Мирний договір з РФ може складатися з двох документів. Один із них про гарантії безпеки, інший - про відносини України та Росії, - Зеленський

Договір щодо миру з Російською Федерацією міг би складатися з двох окремих документів, вважає президент України Володимир Зеленський.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це глава держави заявив в інтерв'ю українським онлайн-медіа.

"Мирний договір із Росією може складатися із двох різних документів. Один із них має стосуватися гарантій безпеки для України, інший – безпосередньо її відносин із Російською Федерацією.

Я вважаю, це може бути два різні документи. Гарантії безпеки від тих, хто готовий до цих гарантій безпеки. І окремий документ із Росією", - зазначив президент.

За словами Зеленського, Москва хотіла б мати один договір, у якому є вирішення всіх питань.

"Однак усі не зовсім бачать себе за одним столом із РФ. Для них гарантії безпеки для України – це одне питання, а домовленості з РФ – це інше питання. Росія хоче, щоб усе було в одному документі, а люди кажуть: вибач, бачили, що було у Бучі, обставини змінюються", - пояснив глава держави.

Читайте також: Наразі жодна країна не формалізувала готовність виступити гарантом безпеки України, - Зеленський