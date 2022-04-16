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Мультипредметний тест можна буде пройти в Україні або за кордоном, фізична присутність обов'язкова, - Міносвіти

вно

Національний мультипредметний тест можна буде скласти як в Україні, так і за кордоном, але фізична присутність обов'язкова.

Про це заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.

"ЗНО буде, але його формат змінено. Основною відмінністю є: якщо раніше учні складали 3 або 4 іспити, сьогодні буде 1 іспит – національний мультипредметний тест, який триватиме 90 хвилин – не в режимі онлайн, а в навчальних закладах, і міститиме 3 важливі дисципліни: українська мова, математика та історія України (по 20 завдань з кожної дисципліни). Також буде можливість перерватися під час повітряної тривоги і потім продовжити складати тест", – пояснив Шкарлет.

Міністр наголосив, що фізична присутність для складання тесту є обов'язковою.

"Абітурієнти, які закінчили 11 клас і бажають вступати до вищих навчальних закладів України, матимуть таку можливість. На території країн ЄС вони зможуть скласти національний мультипредметний тест або в столицях європейських держав, або на базі університетів цих країн", – сказав очільник МОН.

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Автор: 

школа (2208) Міносвіти (1412) ЗНО (323) Шкарлет Сергій (353)


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Якщо на період складання теста триватиме війна то це дурість!
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16.04.2022 16:16 Відповісти
Як на мене це ідіотизм. Знаючи росіян які кидають ракети і бомби саме по закладах освіти, бути присутнім фізично - це абсурд. Плюс зосередитись на іспитах під час сирени, потім переривання, потім знову сиди і думай прилетить чи ні, і може швидше треба тести вирішувати.
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16.04.2022 17:07 Відповісти
Шкарлет вічно якісь хренові ідєї знаходить. "видатний" та "легетімний" теж мені.
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16.04.2022 17:40 Відповісти
 
 