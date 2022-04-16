Дві ракети окупантів збили у Запоріжжі: Жінка зазнала травм від уламків скла
У Запоріжжі жінка отримала травми внаслідок падіння уламків російської ракети, збитої силами ППО.
Про це у Telegram повідомила Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Під час повітряної тривоги в одному з районів Запоріжжя сталася надзвичайна подія. За попередніми даними, засобами ППО було збито дві ворожі ракети, уламки яких впали у житловому кварталі. Від вибуху у будинках повилітали вікна.
Масштаби руйнувань і кількість постраждалих уточнюються. За попередніми даними, від уламків скла постраждала жінка 29 років, яку вже доправлено до лікарні. За словами медиків, загрози для її життя немає", - йдеться в повідомленні.
Надана медична допомога в умовах лікарні, в подальшому пацієнтка буде лікуватися та спостерігатися хірургом амбулаторно.
Також пошкоджено один приватний житловий будинок та припаркований біля нього автомобіль. Усі подробиці інциденту уточнюються. Більш детальна інформація буде надана згодом.
Громадян просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
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до этого с неделю назад 3 сразу сбили... и тут еще парочка!!!
Но обломки упали в жилом квартале, в домах повылетали стёкла, вследствие чего пострадала 29-летняя женщина, которая уже доставлена в больницу. По словам медиков, угрозы ее жизни нет.
Также поврежден один частный жилой дом и припаркованный возле него автомобиль.
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