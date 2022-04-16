Окупанти репресують на Донбасі своїх командирів, які "не виправдали очікувань" у війні з Україною, - ГУР Міноборони
Тривають репресії щодо командирів російської армії, які "не виправдали високої довіри" керівництва РФ та фактично провалюють завдання в Україні.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
"З 24 квітня по 2 березня в окупованій Горлівці працювала комісія з РФ, яка мала виявити причини поточного некомплекту 3 окремої мотострілецької бригади окупаційних військ.
З’ясувалось, що згідно з доповідями командирів у 3 ОМСБР до початку війни була на 100% укомплектована особовим складом. Однак, після початку бойових дій з’ясувалось, що реальна наявність військовослужбовців становила близько 55% штатного розпису. Після встановлення фактів невідповідності двох командирів батальйонів взято під арешт в невідомому напрямку цивільними особами (ймовірно співробітниками ФСБ). Подальша доля вже колишніх командирів – невідома", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це не єдиний випадок "вирішення питання" з боку російських спецслужб щодо командирів, які з різних причин потрапили до "чорного списку".
Встановлено, що після спілкування зі співробітниками ФСБ в невідомому напрямку вивезено Едуарда Басуріна, "заступника командувача" корпусу "міноборони ДНР". Розправу над ним пов’язують з необережною заявою, яка розкрила плани РФ застосувати хімічну зброю проти українських оборонців Маріуполя.
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... пройшов деякий час, дитинка підійшла до пляшки з мамою і татом, вилізла рука з пляшки...
Чем больше репрессировать командиров,,тем крепче будет оборона! Заветам Сталина, будьте верны!!!111
дэсь у конче напрыклад..
― Невозможно работать.
― Вы даете нереальные планы.
― Это как его? Волюнтаризьм!
Бий своїх, щоб чужі
боялисьрадувались!