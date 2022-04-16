УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9375 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 630 16

Дві ракети окупантів збили у Запоріжжі: Жінка зазнала травм від уламків скла

війна

У Запоріжжі жінка отримала травми внаслідок падіння уламків російської ракети, збитої силами ППО.

Про це у Telegram повідомила Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Під час повітряної тривоги в одному з районів Запоріжжя сталася надзвичайна подія. За попередніми даними, засобами ППО було збито дві ворожі ракети, уламки яких впали у житловому кварталі. Від вибуху у будинках повилітали вікна.

Масштаби руйнувань і кількість постраждалих уточнюються. За попередніми даними, від уламків скла постраждала жінка 29 років, яку вже доправлено до лікарні. За словами медиків, загрози для її життя немає", - йдеться в повідомленні.

Надана медична допомога в умовах лікарні, в подальшому пацієнтка буде лікуватися та спостерігатися хірургом амбулаторно.

Також пошкоджено один приватний житловий будинок та припаркований біля нього автомобіль. Усі подробиці інциденту уточнюються. Більш детальна інформація буде надана згодом.

Громадян просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Також читайте: Ліквідовано масштабну пожежу після ворожого обстрілу у Харкові, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Запоріжжя (2265)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
ППО України-респект...
показати весь коментар
16.04.2022 18:24
+6
показати весь коментар
16.04.2022 18:30
+6
я в Зп и точно знаю чем сбили... слава ВСУ!!!
до этого с неделю назад 3 сразу сбили... и тут еще парочка!!!
показати весь коментар
16.04.2022 18:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ППО України-респект...
показати весь коментар
16.04.2022 18:24 Відповісти
Значить є чим збивати. Мають відповідну рогатку.
показати весь коментар
16.04.2022 18:44 Відповісти
я в Зп и точно знаю чем сбили... слава ВСУ!!!
до этого с неделю назад 3 сразу сбили... и тут еще парочка!!!
показати весь коментар
16.04.2022 18:59 Відповісти
Люто плюсую, сам тоже из Запорожья, знаю где сбили (летели наверно на Днепр), слава нашим доблестным ПВО и ВСУ.
показати весь коментар
16.04.2022 20:03 Відповісти
Маякни хоть в каком районе. Сам на даче, но слышал что-то серьезное под утро.
показати весь коментар
16.04.2022 20:12 Відповісти
показати весь коментар
16.04.2022 18:30 Відповісти
Американські петріоти вже на чергуванні. Відсоток збитих ракет збільшився. Гут!
показати весь коментар
16.04.2022 18:32 Відповісти
як би ж..
показати весь коментар
16.04.2022 18:38 Відповісти
Я теж із Запоріжжя родом.
показати весь коментар
16.04.2022 20:54 Відповісти
Странно не че не слышно с 24 фев числа кроме сирены иногда...
показати весь коментар
16.04.2022 21:03 Відповісти
И слава Богу и ЗСУ вся слава и хвала, что мы в ЗП ничего не слышим кроме сирен!
показати весь коментар
16.04.2022 21:10 Відповісти
Запорожье сегодня были обстрелы. ПВО отработала на отлично, сбив две вражеские ракета.

Но обломки упали в жилом квартале, в домах повылетали стёкла, вследствие чего пострадала 29-летняя женщина, которая уже доставлена в больницу. По словам медиков, угрозы ее жизни нет.

Также поврежден один частный жилой дом и припаркованный возле него автомобиль.
https://t.me/truexanewsua/41682
показати весь коментар
16.04.2022 21:35 Відповісти
 
 