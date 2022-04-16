Спікер парламенту Грузії Папуашвілі прибув до Києва: Матиме змогу переконатися в тому, що дії російської армії не піддаються законам гуманності
Голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі прибув з візитом до Києва.
Про це у Telegram повідомляє пресслужба Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.
Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук зазначив: "Радий вітати вас в Україні на чолі делегації Парламенту Грузії. Сьогодні вже 52-ий день повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, і 52-ий день, коли український народ, Збройні сили України чинять героїчний спротив агресії російської федерації".
За його словами, спікер Парламенту Грузії та члени делегації сьогодні матимуть можливість на власні очі переконатися в тому, що дії російської армії не піддаються законам гуманності, честі та гідності військової справи.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що спікер парламенту Грузії Папуашвілі вважає неможливим відвідування Бучі та Ірпеня.
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Сволота.
серйозно?
Асетію чи хрен з ними
после войны 2008 года у Грузии очень короткая память...
або область або МІД
два поняття в одному реченні не уміщаються))
якщо ти країна і з твоєї території здійснюється вторгнення -гаага
а якщо не країна, то який мід?
чого тоді не мід мухосранського району ноти пише?
Потому будут ехать и ехать ради своего политического будущего .
Главное , чтобы помогали Украине делом