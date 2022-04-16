Окупанти за добу на Луганщині пошкодили 10 об'єктів інфраструктури, зокрема нафтопереробний завод та лікарню, - ОВА

За добу російські окупанти пошкодили десять об'єктів інфраструктури на Луганщині.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"За добу росіяни пошкодили десять об’єктів інфраструктури – нафтопереробний завод та лікарню в Лисичанську. Частково чи повністю зруйновано ще 26 об’єктів. Серед них 16 житлових будинків в Сєвєродонецьку, Рубіжному, Кремінній, Лисичанську", - йдеться в повідомленні.

За словами Гайдая, вчора ввечері був відкритий вогонь по ринку в Сєвєродонецьку, зайнялися декілька магазинів і кафе. Сьогодні вдень – по місцям торгівлі в Лисичанську. Там, де в суботу, навіть під час війни, багатолюдно.

"Після обстрілу полум’я розповсюдилося на два відстійника зі шламом на нафтопереробному заводі, запалали три хлібні фургони, ще п’ять вдалося врятувати. Також пошкоджено будівлю лікувального закладу в Привіллі", - додав він.

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