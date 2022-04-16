У мережі показали наслідки ворожих обстрілів житлових кварталів та дитячих майданчиків Миколаєва. ФОТОрепортаж
16 квітня російські військовослужбовці вкотре завдали удару по мирному насененню міста Миколаїв.
Як інформує Цензор.НЕТ світлини наслідків ворожих ударів оприлюднили у telegram Суспільне Миколаїв.
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+7 Don Bessam #359417
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Пуйло до влади добирався,
Все знищенням своїх людей.
Будинки підривати їх старався
З залученням із ФСБ свиней.
Ічкерію в терактах звинуватив,
Та проти них почав війну.
Людські життя і кошти тратив,
Отримавши за страх ціну.
Початком царювання на росії,
Підлодка «Курськ» іде на дно.
Теракт був, а не витвори стихії,
Сказало росіянам це Воно.
Пообіцяв мочити у «сартирах»,
Тих, що вбивають в мирні дні.
Люди шушукались в квартирах,
Та вибрали «царем» його дурні.
Бо страх найкраща пропаганда,
Яку створив Володя й ФСБ.
І почала творити злочин банда,
А їх оточення під себе все гребе.
Йде банда із війною не сусідів,
Несуть народам «русский мир»
Так двадцять років він досидів,
Уже зомбованих людей кумир.
Кричить Пуйло за перемоги,
За ті, що принесли колись діди.
Брехали росіянам демагоги,
Бо в перемогах українців є сліди.
Без українців їх орда сциклива,
Хіба бомбити здалеку міста.
Коли сірійців бомбами накрила
Задача терористам там проста.
Бо ті не мали чим оборонятись
Не збили ті російські літаки
Орді немає там чого боятись,
Дітей бомбити вміють мудаки.
А в лютому пролізли в Україну,
Ракетами стріляють по містах.
Не думали, що їх у нас зустрінуть
Реальний з'явиться в убивці страх.
Хвальоні танки їхні запалали,
Збиваються «відважні» літаки.
Вже здохли тисячі і генерали,
Їм показали місце козаки.
Тут знищимо орду злочинну,
Що принесла нас горе і війну
Прикриту терористами вітрину-
Російську шовіністську їх весну.
Кінець Пуйла вже на підході,
«Москва» пішла палаючи на дно.
Поразка їх чекає вже на сході,
Нарешті здохне в бункері воно.
16.04.2022 р.
Анатолій Березенський
Миколаїв