Мультипредметний тест можна буде пройти в Україні або за кордоном, фізична присутність обов'язкова, - Міносвіти

Національний мультипредметний тест можна буде скласти як в Україні, так і за кордоном, але фізична присутність обов'язкова.

Про це заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.

"ЗНО буде, але його формат змінено. Основною відмінністю є: якщо раніше учні складали 3 або 4 іспити, сьогодні буде 1 іспит – національний мультипредметний тест, який триватиме 90 хвилин – не в режимі онлайн, а в навчальних закладах, і міститиме 3 важливі дисципліни: українська мова, математика та історія України (по 20 завдань з кожної дисципліни). Також буде можливість перерватися під час повітряної тривоги і потім продовжити складати тест", – пояснив Шкарлет.

Міністр наголосив, що фізична присутність для складання тесту є обов'язковою.

"Абітурієнти, які закінчили 11 клас і бажають вступати до вищих навчальних закладів України, матимуть таку можливість. На території країн ЄС вони зможуть скласти національний мультипредметний тест або в столицях європейських держав, або на базі університетів цих країн", – сказав очільник МОН.

Також читайте: Зеленський підписав закон про скасування ЗНО та ДПА у 2022 році