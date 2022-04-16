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Новини Санкції проти Росії
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Накладені на РФ санкції є заслабкими, Європа не робить усього, що повинна, - прем’єр Польщі Моравецький

моравецький

Польща робить усе можливе, щоб допомогти Україні перемогти російського агресора, але європейські санкції проти РФ на сьогодні є заслабкими, їх треба запровадити проти російських енергоносіїв.

На цьому під час великоднього відеозвернення до поляків заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначив голова Ради міністрів Польщі, Варшава робить дуже багато, щоб за східним кордоном якнайшвидше настав мир, "щоб Україна перемогла у війні з російським агресором".

Він додав, що уряд країни одночасно робить все можливе, щоб нівелювати для поляків економічні наслідки війни РФ проти України.

У цьому контексті прем’єр Польщі підкреслив, що уряд прийняв так званий "антипутінський щит" в економіці, зокрема знижуючи митний збір на базові товари, зокрема на енергію та паливо.

Моравецький зауважив, що нинішнє зростання цін на енергію є безпосереднім наслідком помилок, які Західний світ робив у відносинах з путінською Росією. Він нагадав, що ще перед повномасштабною агресією РФ проти України Польща попереджала, до чого веде проєкт Nord Stream 2 та на що спрямовані імперські плани Кремля.

"Дивлячись на російські звірства в Бучі, Краматорську, Маріуполі, Гостомелі, Ірпені, треба відверто сказати: Європа не робить усього, що повинна робити. Накладені донині санкції є заслабкими. Ми голосно кажемо: ні - російській нафті, ні - російському газу, ні - російському вугіллю",- підкреслив очільник польського уряду.

Він додав, що уряд РП зробить усе можливе, щоб санкційні рішення проти Росії найменшою мірою стосувалися гаманців поляків.

У зверненні Моравецький також підкреслив, що зараз про Польщу говорять "багато і добре". За його словами, кожна польська сім’я, яка прийняла у свій дім біженців, зробила у це свій внесок. Він наголосив, що пересічні поляки, неурядові організації, представники місцевих адміністрацій зараз показують всьому світові, що означає солідарність.

Нагадуємо, напередодні у Польщі набув чинності закон про заборону імпорту до країни вугілля та коксу з РФ.

Автор: 

Польща (8496) санкції (11824) Євросоюз (13401) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+21
Дякуємо польським друзям за підтримку...
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16.04.2022 18:32
+14
dziękuję Polsko.
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16.04.2022 18:35
+11
спасибо! Польша как никто другой взбадривает Европу...
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16.04.2022 18:33
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Дякуємо польським друзям за підтримку...
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16.04.2022 18:32 Відповісти
спасибо! Польша как никто другой взбадривает Европу...
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16.04.2022 18:33 Відповісти
Мерзкий поступок, когда думаешь ниже уже некуда, россия пробивает очередное дно "
У мемориала в Катыни прошла акция, обращенная к простым польским гражданам"
https://www.youtube.com/watch?v=qmPnM4lsTB0&t=9s
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16.04.2022 18:33 Відповісти
dziękuję Polsko.
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16.04.2022 18:35 Відповісти
дякуємо Вам, польский народе! У важкі часи ви підставили плече, приймаєте наших жінок і дітей, допомогаєте де тільки можете.
Після війни, ми врегулюємо наші спільні історичні питання, і будемо разом триматись.
Україна-Польща, за підтримки Британіі та США складе серйозну конкуренцію Німеччина-Франція, і буде відігравати провідну роль у всьому ЕС.
Богдане, Хмельницький, вибач, ти був не правий - ляхи виявились людянішими за москалів
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16.04.2022 18:36 Відповісти
У цьому контексті прем'єр Польщі підкреслив, що уряд прийняв так званий "антипутінський щит" в економіці, зокрема знижуючи митний збір на базові товари, зокрема на енергію та паливо.
 То есть -- ни от чего парашного, Польша резко не отказалась -- только таможенный сбор изменила...
К тому же, поляки перестали в Германии работать. Но уже давно -- ещё с Ковида -- и я не знаю, почему?
Пан шо-то мутит левое... Типа Зеленского.
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16.04.2022 18:36 Відповісти
ВСУ уничтожили еще одного путинского генерал-майора

Сегодня заместителя командующего 8-й армией Владимира Фролова похоронили в Санкт-Петербурге.

16 апреля в Петербурге https://www.unian.net/war/unichtozhen-v-chernobaevke-vsu-likvidirovali-eshche-odnogo-rossiyskogo-generala-arestovich-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11759224.html похоронили заместителя командующего 8-й армией, генерал-майора Владимира Петровича Фролова.
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16.04.2022 18:40 Відповісти
який це вже на рахунку? 9ий?
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16.04.2022 18:51 Відповісти
Ясне діло мало. Але гроші не пахнуть. І не червоного кольору.
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16.04.2022 18:41 Відповісти
будут новые союзы...фундамент уже заложен.
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16.04.2022 18:48 Відповісти
Україна словами президента руйнує всі протипутинські заслони фейковими договорняками. Що там в офісі від стресу приймають,бо таке нестійке бачення війни. Один день ні метра землі України, другий уже договори і не один. Боже бережи Україну
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16.04.2022 19:03 Відповісти
эх запустил бы плешак хоть один калибр по берлину сразу бы и санкции ввели адекватные а не это что имеем
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16.04.2022 19:16 Відповісти
Імпотентні "пекельні санкції" тільки заоохочують путлєра до подальшої експансії.
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16.04.2022 19:51 Відповісти
 
 