ромм в фильме в крайне завуалированной форме экстраполировал реалии советского строя на Третий рейх. Существует легенда, что советский идеолог https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 М. А. Суслов , просмотрев фильм до его премьерного показа и усмотрев в нём параллели между советской и фашистской системами, вызвал к себе Ромма и спросил его: «Михаил Ильич, за что Вы нас так не любите?». После этого плёнка на долгие годы отправилась в хранилище, прежде чем фильм был продемонстрирован массовой зрительской аудитории."
показати весь коментар
16.04.2022 17:39 Відповісти
показати весь коментар
16.04.2022 17:48 Відповісти
показати весь коментар
16.04.2022 16:06 Відповісти
показати весь коментар
16.04.2022 16:10 Відповісти
Современная РФ есть копия нацистской германии...
показати весь коментар
16.04.2022 16:10 Відповісти
В РФ так само переслідують євреїв, як у нацистській Німеччині?
показати весь коментар
16.04.2022 16:31 Відповісти
Українців
показати весь коментар
16.04.2022 19:12 Відповісти
Предсказуемо)) Знает кошка чье мясо съела))) Потому и закон)))
показати весь коментар
16.04.2022 16:15 Відповісти
ПУТІН- КУЙЛО! на тобі 200 грн і слухай далі- путін пете*раст! і т д
показати весь коментар
16.04.2022 16:16 Відповісти
нi, пуйло педо-педофiл.





показати весь коментар
16.04.2022 16:21 Відповісти
Педофил путин и его любимые мальчики

Президент рассеи владимер путин неформально пообщался с туристами, осматривавшими Кремль. президент шел из Большого Кремлевского дворца в свою резиденцию через Соборную и Ивановскую площади. По дороге он решил остановиться, чтобы поговорить с туристами. Среди них был и мальчик четырех-пяти лет, который на вопрос путина сказал, что его зовут Никита. путин приподнял на мальчике футболку и поцеловал его в живот.

Мировая общественность в шоке, никто не в состоянии объяснить, почему путин перед первым встречным мальчишкой опустился на колени и поцеловал его в живот, погладив при этом мошонку.

Ответ на этот вопрос можно найти, если внимательно изучить так называемые «темные пятна» в истории жизни рассеянского президента. Главное из которых: почему после окончания Краснознаменного института им. Андропова (КАИ) - где готовят кадры для службы в разведке, путина не взяли в первое главное управление КГБ СССР (ПГУ КГБ-внешняя разведка), а отправили обратно в Ленинградское УКГБ на нижестоящую должность. Любой, кто имел хоть какое то отношение к спецслужбам бывшего СССР, знает, что поступить в КАИ было практически невозможно, и если офицеру контрразведки удавалось пройти жесткий отбор и попасть на учебу в КАИ, святая святых КГБ, то это, как говорят чекисты, до конца жизни. Как об этом писал Виктор Суворов: «Вход рубль, выход два!»

И для того, чтобы выпускник КАИ, свободно владеющий немецким языком, оказался за бортом ПГУ, нужны были очень веские причины. После того, как никому не известный путин совершенно непонятным образом оказался на вершине российской власти, я начал очень тщательно и досконально исследовать каждый шаг его карьерного роста. И вот что мне удалось разузнать от тех, кто хорошо знал путина во время его учебы в КАИ.



Оказалось, что путина не взяли во внешнюю разведку из-за того, что было установлено что он страдает ПЕДОФИЛИЕЙ. Как рассказали знающие люди, об этом его половом недуге узнали не сразу, а незадолго до окончания КАИ. Естественно, что времени на изучение путина было не достаточно, а доложить на самый верх о том, что кадровики не досмотрели, и в недрах советской разведки завелся ПЕДОФИЛ руководство КАИ побоялось. Как принято в спецслужбах под благовидным предлогом от командировки в ФРГ Путина отвели и вернули его туда откуда он прибыл в Ленинградское УКГБ, как говорится дело с концом.

Сразу же после того, как путин был назначен директором ФСБ, он начал выискивать собранный на него в спецслужбах компромат и уничтожать его, тем самым готовя себя к будущему президентству. Понятно, что, будучи директором ФСБ у него особых проблем с уничтожением компромата на самого себя не возникло. В то время путиным были найдены в управлении собственной безопасности ФСБ видеозаписи, где чекистам удалось записать своего будущего шефа в то время, когда он занимается сексом с несовершеннолетними мальчиками.
Причем путина записали в той же самой конспиративной квартире на улице Полянка, в которой был записан с двумя проститутками и Генеральный прокурор рассеи Юрий Скуратов.

Позже, когда путин по приказу Абрамовича снимал Скуратова с должности генерального прокурора, шантажируя и уговаривая его добровольно покинуть свой пост, он в сердцах пожаловался Скуратову, что его, путина, тоже засняли в этой же самой койке, при этом он, правда, умолчал о том, что его чекисты поймали за занятием педофилией. О том, что путин засветился в той же самой квартире на Полянке, Скуратов написал в своей книге «Вариант дракона» на страницах 153-154.

Кроме этого, о видеозаписи путина с мальчиками знал и расстрелянный у подъезда своего дома заместитель директора ФСБ генерал-полковник Анатолий Трофимов, который в узком кругу доверенных лиц частенько сокрушался о том, что ФСБ попало в руки к педофилам.

О том, что путин страдает половым извращением, за неделю до таинственной гибели писал и главный редактор газеты «Совершенно секретно» Артем Боровик.


российский разведчик Александр Литвиненко поплатился жизнью за разоблачение педофильских наклонностей президента РФ Путина

Так почему Путин целует мальчиков в живот? Ответ на этот вопрос достаточно банальный и простой, - потому что президент рассеи страдает ПЕДОФИЛИЕЙ. Конечно, мне можно не верить и заявлять, что путин педофилом быть не может, потому как он примерный семьянин и его любят жена и дети. Однако, если вспомнить кровавую историю одного из самых жестоких маньяков современности Андрея Чикатило, который в угоду своей похоти убил 53 ребенка, то жена маньяка Чикатило, так же как и жена рассеянского президента, всегда заявляла о том, что ее муж был примерным семьянином, любил и заботился о своих детях.

владимир путин публично восхищается и завидует президенту Израиля Моше Кацаву, которого на Родине обвиняют в изнасилованиях, сексуальные домогательствах с применением силы, в интимных связях, совершенные без согласия потерпевшей стороны и прочих правонарушениях, подпадающие под закон о предотвращении сексуальных домогательств.

«Десять женщин изнасиловал! Я никогда не ожидал от него! Он нас всех удивил! Мы все ему завидуем!», - заявил Путин. Ну что ж, этого и следовало ожидать. Как говорится, «посади свинью за стол, она и ноги на стол!». Кремлевская шпана более не считает нужным таиться и соблюдать даже элементарные нормы приличия. А кого, спрашивается, они должны стесняться? Буша, Блэра, Ширака? Или, может, английскую королеву? Кремлевский диктатор в ранге кавалера ордена почетного легиона, без тени смущения публично завидует серийному насильнику, и делает он это сознательно, тем самым опуская всех тех западных лидеров, кто еще совсем недавно пожимал ему руку и, приветливо хлопая по плечу, называл его своим другом.

путин сознательно опускает мировую элиту до своего уголовно-мафиозного уровня, потому как он уже давно живет по блатным законам и понятиям, а любой рассеянский зек знает, что с теми, кого обвиняют в сексуальных преступлениях, нельзя ни садиться за один стол, ни пользоваться общими столовыми приборами. И это правило свято соблюдается в каждой тюремной камере!

Как я уже писал ранее в статье «Кремлевский чикатило», есть самые серьезные основания подозревать путина в отклонениях на сексуальной почве. И вполне возможно, что если бы на рассее была хоть малейшая возможность привлечь президента страны к уголовной ответственности, то в прокуратуру пришли бы не десятки, а сотни специально подобранных и привезенных ему для сексуальных утех мальчиков. И удивляться здесь совершенно нечему, потому как для российских чекистов еще со времен Берии изнасилования и сексуальные домогательства стали нормой.

Так называемая «сортирная и половая» тема постоянно преследует путина, причем, когда ему случайно встречаются объекты его сексуальных влечений, он полностью теряет контроль за собственным поведением и публично совершает поступки, явно выходящие не только за рамки протокольных мероприятий, но даже за нормы обыкновенного приличия. После всего этого ни сам путин, ни его многочисленная челядь так и не в состоянии внятно объяснить заинтересованной общественности, что же в очередной раз произошло с президентом рассеи, и что стоит за его не совсем адекватным поведением.

Так случилось в июле сего года, когда путин публично целовал в живот пятилетнего Никиту, на которого он случайно наткнулся, следуя по территории Кремля. Эту, явно педофильскую, выходку своего шефа кремлевским холопам так и не удалось замять по той простой причине, что путина, стоящего на коленях перед не знакомым ему ребенком, сфотографировали на свои камеры десятки зарубежных туристов, находящихся рядом.

Днями позже, объясняя случившееся, путин заявил буквально следующее: «Он показался мне таким невинным, нежным, беззащитным, захотелось помять его». Заявляя это, Путину было явно невдомек, что в средине восьмидесятых точно такое же, почти дословное совпадающее с путинским, объяснение своим поступкам, как писала советская пресса, в ходе допросов давал арестованный маньяк Сливко, на кровавом счету которого было одиннадцать до смерти замученных мальчиков и какое-то число старушек.



Так зададимся же теперь вопросом: можно ли считать психически здоровым президента эрэфии, целующего в живот незнакомых ему детей, без разрешения на то их родителей, или публично призывающего мочить в сортире тех, кого он там поймает, а так же завидующего насильнику беззащитных женщин и не скрывающего этого? Кто он, этот мелкий и мстительный человечек, который поставил на колени безропотное российское быдло? Чего еще можно ожидать от неадекватного правителя страны, в которой тонны химического и бактериологического оружия, в период очередного осеннего или весеннего обострения его воспаленного сознания? Каких еще жертвоприношений в виде непокорных журналистов, брюнетов, рожденных на ненавистном ему Кавказе, или маленьких и беззащитных мальчиков потребует кремлевский маньяк для того, чтобы удовлетворить свои сексуальные инстинкты?
показати весь коментар
16.04.2022 17:46 Відповісти
Почекайте панове , незабаром повернуть , розстріл та шениці
показати весь коментар
16.04.2022 16:17 Відповісти
парад 1 мая 1941 на мАаскве.

дарагие гости от гитлера.

https://youtu.be/0Mqnc5tb8wk

показати весь коментар
16.04.2022 16:17 Відповісти
почему не 15 лет
показати весь коментар
16.04.2022 16:36 Відповісти
Страна абсурда.... Миру нужна дерусификация.... Пусть на месте бывшей РФ будет несколько мирных и полезных государств. Аминь.
показати весь коментар
16.04.2022 16:36 Відповісти
Якби це було правдою то не відстоювалося б кримінальною відповідальністю. Не чув щоб РФ якось покарало зігуючого в італіі росіянина.
показати весь коментар
16.04.2022 16:36 Відповісти
То есть ссср нельзя,а расию можно?
показати весь коментар
16.04.2022 16:39 Відповісти
Не в образу цим чарівним пташкам, але ж крім того що воно - *****, то воно ще й дятел (довбень).
показати весь коментар
16.04.2022 16:50 Відповісти
СРСР не можна, а тобто саму рашку, так звану РФ - можна?
показати весь коментар
16.04.2022 16:51 Відповісти
Правильно ибо не фиг оскорблять рейх сравнивая его с Ордой.
показати весь коментар
16.04.2022 16:52 Відповісти
Педофильное ипанько
показати весь коментар
16.04.2022 16:54 Відповісти
Зато рашу можно сравнивать с фашистской Германией и называть рашизм -руцкий фашизм..
показати весь коментар
16.04.2022 17:00 Відповісти
Украинцы, чей чайник у кацапов на фото ? У кого отмародерили чайник ?

показати весь коментар
16.04.2022 17:10 Відповісти
Знаєте , після вбивств , згвалтувань , включаючи дітей 10 й меньше років якось не дуже комедно виглядає констатація того , що вони йще тупі мародери ...
Мене би задовольнила тільки та новина , що воно цим чайником розідрало себе дупу до лютої смерті !
показати весь коментар
16.04.2022 19:26 Відповісти
Так указ чи закон?
показати весь коментар
16.04.2022 17:10 Відповісти
И это правильно!
Нечего демонизировать гитлеровцев, сравнивая их со свинособаками лишнехромосомными!!! А Гитлера с ******...
показати весь коментар
16.04.2022 17:13 Відповісти
Кому ця маячня цікава окрім кацапського зоопарку.
показати весь коментар
16.04.2022 17:27 Відповісти
Якщо це все, значить проти "*****" він нічого не має.
показати весь коментар
16.04.2022 17:33 Відповісти
Уже замучил своими запретами Запрети уже русский язык, что бы не говорили об истории и политике
показати весь коментар
16.04.2022 17:33 Відповісти
А путина Х@йлом называть официального запрета небыло...
показати весь коментар
16.04.2022 17:38 Відповісти
Лучше бы объявил 15 суток за сравнение ***** с Гитлером, а рашистов с фашистами! Гитлера и фашистов сравнение с этими бомжами, насильниками и мародёрами ОСКОРБЛЯЕТ!
показати весь коментар
16.04.2022 19:19 Відповісти
А Гитлер реально похож на Меркель.
показати весь коментар
16.04.2022 19:34 Відповісти
Пуйло -*****=-нацисткая германия=-коммунистическая, фашисткая ссср=-фашисткая татаро-монгольская россия.
показати весь коментар
16.04.2022 19:42 Відповісти
вы хуже германских нацистов,вы рашистские сатанинские отродья!
показати весь коментар
17.04.2022 11:57 Відповісти
Знает кошка, чьё мясо съела😂
не хочет самого близкого и точного сравнения
показати весь коментар
31.08.2022 00:04 Відповісти
 
 