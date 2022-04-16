Відомі бізнесмени - вихідці з РФ не хочуть, щоб їх називали громадянами Росії, - Forbes

Forbes повідомив про цікаву тенденцію, що зростає серед мільярдерів - вихідців з РФ. Багато хто з них не хочуть, щоб їх називали громадянами Російської Федерації, і акцентують на іноземному громадянстві. Павло Дуров, брати Бухмани, Микола Сторонський, Євген Швідлер та інші попросили Forbes не називати їх громадянами Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Засновник Telegram Павло Дуров, який мешкає в Дубаї, повідомив, що минулого року він став громадянином Франції. Дуров має ще паспорт Сент-Кітс і Невіс. "Павло виїхав із Росії багато років тому і не збирався повертатися", – сказав Forbes представник Дурова.

Ігор та Дмитро Бухмани, які започаткували компанії з виробництва мобільних ігор Playrix, попросили Forbes зазначати їх як громадян Ізраїлю, куди вони емігрували у 2016 році, а не Росії.

Представники 37-річного співзасновника цифрового банку Revolut, Миколи Сторонського повідомили виданню, що він громадянин Великої Британії, а не Росії.

Євген Швідлер, діловий партнер Романа Абрамовича, вже давно наполягає на тому, що він не росіянин. Виданню також зазначили, що він є громадянином США з 1994 року та Великої Британії з 2010 року. "Містер Швідлер не є і ніколи не був громадянином Російської Федерації", – заявив Forbes соратник Швідлера.

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Леонід Блаватник, який розбагатів на партнерстві з олігархом Віктором Вексельбергом, також заявив, що він громадянин США та Великої Британії. Його представник наголошував про це Forbes ще у 2018 році.

До списку росіян, які відхрестилися від громадянства РФ, також потрапив Юрій Мільнер. Його соратник повідомив Forbes, що він "не був у Росії з 2014 року", "не має активів у Росії" і "ніколи не зустрічався з Володимиром Путіним".