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Новини Війна
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Окупанти репресують на Донбасі своїх командирів, які "не виправдали очікувань" у війні з Україною, - ГУР Міноборони

наручники,женщина

Тривають репресії щодо командирів російської армії, які "не виправдали високої довіри" керівництва РФ та фактично провалюють завдання в Україні.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"З 24 квітня по 2 березня в окупованій Горлівці працювала комісія з РФ, яка мала виявити причини поточного некомплекту 3 окремої мотострілецької бригади окупаційних військ.

З’ясувалось, що згідно з доповідями командирів у 3 ОМСБР до початку війни була на 100% укомплектована особовим складом. Однак, після початку бойових дій з’ясувалось, що реальна наявність військовослужбовців становила близько 55% штатного розпису. Після встановлення фактів невідповідності двох командирів батальйонів взято під арешт в невідомому напрямку цивільними особами (ймовірно співробітниками ФСБ). Подальша доля вже колишніх командирів – невідома", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це не єдиний випадок "вирішення питання" з боку російських спецслужб щодо командирів, які з різних причин потрапили до "чорного списку".

Встановлено, що після спілкування зі співробітниками ФСБ в невідомому напрямку вивезено Едуарда Басуріна, "заступника командувача" корпусу "міноборони ДНР". Розправу над ним пов’язують з необережною заявою, яка розкрила плани РФ застосувати хімічну зброю проти українських оборонців Маріуполя.

Автор: 

армія рф (17359) розвідка (3858) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+63
А вот за Басурина рад особо. После предложения задействовать химическое оружие в Мариуполе хочется пожелать ему долгой жизни в застенках ФСБ
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16.04.2022 16:07
+33
А гляньте, які казочки читають маленькі кацапенята.

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16.04.2022 16:15
+31
В школе Сызрани произошёл забавный случай, дети не успели донести на учителя, потому что он донёс на них первый!
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16.04.2022 16:07
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А вот за Басурина рад особо. После предложения задействовать химическое оружие в Мариуполе хочется пожелать ему долгой жизни в застенках ФСБ
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16.04.2022 16:07 Відповісти
Это обычный пропагандон а не командир. Что прочитал то и сказал. Говорящее **** короче, которое по сути безобидно. Наговорил лишнего, теперь на бутылке.
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16.04.2022 16:17 Відповісти
Это плохой исход. На такое может расчитывать хитровы***ное существо с интеллектом , аля Пушилин. А Басурин типичный безмозглый и безсердечный червяк, низшее звено эволюции, с людьми такого типа даже мелкий криминалитет якшатся не будет. Оно должно быть размазано кишками по украинской земле, как и его тупоголовые собратья гивы и мотодрылы.
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16.04.2022 17:46 Відповісти
В школе Сызрани произошёл забавный случай, дети не успели донести на учителя, потому что он донёс на них первый!
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16.04.2022 16:07 Відповісти
А гляньте, які казочки читають маленькі кацапенята.

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16.04.2022 16:15 Відповісти
Зате без бандерівців!

... пройшов деякий час, дитинка підійшла до пляшки з мамою і татом, вилізла рука з пляшки...
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16.04.2022 17:24 Відповісти
O kurwa.
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16.04.2022 17:52 Відповісти
Ох#еть, казочка.
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16.04.2022 19:35 Відповісти
Нехай хоч перетрахають один одного, якось по х....й
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16.04.2022 16:08 Відповісти
"Більше репресій - хороших і різних!"
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16.04.2022 16:09 Відповісти
А до цього все йде, як мені здається, Путіну не залишиться іншого вибору як взятись за генералів "всерьез"
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16.04.2022 18:08 Відповісти
Давайте, больше ада, арестовывайте там всех! ФСБ, это ваша недоработка!

Чем больше репрессировать командиров,,тем крепче будет оборона! Заветам Сталина, будьте верны!!!111
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16.04.2022 16:09 Відповісти
Вскрытие показало, что смерть наступила в результате вскрытия...
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16.04.2022 16:09 Відповісти
Отлично!
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16.04.2022 16:39 Відповісти
Руки прочь от Эдички!!!Этот .идарас весёлый!!!
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16.04.2022 16:12 Відповісти
Каждого второго расстрелять...каждого первого повесить...
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16.04.2022 16:13 Відповісти
тому що всі вони-агенти кровавого пастора і за сумісництвом- аятоли Хаменеї! ВОТ ТАК!
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16.04.2022 16:13 Відповісти
Або навпаки!
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16.04.2022 16:41 Відповісти
в Херсоні отаке розповсюджують
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16.04.2022 16:13 Відповісти
Рашистські покручі
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16.04.2022 22:27 Відповісти
пирожные репрессированным!!! по две штуке на рыло...
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16.04.2022 16:14 Відповісти
Та хоч повбивайте одне-одного - нам менше роботи буде.
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16.04.2022 16:14 Відповісти
Такие процедуры надо делать под громкие аплодисменты!
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16.04.2022 16:19 Відповісти
Эдик сел на *******... Без седла...
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16.04.2022 16:19 Відповісти
мож якусь голубятню выдилыты для командырив мокшанськых?
дэсь у конче напрыклад..
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16.04.2022 16:19 Відповісти
З 24 квітня по 2 березня ????? 😲😲😲😲😲
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16.04.2022 16:27 Відповісти
Дибіли не розуміють, що не треба сюди лізти. Жодний командир не приведе орків до перемоги.
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16.04.2022 16:28 Відповісти
Кацапські командири завжди обкрадали свої підрозділи. Так було всю історію. "Как же он может нуждаться в средствах если он командовал полком?" - це класика. Раніше найбільший зиск мали "на фуражі". Зараз на ГСМ, але "самий смак" це "мертві душі" - на додаток до цього отримувати з міністерства забезпечення на 100% особового складу, але утримувати реально 55%, та ще й обкласти їх даниною.
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16.04.2022 16:33 Відповісти
Так ГСМ і є ******** фураж!
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16.04.2022 16:43 Відповісти
Едічка Басурін-всьо....Ой...
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16.04.2022 16:42 Відповісти
надеюсь, расстрелы этих камандирав совместят с торжествами на девятамая.
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16.04.2022 16:44 Відповісти
Березень з квітнем переплутані. Проте батуріну хай щастить на підвалах батьківщині...
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16.04.2022 16:50 Відповісти
р-рр-растрелять, все как орки любят
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16.04.2022 16:53 Відповісти
Тараканы в банке сжирают сами себя..ПРЕКРАСНО..
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16.04.2022 17:01 Відповісти
Как сообщает издание «https://www.fontanka.ru/2022/04/16/71262053/ Фонтанка », в субботу, 16 апреля в Петербурге похоронили заместителя командующего 8-й армией генерал-майора Владимира Фролова.
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16.04.2022 17:06 Відповісти
Математика генерал-майоров следующая: заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа России Андрей Суховецкий, начальник штаба и первый заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа России Виталий Герасимов, командир 150-й мотострелковой дивизии Олег Митяев, командир 141-го моторизированого полка Росгвардии Чечни Магомеа Тушаев. Также сообщалось, что погиб командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил России генерал-лейтенант Андрей Мордвичев и командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа россии Яков Резанцев.
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16.04.2022 17:11 Відповісти
підарешт в невідомому напрямку слідом за рюзькє корблем
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16.04.2022 17:26 Відповісти
Басурина давно пора ****
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16.04.2022 17:28 Відповісти
автор, це як ? З 24 квітня по 2 березня
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16.04.2022 17:40 Відповісти
"Русский мир" он такой...
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16.04.2022 17:41 Відповісти
Опа! Теперь министерство галлюцинаций совместно с магазином "уцененный гашиш" перестало существовать? После исчезновения эдуарда.))))
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16.04.2022 17:44 Відповісти
― Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия.
― Невозможно работать.
― Вы даете нереальные планы.
― Это как его? Волюнтаризьм!
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16.04.2022 18:21 Відповісти
А МНЕ ПОХЙ !!!
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16.04.2022 18:29 Відповісти
*Товарищ Путин! Произошла чудовищная ошибка...*(из незабвенного)
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16.04.2022 19:04 Відповісти
Они на бутылку, их на швабру. Сруцькимирный дзен.
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16.04.2022 19:07 Відповісти
Ай, молодці!
Бий своїх, щоб чужі боялись радувались!
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16.04.2022 21:17 Відповісти
Почему Басурин предупредил о химической атаке? Почему его арестовали? СЛАВА УКРАИНЕ! Все будет УКРАИНА! СЛАВА ВСУ!
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17.04.2022 06:05 Відповісти
 
 