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Відомі бізнесмени - вихідці з РФ не хочуть, щоб їх називали громадянами Росії, - Forbes

дуров

Forbes повідомив про цікаву тенденцію, що зростає серед мільярдерів - вихідців з РФ. Багато хто з них не хочуть, щоб їх називали громадянами Російської Федерації, і акцентують на іноземному громадянстві. Павло Дуров, брати Бухмани, Микола Сторонський, Євген Швідлер та інші попросили Forbes не називати їх громадянами Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Засновник Telegram Павло Дуров, який мешкає в Дубаї, повідомив, що минулого року він став громадянином Франції. Дуров має ще паспорт Сент-Кітс і Невіс. "Павло виїхав із Росії багато років тому і не збирався повертатися", – сказав Forbes представник Дурова.

Ігор та Дмитро Бухмани, які започаткували компанії з виробництва мобільних ігор Playrix, попросили Forbes зазначати їх як громадян Ізраїлю, куди вони емігрували у 2016 році, а не Росії.

Представники 37-річного співзасновника цифрового банку Revolut, Миколи Сторонського повідомили виданню, що він громадянин Великої Британії, а не Росії.

Євген Швідлер, діловий партнер Романа Абрамовича, вже давно наполягає на тому, що він не росіянин. Виданню також зазначили, що він є громадянином США з 1994 року та Великої Британії з 2010 року. "Містер Швідлер не є і ніколи не був громадянином Російської Федерації", – заявив Forbes соратник Швідлера.

Також читайте: Супер'яхту російського мільярдера Керімова затримали на Фіджі

Леонід Блаватник, який розбагатів на партнерстві з олігархом Віктором Вексельбергом, також заявив, що він громадянин США та Великої Британії. Його представник наголошував про це Forbes ще у 2018 році.

До списку росіян, які відхрестилися від громадянства РФ, також потрапив Юрій Мільнер. Його соратник повідомив Forbes, що він "не був у Росії з 2014 року", "не має активів у Росії" і "ніколи не зустрічався з Володимиром Путіним".

Автор: 

росія (65146) санкції (11824) мільярдери (238)


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Топ коментарі
+40
А що сі стало ?
Ще вчора гордовито тягали на собі цапську трапку .
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16.04.2022 17:44
+17
От я теж не зрозумів.
Шотакоє? А як же "можем павтаріть"?
Ні, суки. Фашистську Z вирізать на лобі, і хай весь світ ніколи не забуває, що ці гниди - виплодки парашної *********!
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16.04.2022 17:48
+16
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16.04.2022 17:49
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А що сі стало ?
Ще вчора гордовито тягали на собі цапську трапку .
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16.04.2022 17:44 Відповісти
точніше шо сі стрєсло...нудить кацапів від рідного аусвайсу..
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16.04.2022 17:49 Відповісти
У мінє такоє чувство, шо у Бєні такі єсть пачпорт с двуглавой куркой ...
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16.04.2022 18:51 Відповісти
та шо там у Бєні, давайтє про жену начальніка СБУ спросім ілі даже у самого Боневтік
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16.04.2022 18:53 Відповісти
Не нудить. Ніхто з них не відмовлявся від російського громадянства. ну, може тільки зараз.
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16.04.2022 19:09 Відповісти
Санкції їх зробили сильнішими і хитрішими. А у грошей немає національності, є тільки норма прибутку..
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16.04.2022 18:18 Відповісти
бо цапсько-власовська ганчірка нись не в тренді.
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16.04.2022 18:26 Відповісти
ну хорошо можна называть их не русскими олигархами а кацапскими или моксовитами - а реально эти двуличные боровы просто хотят избежать ответствености Дуров -ты же **** кремлевская консерва что ты косишь под опозиционера
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16.04.2022 19:19 Відповісти
Вообще-то он поддержал украинцев, отказался закрывать телеграм-каналы, через которые поступает информация. И отказался блокировать ВК-страницы, когда был Майдан. Через ВК люди на Майдане связывались друг с другом. Хоть бы кто помнил.
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16.04.2022 20:21 Відповісти
Для Макрона з Папаєм Папою ви завжди брати.
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16.04.2022 17:46 Відповісти
От я теж не зрозумів.
Шотакоє? А як же "можем павтаріть"?
Ні, суки. Фашистську Z вирізать на лобі, і хай весь світ ніколи не забуває, що ці гниди - виплодки парашної *********!
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16.04.2022 17:48 Відповісти
як в "басславних ублюдках" з бредом пітом
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16.04.2022 18:28 Відповісти
То есть человек виноват в том, что там родился? А как же тогда военные из Украины, которые атакуют нас сейчас в составе войск Параши?
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16.04.2022 20:23 Відповісти
Петлюра їм дав влучне визначення: українські гниди.
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16.04.2022 20:54 Відповісти
они все обрезанные с соответствующим гражданством
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16.04.2022 17:48 Відповісти
так это уже всё. нравится не нравится.. далее по тексту.
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16.04.2022 17:49 Відповісти
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16.04.2022 17:49 Відповісти
Трохи реалістичніше, і було б чудово.
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16.04.2022 18:00 Відповісти
Этим припекло... Поэтому и задергались.
Но вообще, надо помнить и знать, что Россия токсична, всегда и везде.
Исключений не бывает.
Без разницы, какого рода контакты ты с ней имеешь - или открываешь инвестфонд с дикими прибылями или строишь совместное предприятие или налаживаешь рознично-торговую сеть...
Потому что какие бы прибыли ты не получал, какой бы уровень жизни не выстроил для себя, какие бы перспективы перед тобой не открывались, рано или поздно ОНИ к тебе придут и хорошо если останешься только без своих прибылей, без уровня жизни, без прибылей.
А чаще всего ты останешься просто без головы.
Не потому что сделал что-то плохое или противозаконное, а потому что это Россия. По другому ОНА не умеет и не понимает.
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16.04.2022 17:57 Відповісти
Все дуже просто. Щоб не бути громадянином рашки, треба не мати громадянсьтва рашки. Якщо вони його мають, то їх треба називати рашистами.
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16.04.2022 17:57 Відповісти
А Абрамович как сам? Что-то жаловался, что дочку чернилами облили, узнав, что из россии, где-то учится в школе Британии
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16.04.2022 18:00 Відповісти
Ещё вчера они эти кичились, а сегодня эта паскудная русня отрекается от своей родины-уродины. да они и мать родную продадут за пол шекеля, а не то, что свою парашу. кому нужны эти подонки?
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16.04.2022 18:01 Відповісти
Свинота прячет свои партбилеты до лучших времен. Уверен, если бы все устаканилось, то они тут же понапяливали майки "я хрюске! искандеры смеются!" и тд.
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16.04.2022 18:03 Відповісти
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16.04.2022 18:03 Відповісти
Патриот своего желудка. Маму на гречку обменяет легко.
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16.04.2022 18:25 Відповісти
Дуров вважає усіх інших дуровими? Те, що він ажжжж у минулому році став громадянином Франції, а до того купив собі громадянство островів, не позбавляє його кацапського громадянства
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16.04.2022 18:03 Відповісти
Саме так,на заморських територіях, що б отримати золотий паспорт достатньо інвестувати чи купити нерухомість ось і користуються багаті.Але для більшості рашистів такої можливості сховатися не буде!
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16.04.2022 18:14 Відповісти
Так їм дійсно більше пасує громадянство Ізраїлю, які вони руцкіє
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16.04.2022 18:07 Відповісти
Говорит Москва!

Вся мотивация этой войны лежит в области психиатрии. Смысла никакого нет, логики тоже. Одни проебы. ни одна заявленная цель не достигнута и достигнута не может быть. Одни разрушения, смерти и страдания
Не знаю. Задушено тут всё плотно уже. Уголовки каждый день по стране заводят. За очернение армии...
Я уже не знаю, на что там эти больные способны
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16.04.2022 18:08 Відповісти
Мотивація - геномно-ментальна
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16.04.2022 18:54 Відповісти
То что в РФ доступно без VPN? то сливает в ФСБ всё. Так Павло Дуров? Хоть гражданство Юпитера возьми, не отмажешься никогда. Все всё узнают про тебя.
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16.04.2022 18:09 Відповісти
да владелец телеграмма Дуров - фсб-шный агент зря американцы с него сакнции сняли
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16.04.2022 19:26 Відповісти
Подвійне-потрійне громадянство.Але ще пару місяців тому вони не заперечували, що б їх російське громадянство зазначали у рейтингах багатіївяк основне!Робіть висновки.
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16.04.2022 18:10 Відповісти
Можливо, допоможе деяким перестати бачити в дурові Месію.
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16.04.2022 18:12 Відповісти
1. Нам глибоко начхати, що ці персонажі хочуть
2. А від куплених паспортів вони перестали бути москалями ?

3. Ідіть к чорту.
4. Для чого нам ця "важлива" інформація ?
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16.04.2022 18:17 Відповісти
Дехто у нас не розуміє, хто такий дуров, наприклад, як і що являють собою його "іздєлія". Можливо, хоча б це допоможе зрозуміти.
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16.04.2022 18:34 Відповісти
у нас многие не понимают кто такой дермак татаров демченко баканов и т.д.
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16.04.2022 19:28 Відповісти
Цікаво, а якби вигрібна федерація перемогла і захопила Україну, вони би теж виступали з такими демаршами? Чи облизували би з усіх сторін *****? Мокші лише тоді робляться адекватними, коли отримують люлєй.
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16.04.2022 18:19 Відповісти
пусть публично порвут или сожгут орковскую ксиву с дохлой сеамской курицей - тогда можно прислушаться к их нытью
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16.04.2022 18:31 Відповісти
Вони не просто росіяни, а нащадки педовілів-гвалтівників..Тепер тільки така асоціація в мене викликає це нікчемне і аотворне слово "росія"....
P.S.....С#ка назавжди з малої букви!!!!!
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16.04.2022 18:47 Відповісти
"россиянин" - это синоним "насильник"? или еще нет?
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16.04.2022 18:48 Відповісти
Если следовать логике, что хороших русских не бывает, то было бы логично, если бы плохая Россия национализировали активы этих плохих россиян

Тогда плохие россияне бы пострадали и плохая Россия подтвердила бы свою недемократичность
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16.04.2022 18:49 Відповісти
Нарешті русскій класик дочекався 😆
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16.04.2022 19:02 Відповісти
А слабо вернуться и сделать революцию. И гордились бы своим громадянством.
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16.04.2022 19:12 Відповісти
как фсб-шник Дуров будет делать революцию против кого? самого себя?
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16.04.2022 19:29 Відповісти
Прямо по Шекспиру: "У победы много отцов, поражение всегда сирота"
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16.04.2022 20:34 Відповісти
 
 