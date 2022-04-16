Накладені на РФ санкції є заслабкими, Європа не робить усього, що повинна, - прем’єр Польщі Моравецький

Польща робить усе можливе, щоб допомогти Україні перемогти російського агресора, але європейські санкції проти РФ на сьогодні є заслабкими, їх треба запровадити проти російських енергоносіїв.

На цьому під час великоднього відеозвернення до поляків заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначив голова Ради міністрів Польщі, Варшава робить дуже багато, щоб за східним кордоном якнайшвидше настав мир, "щоб Україна перемогла у війні з російським агресором".

Він додав, що уряд країни одночасно робить все можливе, щоб нівелювати для поляків економічні наслідки війни РФ проти України.

У цьому контексті прем’єр Польщі підкреслив, що уряд прийняв так званий "антипутінський щит" в економіці, зокрема знижуючи митний збір на базові товари, зокрема на енергію та паливо.

Моравецький зауважив, що нинішнє зростання цін на енергію є безпосереднім наслідком помилок, які Західний світ робив у відносинах з путінською Росією. Він нагадав, що ще перед повномасштабною агресією РФ проти України Польща попереджала, до чого веде проєкт Nord Stream 2 та на що спрямовані імперські плани Кремля.

"Дивлячись на російські звірства в Бучі, Краматорську, Маріуполі, Гостомелі, Ірпені, треба відверто сказати: Європа не робить усього, що повинна робити. Накладені донині санкції є заслабкими. Ми голосно кажемо: ні - російській нафті, ні - російському газу, ні - російському вугіллю",- підкреслив очільник польського уряду.

Він додав, що уряд РП зробить усе можливе, щоб санкційні рішення проти Росії найменшою мірою стосувалися гаманців поляків.

У зверненні Моравецький також підкреслив, що зараз про Польщу говорять "багато і добре". За його словами, кожна польська сім’я, яка прийняла у свій дім біженців, зробила у це свій внесок. Він наголосив, що пересічні поляки, неурядові організації, представники місцевих адміністрацій зараз показують всьому світові, що означає солідарність.

Нагадуємо, напередодні у Польщі набув чинності закон про заборону імпорту до країни вугілля та коксу з РФ.