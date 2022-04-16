УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9375 відвідувачів онлайн
Новини Війна
15 513 190

Мирний договір з РФ може складатися з двох документів. Один із них про гарантії безпеки, інший - про відносини України та Росії, - Зеленський

зеленський

Договір щодо миру з Російською Федерацією міг би складатися з двох окремих документів, вважає президент України Володимир Зеленський.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це глава держави заявив в інтерв'ю українським онлайн-медіа.

"Мирний договір із Росією може складатися із двох різних документів. Один із них має стосуватися гарантій безпеки для України, інший – безпосередньо її відносин із Російською Федерацією.

Я вважаю, це може бути два різні документи. Гарантії безпеки від тих, хто готовий до цих гарантій безпеки. І окремий документ із Росією", - зазначив президент.

За словами Зеленського, Москва хотіла б мати один договір, у якому є вирішення всіх питань.

"Однак усі не зовсім бачать себе за одним столом із РФ. Для них гарантії безпеки для України – це одне питання, а домовленості з РФ – це інше питання. Росія хоче, щоб усе було в одному документі, а люди кажуть: вибач, бачили, що було у Бучі, обставини змінюються", - пояснив глава держави.

Читайте також: Наразі жодна країна не формалізувала готовність виступити гарантом безпеки України, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23815)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+72
Мудак
показати весь коментар
16.04.2022 17:38
+66
Шукай, де Ростов....
показати весь коментар
16.04.2022 17:38
+62
яке кончене
показати весь коментар
16.04.2022 17:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Замовкни з цими договорами вже нарешті і не зли мене.

ЖОДНИХ УГОД !

ця територія, населена тупою біомасою і виродками роду людського повинна бути знищена.

Смерть москалям.
показати весь коментар
16.04.2022 18:04 Відповісти
Яку гарантії від Кацапії??? Які відносини з кацапами???
показати весь коментар
16.04.2022 18:05 Відповісти
Поки Клован не підписав жодного документу, не дивлячись на те, що навалилась орда орків з танками, а українські міста ******** другий місяць. Ніяких безальтернативних договорняків на догоду *****, яке тільки налякало чимось
показати весь коментар
16.04.2022 18:06 Відповісти
Ох і дісталося Україні - мало було війни, а тут ще й це одоробло.
показати весь коментар
16.04.2022 18:07 Відповісти
Як тільки це буде зроблено, підеш ти вОЛОДЯ вслід за "русским кораблём"!
показати весь коментар
16.04.2022 18:07 Відповісти
Виходить, що мамамії і єрмаки вже домовилися. Які гарантії безпеки від ворога? Це не тими ракетами х-55 московити гатять по наших містах які ми їм передали для гарантії безпеки? Який мир з ворогом, який гвалтував 2-х місячних дітей, жінок, вбивав і катував...? Але про що я, їх счім'ї під надійним захистом, то вбивають простих українців.
показати весь коментар
16.04.2022 18:09 Відповісти
Він шо, знову під дозою? Поясніть вже йому хто-небудь, що кожна така заява зменшує його шанс пійти з Банкової своїми ногами...
показати весь коментар
16.04.2022 18:10 Відповісти
У відносинах з Україною росія ніколи не буде притримуватись підписаних договорів, поки ми не станемо сильнішими за них і переможемо в війні. Тоді, можливо, буде землетрус мордора, і вони довго будуть зайняті своїми внутрішніми проблемами.
показати весь коментар
16.04.2022 18:10 Відповісти
блєть, ніяких атнашеній!!! ров з кракаділамі
показати весь коментар
16.04.2022 18:12 Відповісти
Надрукуй ще третій... то буде твій заповіт.
показати весь коментар
16.04.2022 18:13 Відповісти
Третій, він же перший це капітуляція мордору.
показати весь коментар
16.04.2022 19:15 Відповісти
Ну хто ж надасть гарантії в односторонньому договорі? НАТО це двосторонній союз,ти за когось воюєш і хтось за тебе.Те саме і по технологіях.Крім того москалі відкрито кажуть про знищення українців.Хіба тобі Зеленський мало Бучі і Маріуполя.Забудься про миротворчість.Миру як такого не буде.
показати весь коментар
16.04.2022 18:15 Відповісти
Зеленський,як видається-остання надія мордору!
показати весь коментар
16.04.2022 18:15 Відповісти
Був би нормальний президент, а не клоун, то хєр би ху..ло полізло в Україну.
показати весь коментар
16.04.2022 18:17 Відповісти
Це правда !
показати весь коментар
16.04.2022 18:24 Відповісти
Так! Так! І ще раз ТАК!
показати весь коментар
16.04.2022 18:35 Відповісти
Это прямо оскорбление для "мудрого нариду"....
показати весь коментар
16.04.2022 18:35 Відповісти
100% они воспользовались моментом правления клована
показати весь коментар
16.04.2022 18:42 Відповісти
вони б все одно напали, там маховик пропоганди так було розкручено, що якщо не зараз то через рік, через 2, 3 не важливо, це невідворотне
показати весь коментар
16.04.2022 23:12 Відповісти
Москальщина має розвалитися,а не з договорами бути.
показати весь коментар
16.04.2022 18:16 Відповісти
Також захід має не постачати ліки, їжу, станки, обладнання... Зробити з рф Маріуполь без бойових дій... Те саме що рф зробила, треба застосувати до самої рф. Тільки так до дебілів дійде наука.
показати весь коментар
16.04.2022 20:20 Відповісти
гарантией безопасности Украины может быть не промокашка под названием Договор......а необходимое кол-во Ядерного и иного суперсовременного высокоточного с необходимой дальностью и силой поражения Оружия!...Все остальное для ушастых лохов или совсем конченых дурачков!!!
показати весь коментар
16.04.2022 18:17 Відповісти
..так оно и есть реальный дурачок! Да ещё плюс конченный идиот..которы никак не усвоит столетнюю мудрость..что договоры со смердячей не стоят бумаги...на которой они написаны!!
показати весь коментар
16.04.2022 19:20 Відповісти
Нічого не змінилось.
"ПАсматреть в глаза путЕну и сойтись пА середине",
показати весь коментар
16.04.2022 18:18 Відповісти
Цей піздєж, залишиться тільки піздєжом. Які гарантії? Жодних. Мирний договір, це тільки розпад московії.
показати весь коментар
16.04.2022 18:18 Відповісти
Мирний договір можна буде укладати з окремими країнами на які розвалиться кацапстан. Вдоговорі має бути другою країною-рідписантом не РФ, а новоутворена Московія.
показати весь коментар
16.04.2022 18:20 Відповісти
А кто репарации будет платить?
показати весь коментар
16.04.2022 18:34 Відповісти
Это будет ещё один договор - с главным бенефициаром - в этом слове он и скрыт.
показати весь коментар
16.04.2022 19:39 Відповісти
Які гарантії безпеки ? Який договор з Россієй ? Що ти верзеш ? В особистих цілях можна підписати договір тільки з Рамзаном Кадировим.
показати весь коментар
16.04.2022 18:21 Відповісти
Якщо Україна не отримає репарацій та контрибуцій за вторгнення і знищення населення, інфраструктури, житлового фонду, доріг і т.п , а це уже понад трильйон доларів на відновлення країни! то виникає просте питання " - хто з чим залишився і хто кому і за що заплатив. Мир зараз необхідний ***** на його умовах. Бо далі ***** як лузер втратить підтримку і перетвориться на лайно собаче яке його ж "товаращі" розмажуть по бруківці...
показати весь коментар
16.04.2022 18:21 Відповісти
Зенелох зовсім не дурень, грати дурня це його професійна діяльність, як ви не розумієте, люди добрі!!! Цей покидьок насамперед зрадник. Зрадник України та її інтересів. Він знаходиться між двух вогнів- народ та ЗСУ. Так як він здав південь та Маріуполь, так же ш він хотів здати Київ щоб охопити тіх хто боронить Донбас. Він не урахував що українці захищають свою країну, свою неньку-рідну матір. Це поняття в нього зовсім відсутнє. В його хату вдерлися розбійники,його з'вязали та покалічили, вбили батьків та братів, зґвалтували його жінку та доньку, пограбували та потім зруйнували його хату. А він -

Мирний договір із Росією може складатися із двох різних документів. Один із них має стосуватися гарантій безпеки для України, інший - безпосередньо її відносин із Російською Федерацією. Джерело:

Який сором бачити та чути оце! Він не є ані президент, ані верховний головнокомандуючий. Він є кукла, актор який грає роль президента. І в першу чергу зрадник
показати весь коментар
16.04.2022 18:27 Відповісти
показати весь коментар
16.04.2022 18:41 Відповісти
зЕлох, не устраивай в Украине "95 квартал"! Мирный договор с копростаном, это уже не шутка а пошлость! Одна и та же шутка, первый раз только шутка, а второй раз - пошлость! Ты, хоть в курсе, что копростан был гарантом безопасности Украины??? Пародия на клоуна, Украина возникла не с твоей каденции, а есть много вековая история!!! Шли накуй разных дерьмаков, шмыгалей, бень, химий которые ара и т. п., думай своими мозгами, если ни у тебя есть...
PS: зЕ, учи историю, или на арену цирка...
показати весь коментар
16.04.2022 18:28 Відповісти
Запитання: чи мона договорами з москвою вибудувати безпеку України та мир?
Відповідь: ага, якшо тими папірцями вибудувати Великий Китайський Мур
показати весь коментар
16.04.2022 18:28 Відповісти
Вова! Не дай боже твою дружину згвалтують ,батьків розстріляють,дітей вивезуть, ти теж будеш готовий підписати мирний договір з руснею? Хто тобі дасть гарантії ,що цього не станеться після підписання ганебного договору!Щось ти зовсім почав прислухатись до дермака!!!!
показати весь коментар
16.04.2022 18:29 Відповісти
Господи, помоги мне понять нашего Президента!
Какой договор с убийцей! Чтобы он не убивал какое то время, или убивал, но не сразу, или
убивал только определённую часть населения? Я боюсь, что на нашем Президенте испытывают
какое то новое оружие на расстаянии, либо семью держат в заложниках, либо надо проверить
близких друзей и соратников на вшивость. Кто, какой психиатр может взять на себя гарантии
за больных людей из российского руководства?
Господи, даже Ты не способен такое придумать! Но не для этого погибают лучшие сыны и
дочери нашей страны, не об этом просят замордованные души детей наших, руины городов!
показати весь коментар
16.04.2022 18:31 Відповісти
Честно говоря Господь сам в растерянности - вроде свой, а смахивает на ту сторону.
показати весь коментар
16.04.2022 19:42 Відповісти
Гарантии между Германией и Ссср???
показати весь коментар
16.04.2022 18:32 Відповісти
Мирный договор между Россией и Японией после окончания Второй мировой войны не подписан до сих пор.
показати весь коментар
16.04.2022 18:40 Відповісти
Рашка в первый день войны тыкнула эти листочки про "гарантии" и их до сих пор ялозят? Представляю этот круглый стол в ОП, за которым сидят непредатели, неколоборанты, нешпионы и вчитываясь с умным видом обсуждают эти гарантии, меняют предложения местами, размышляют как это красиво втюхать народу и западу. А потом через время этот договор назовут "О восстановлении СССР" и будут праздновать ежегодно парадными шествиями с красными знаменами на могилах нациков?
показати весь коментар
16.04.2022 18:36 Відповісти
Мирний договір і гарантії безпеки це одне. А що значить відносини с рф ? Які відносини? Повний розрив дипломатичних відносин та побудова міцного кордону з мінними полями та ПВО захистом.
показати весь коментар
16.04.2022 18:37 Відповісти
Зеленскому и его банде вообще плевать на людей. Подумаешь, убили десятки тысяч. Подумаешь, подставили их под удар, наврали с три короба. Камарилья пришла воровать, и по сути, наше с вами будущее им тоже пофиг. Умыкнуть, сколько успеют, до новой войны, и трава не расти.
показати весь коментар
16.04.2022 18:41 Відповісти
кожен хрестик - це нагадування про Марік
показати весь коментар
16.04.2022 18:41 Відповісти
Президент має бути Гарантом Конституції.
Захищати територіальну цілісність України, права громадян України, згідно Конституції України, обов'язок кожного громадянина. Президента - тим більше. Так само, в Конституції України закріплено курс України на членство в НАТО.
Якщо Президент України порушує Конституцію України, чи хоча б закликає до цього - він вже чинить злочин.
Не може бути в принципі жодних "мирних угод"з агресором, доки війська агресора знаходяться на території України (включаючи Крим і ОРДЛО), доки не виплачені компенсації та відшкодування країною агресором завданих Україні збитків, доки не видані й не покарані усі особи, котрі вчиняли військові злочини проти Українців. Доки цього не сталося, будь-які заклики до "миру" з окупантом фактично є злочином. Будь-які заклики до "миру" з окупантом, який скоює військові злочини проти Українського народу, який прямо позначив метою свого вторгнення - цілковите винищення, геноцид Українського народу - є, фактично, співучастю у геноциді Українського Народу, співучастю у військових злочинах. Отже - є злочином і є Державною зрадою.
Відповідно, особа, котра до цього закликає є зрадником й злочинцем.
Відповідно й мають реагувати на ці заклики уповноважені Органи Державної влади, силові структури й т.д.
Якщо вони не реагують відповідним чином, то вже самі стають співучасниками військових злочинів й геноциду вчиненого Російською Федерацією проти України, Українського народу (військові злочини, доречи, не мають строку давності) з відповідними наслідками.


Загалом, будь-яка "мирна угода" України з Росією, навіть у разі відшкодування останньою всіх завданих збитків, в принципі є вельми спірним питанням. Адже Росія не дотримується жодних угод і є дуже сумнівним, чи ми можемо за нинішніх обставин зв'язувати себе якимись неприродними "зобов'язаннями" щодо цього "держутворення". Та ж Японія, взагалі не має "мирної угоди" з Росією. Отже, як мінімум, окрім відшкодування Російською Федерацією всіх завданих Україні збитків, має бути поставлене питання демілітаризації РФ, особливо демілітаризації прикордонних з Україною областей й відповідно мають бути чітко прописані дії України в разі порушення Росією даних зобов'язань.
показати весь коментар
16.04.2022 18:42 Відповісти
З кільцем в носі на цепку у дермака. Мене вже нудить від цього лайна.
показати весь коментар
16.04.2022 18:44 Відповісти
блін..невже таки сильно головою вдарився...***** та засунь ці договори собі в задницю.прихопивши туди єрмака з арахмією.на хера ти за людей сам все вирішуєш?остановись.
показати весь коментар
16.04.2022 18:51 Відповісти
Невже це так і навчився нічому,що до сих пір грезит русским миром на могилах українців. Хто дав йому повноваження вирішувати долю людей без їх згоди
показати весь коментар
16.04.2022 18:55 Відповісти
Пора Джонсону знову з Лондона їхати вправляти декому мозги. Бо за тиждень відпустило і знову понос про очко *****
показати весь коментар
16.04.2022 18:56 Відповісти
Йому треба було бути практологом.
показати весь коментар
16.04.2022 19:37 Відповісти
Ще з ранішнього оголошення про кількість загиблих воїнів ЗСУ, потім плавного переходу про необхідність закінчення війни, стало зрозуміло що нас вже до чогось готують. Тепер ще такий месендж... Здається мені, що має бути якась полна хрєнь, яка явно не буде до вподоби більшості населення. Пахне зрадою...
показати весь коментар
16.04.2022 18:56 Відповісти
Ну шо він пише?!! Отак ніби нічо-нічо…… А потім щось як *******… І перекреслив всі напрацювання і всю любов свого народу!!! Президенте, візьміть собі якогось цензора у поміч,бо то капець якийсь!!!
показати весь коментар
16.04.2022 18:56 Відповісти
Це все піз..ож для того щоб перебити тему Петрових "Нептунів", а то з медведчуком слабенько вийшло
показати весь коментар
16.04.2022 18:58 Відповісти
У Японії 80 років немає мирного договору з росією, бо вони поставили умову,тільки коли повернуть свої території, тоді підпишуть.
показати весь коментар
16.04.2022 19:02 Відповісти
Люди, да когда же вы наконец думать начнете? Я не голосовал за Зелю и не собираюсь этого делать в будущем. Но мне не нравится, как сейчас СМИ пытаются выкрутить ситуацию. Из того, что понял я, Зеленский наконец-то дипломатично заявил, что параша не может являться гарантом безопасности Украины! И это правильно! Я не знаю, кто его надоумил (может кто-то из консультантов Цензор читает), но это правильное заявление...
Само собой что я вообще изначально за НАТО. И на мой взгляд от НАТО отказываться нельзя. Но я не владею всей информацией, я не знаю положения дел на фронте, я не знаю договоренностей между политиками. Параша и белорашка в качестве гарантов лично для меня являются красными линиями, а остальное нужно обсуждать. Т.е. на данный момент президент ничего страшного не заявил. Он просто начал наконец-то играть в дипломатию. Если никто не даст полноценный гарантий, курс страна не изменит, но зато у нас будут основания сказать ,что мы пытались договориться!
показати весь коментар
16.04.2022 19:08 Відповісти
Как же хочеться спасти росию!
показати весь коментар
16.04.2022 19:13 Відповісти
Кровавый Пастор сказал что мы переломаем хребет росие, а этот клоун все о мирном договоре, как вшивый о бане...
показати весь коментар
16.04.2022 19:16 Відповісти
мирний договір за "зе" рівносильний тому, що "зе" дає свідомо рашистському кровожадному вбивці і окупанту України і її народу ,другу спробу докінчити,знищити,вбити Україну після того, як йому цього не вдалося зробити з першого разу.
показати весь коментар
16.04.2022 19:20 Відповісти
Гарантії безпеки це тільки ЗСУ
яки ще відносиня прибирають усіх орков з України, та крапка
показати весь коментар
16.04.2022 19:21 Відповісти
Он што до сих пор глядит ***** в глаза и видит там мир? Кто имеет с ним контакт, плесните ему в харю холодной водой. Этоя так толерантно, лучше конечно того типа в морду чем нибудь по острее.
показати весь коментар
16.04.2022 19:23 Відповісти
ДОГОВІР? З РАХОЮ? ЦЕ ТИПУ ТАКИЙ ГУМОР У ЗЕЛІНСЬКОГО?
Дякую, прокричався вголосіну)))
показати весь коментар
16.04.2022 19:38 Відповісти
За корабєлом
показати весь коментар
16.04.2022 19:47 Відповісти
Опять за свое, придурок. Если ты ету капитуляцию подпишешь, я со своей семьей валю из етой страны. И думаю миллионы людей сделают то же самое. Скорее, миллионы выехавших даже не вернутся в Украину, если Украина опять вернется в 90-е поменяв вектор с НАТО на *нейтральный* статус.
показати весь коментар
16.04.2022 19:48 Відповісти
Вартість паперу буде вищою за викладене на тому папері. Якось так
показати весь коментар
16.04.2022 19:49 Відповісти
Маємо попугая на чолі держави: хто що останнім скаже - те воно і повторює, без жодного розуміння (попугай же не стратег, його роль це забавляти людей).

Сказав Подоляк: нейтральна Украіна - папуга почала кричати «Нато нас не хоче», не треба нам Нати.

Приіхав Джонсон, сказав папузі: та навіщо вам ті перемовини, у вас є шанси перемогти. Підскочила папуга в екстазі, покричала про перемогу.

Поіхав Джонсон, поіхали додому інші гості, які радили папузі те, що й Борис. Прокинувся папуга, в голові гуде, щось треба думати...
Але тут Єрмак на вушко прошепотів: «ми про все домовились, два договори, три гаранти»... Одразу полегшало, одразу стало ясно, що тре робить - і думати не треба, як завжди.

І це вже не смішно; це біда.
показати весь коментар
16.04.2022 19:50 Відповісти
«Я - за то, чтобы встреча у нас с Россией состоялась как можно скорее. Я не считаю, что обойдется одной встречей», - сказал украинский президент.
показати весь коментар
16.04.2022 21:53 Відповісти
И какой это мирный договор и отношения могут быть с орками убивавшими и насиловавшими наших женщин и детей, сдиравших живьем кожу с наших людей, вспарывавших животы, выкалывавшими глаза, отреавшими конечности нашим людям? С кем ты падло хочешь мир подписать? Какой может быть мр когда сейчас окупирован крым и дамбас где миллионы наших людей в окупации?
показати весь коментар
16.04.2022 19:52 Відповісти
Довбойоб.
Вибачте за французьку.
показати весь коментар
16.04.2022 19:52 Відповісти
о каких гарантиях от кацапов оно говорит? кацапня не признает Украину и украинский народ, а этот наркоман хочет с ними договора подписывать, кончене
показати весь коментар
16.04.2022 20:24 Відповісти
****** приплыли, договор о гарантии безопасности? С козломордыми. Это какое то издевательство. Капитуляция параши, вывод войск и репарации. Виновных автоназия
показати весь коментар
16.04.2022 20:57 Відповісти
Єдиною підставою для мирного договору з росією може бути тільки її безумовна апітуляція.
показати весь коментар
16.04.2022 21:11 Відповісти
Саме так, два документи: один про капітуляцію росії і звільнення ВСІХ окупованих територій, а другий документ про виплату репарацій. Все інше - від лукавого.
показати весь коментар
16.04.2022 21:18 Відповісти
Репарації (за смерті і руйнування) повинна виплатити параша після підписання капітуляції.
Вона її не збирається підписувати.
Буде мирний договір, ... вашу мать.
показати весь коментар
16.04.2022 21:22 Відповісти
показати весь коментар
16.04.2022 21:27 Відповісти
Шут гороховий став на стежку яка веде до батька його духовного, януковича. Не встигне добігти.

Переговори з окупантами мають вестися лише на предмет капітуляції фашистів, відновлення агресором зруйнованого війною і умови виплати контрибуцій .
показати весь коментар
16.04.2022 21:33 Відповісти
В чому відмінність гарантій від вступу в НАТО? Якщо умови гарантій аналогічні НАТО, то краще одразу йти в НАТО та не видумувати аналоги. А аналоги або версії N2 Будапешського меморандуму нам не потрібні.
показати весь коментар
16.04.2022 21:58 Відповісти
Пісню згадав - Мальчік хочєт в Ростов
показати весь коментар
16.04.2022 22:00 Відповісти
Он не идиот. Они что-то мутят. Нас подготавливают.
показати весь коментар
16.04.2022 22:45 Відповісти
нет, скорее проверяют реакцию, не похоже на подготовку
показати весь коментар
16.04.2022 23:14 Відповісти
ОПЯТЬ???!!!!!!
показати весь коментар
17.04.2022 02:11 Відповісти
Бедный Володя - пластинку в голове заело. Отношений с рашей не может быть минимум на сто лет вперед. А гарантий от орды станет ожидать лишь сумасшедший...
показати весь коментар
17.04.2022 08:53 Відповісти
Договор с Россией о гарантиях безопасности. Надо же,никогда не было. И вдруг опять!
показати весь коментар
06.06.2022 23:34 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 