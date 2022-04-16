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Новини Війна
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Спікер парламенту Грузії Папуашвілі прибув до Києва: Матиме змогу переконатися в тому, що дії російської армії не піддаються законам гуманності

стефанчук

Голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі прибув з візитом до Києва.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук зазначив: "Радий вітати вас в Україні на чолі делегації Парламенту Грузії. Сьогодні вже 52-ий день повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, і 52-ий день, коли український народ, Збройні сили України чинять героїчний спротив агресії російської федерації".

За його словами, спікер Парламенту Грузії та члени делегації сьогодні матимуть можливість на власні очі переконатися в тому, що дії російської армії не піддаються законам гуманності, честі та гідності військової справи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що спікер парламенту Грузії Папуашвілі вважає неможливим відвідування Бучі та Ірпеня.

Також читайте: Всім, хто бажає допомогти, варто приїхати до України та побачити все на власні очі, - Стефанчук

Автор: 

Грузія (1844) Стефанчук Руслан (758)


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Топ коментарі
+13
Грузинское правительство плотно сидит на путинской морковке.
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16.04.2022 18:09
+8
Шавки ********** приперлися!
Сволота.
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16.04.2022 18:08
+7
Припёрся!
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16.04.2022 18:09
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Шавки ********** приперлися!
Сволота.
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16.04.2022 18:08 Відповісти
Грузинское правительство плотно сидит на путинской морковке.
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16.04.2022 18:09 Відповісти
Припёрся!
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16.04.2022 18:09 Відповісти
Ого! Это величина! 😂 А что нужно ему? Иди на…. Генацвале!
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16.04.2022 18:11 Відповісти
Решил убедиться??? А до этого он шо, "Россия 1" по ящику смотрел???
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16.04.2022 18:13 Відповісти
Ну цей папуасшвілі обіцяє звільнить громадянина України чи навіщо тоді з ним зустрічатись
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16.04.2022 18:13 Відповісти
Иди членимомкадыровцев в горах, догоняй. Они там овец ловят…..
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16.04.2022 18:14 Відповісти
це грузину треба переконатися в тому, що дії російської армії не піддаються законам гуманності?
серйозно?
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16.04.2022 18:15 Відповісти
Напевно роздумують чи варто повертать Апхазію та
Асетію чи хрен з ними
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16.04.2022 18:29 Відповісти
ну что вам сказать?
после войны 2008 года у Грузии очень короткая память...
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16.04.2022 18:15 Відповісти
Слова, конечно, красивые, да только на дела смотреть надо. Кстати, некоторое время назад так называемый мид белорусской области посылал письмо в ЕС, что они не при чем к войне. Умоляли наладить отношения. Некоторые восприняли стоны лакея, как виляние хвостом луки. На самом деле это не так. Таракан полностью во власти хла. Просто пытались снова сделать из белорусской области хаб для обхода санкций. Белорусскую область послали лесом.
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16.04.2022 18:16 Відповісти
все вірно
або область або МІД
два поняття в одному реченні не уміщаються))
якщо ти країна і з твоєї території здійснюється вторгнення -гаага
а якщо не країна, то який мід?
чого тоді не мід мухосранського району ноти пише?
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16.04.2022 18:25 Відповісти
Нет хуже, чем продажные ********!
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16.04.2022 18:16 Відповісти
Я бы, этому говну руку не падал
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16.04.2022 18:17 Відповісти
ОоО шалава папуасошвили приехал
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16.04.2022 18:21 Відповісти
за вакциной от ватки прибыл..
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16.04.2022 18:21 Відповісти
Лицемерные твари, позволяющие мордору обойти санкции. З0 серебряннников карман не оттягивают?
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16.04.2022 18:22 Відповісти
а для чого цьому папуасу щось показувати,це що *****,кино чи цирк,це війна і не така як була в грузії,а така якої ще ніде не було.А цих папуасів-зрадників гнати нахер,поки відкрито не признають путіна фашистом і сатаною,а гундяя *******-демоном,слугою сатани.
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16.04.2022 18:41 Відповісти
Якого біса преперся прихисник кацапів?
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16.04.2022 18:47 Відповісти
Ти хто такой? Давай дасвіданія! З нас вистачить навіженого карлсона,під дахом якого припливло до нас купа грузинського кримінального гівна!
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16.04.2022 18:52 Відповісти
впопуашвили
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16.04.2022 19:06 Відповісти
Спроба всидіти одною сракою на двох базарах завжди закінчувалась ляпом мордою в гівно. Це стосується і грузинів і молдаванів.
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16.04.2022 20:48 Відповісти
Каждый политик в мире сегодня стоит перед выбором ДОБРА И ЗЛА.

Потому будут ехать и ехать ради своего политического будущего .
Главное , чтобы помогали Украине делом
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16.04.2022 22:31 Відповісти
 
 