Спікер парламенту Грузії Папуашвілі прибув до Києва: Матиме змогу переконатися в тому, що дії російської армії не піддаються законам гуманності

Голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі прибув з візитом до Києва.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук зазначив: "Радий вітати вас в Україні на чолі делегації Парламенту Грузії. Сьогодні вже 52-ий день повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, і 52-ий день, коли український народ, Збройні сили України чинять героїчний спротив агресії російської федерації".

За його словами, спікер Парламенту Грузії та члени делегації сьогодні матимуть можливість на власні очі переконатися в тому, що дії російської армії не піддаються законам гуманності, честі та гідності військової справи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що спікер парламенту Грузії Папуашвілі вважає неможливим відвідування Бучі та Ірпеня.

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