УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4410 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
9 937 12

У мережі показали наслідки ворожих обстрілів житлових кварталів та дитячих майданчиків Миколаєва. ФОТОрепортаж

16 квітня російські військовослужбовці вкотре завдали удару по мирному насененню міста Миколаїв.

Як інформує Цензор.НЕТ світлини наслідків ворожих ударів оприлюднили у telegram Суспільне Миколаїв.

У мережі показали наслідки ворожих обстрілів житлових кварталів та дитячих майданчиків Миколаєва 01
У мережі показали наслідки ворожих обстрілів житлових кварталів та дитячих майданчиків Миколаєва 02
У мережі показали наслідки ворожих обстрілів житлових кварталів та дитячих майданчиків Миколаєва 03

Також читайте: Обстріл житлових кварталів Миколаєва: П'ять осіб загинули, 15 - зазнали поранення


У мережі показали наслідки ворожих обстрілів житлових кварталів та дитячих майданчиків Миколаєва 04
У мережі показали наслідки ворожих обстрілів житлових кварталів та дитячих майданчиків Миколаєва 05
У мережі показали наслідки ворожих обстрілів житлових кварталів та дитячих майданчиків Миколаєва 06

армія рф (17359) Миколаїв (1805) обстріл (28449)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
ещё раз...нэдобраты это должны наблюдать вживую на собственных владениях..вживую.
показати весь коментар
16.04.2022 15:56
+7
***** даже не захватывает территорию. ***** и рашисты на последней стадии сумасшествия. Они просто уничтожают весь цивилизованный мир который живет лучше них. Потому что рушится вся росийская пропаганда что на расее все делается правильно.
показати весь коментар
16.04.2022 16:30
+6
Вже пора ********* по белгороду і ростову, щоб понюхали як воно хоронити близьких та рідних!
показати весь коментар
16.04.2022 16:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ещё раз...нэдобраты это должны наблюдать вживую на собственных владениях..вживую.
показати весь коментар
16.04.2022 15:56 Відповісти
это уже надоело терпеть. мне кажется, нужно обьявить свинособакам ультиматум, дать 3 дня на размышление - каждый обстрел городов УКРАИНЫ будет иметь симметричный ответ по городам засРашки! прямо назвать города-побратимы, Харьков-Белгород, Киев-Курск, Николаев-Воронеж. . . во всеуслышание, с самой высокой площадки, СБ ООН, пусть их быдло задумается !!!
показати весь коментар
16.04.2022 16:34 Відповісти
Ви зрозумійте, ті міста, які ви на звали, вони і так в гіршому стані ніж наші обстріляні!!! Там нормально живе москва, трішки пітер, і ще два-три міста,-до яких Афальт, який ми клали, останні два роки, не долетить...!
показати весь коментар
16.04.2022 16:43 Відповісти
у нас есть чем стрелять?
показати весь коментар
16.04.2022 17:33 Відповісти
будки соловйовых,симонянов и шейниных всяких должны выглядеть именно так..
показати весь коментар
16.04.2022 16:00 Відповісти
А кто подпустил орков к Николаеву ? Опять Арахамия старается
показати весь коментар
16.04.2022 16:00 Відповісти
К нам долетают смерчи из Херсона и крылатые ракеты с рашки.
показати весь коментар
16.04.2022 17:05 Відповісти
Вже пора ********* по белгороду і ростову, щоб понюхали як воно хоронити близьких та рідних!
показати весь коментар
16.04.2022 16:02 Відповісти
путіну до сріки і бєлгород, і ростов, і мацква. самий дієвий спосіб вплинути на кремлівських *********-це беспосереднє їх знищення, або їхніх близьких та родичів.
показати весь коментар
16.04.2022 16:46 Відповісти
ПОЧАТОК ПУЙЛА БУВ, І ЙДЕ КІНЕЦЬ

Пуйло до влади добирався,

Все знищенням своїх людей.

Будинки підривати їх старався

З залученням із ФСБ свиней.

Ічкерію в терактах звинуватив,

Та проти них почав війну.

Людські життя і кошти тратив,

Отримавши за страх ціну.

Початком царювання на росії,

Підлодка «Курськ» іде на дно.

Теракт був, а не витвори стихії,

Сказало росіянам це Воно.

Пообіцяв мочити у «сартирах»,

Тих, що вбивають в мирні дні.

Люди шушукались в квартирах,

Та вибрали «царем» його дурні.

Бо страх найкраща пропаганда,

Яку створив Володя й ФСБ.

І почала творити злочин банда,

А їх оточення під себе все гребе.

Йде банда із війною не сусідів,

Несуть народам «русский мир»

Так двадцять років він досидів,

Уже зомбованих людей кумир.

Кричить Пуйло за перемоги,

За ті, що принесли колись діди.

Брехали росіянам демагоги,

Бо в перемогах українців є сліди.

Без українців їх орда сциклива,

Хіба бомбити здалеку міста.

Коли сірійців бомбами накрила

Задача терористам там проста.

Бо ті не мали чим оборонятись

Не збили ті російські літаки

Орді немає там чого боятись,

Дітей бомбити вміють мудаки.

А в лютому пролізли в Україну,

Ракетами стріляють по містах.

Не думали, що їх у нас зустрінуть

Реальний з'явиться в убивці страх.

Хвальоні танки їхні запалали,

Збиваються «відважні» літаки.

Вже здохли тисячі і генерали,

Їм показали місце козаки.

Тут знищимо орду злочинну,

Що принесла нас горе і війну

Прикриту терористами вітрину-

Російську шовіністську їх весну.

Кінець Пуйла вже на підході,

«Москва» пішла палаючи на дно.

Поразка їх чекає вже на сході,

Нарешті здохне в бункері воно.

16.04.2022 р.

Анатолій Березенський

Миколаїв
показати весь коментар
16.04.2022 16:08 Відповісти
***** даже не захватывает территорию. ***** и рашисты на последней стадии сумасшествия. Они просто уничтожают весь цивилизованный мир который живет лучше них. Потому что рушится вся росийская пропаганда что на расее все делается правильно.
показати весь коментар
16.04.2022 16:30 Відповісти
до тех пор пока Херсон и обл. будет захвачен в Николаев будет продолжать прилетать, а в направлении Мариуполя будут продолжать ехать орки.
показати весь коментар
16.04.2022 17:02 Відповісти
 
 