Запорізька АЕС продовжує перебувати під контролем окупантів, персонал працює під постійним тиском, - Денісова

Запорізька АЕС і місто Енергодар продовжують перебувати під контролем російських військових.

Про це у Telegram повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"На території ЗАЕС наразі кілька різних угруповань ворога: безпосередньо російські солдати, ОМОН, ФСБ, так звана "Росгвардія", група військових кавказьких національностей – осетини, інгуші, чеченці та бойовики з ОРДЛО.

Найбільше репресій населенню завдають останні, які чергують на блокпостах. Вони принижують жінок, провокують конфлікти, вимагають гроші", - йдеться в повідомленні.

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За словами Денісової, персонал станції, до якого долучилася чергова бригада Росатому на чолі з головним інженером Ростовської АЕС, змушений погоджувати всі дії з "військовими командирами" окупантів.

"Люди працюють під постійним тиском, в той час як будь-яка помилка в обслуговуванні станції може призвести до ядерної катастрофи.



Дії рф на Запорізькій АЕС та в Енергодарі є злочином проти людяності та військовим злочином, визначеними статтями 7 і 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду, та актом ядерного тероризму", - наголосила омбудсмен.

Денісова звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та злочинів проти людяності РФ в Україні.

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