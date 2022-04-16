Окупанти за добу на Луганщині пошкодили 10 об'єктів інфраструктури, зокрема нафтопереробний завод та лікарню, - ОВА
За добу російські окупанти пошкодили десять об'єктів інфраструктури на Луганщині.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"За добу росіяни пошкодили десять об’єктів інфраструктури – нафтопереробний завод та лікарню в Лисичанську. Частково чи повністю зруйновано ще 26 об’єктів. Серед них 16 житлових будинків в Сєвєродонецьку, Рубіжному, Кремінній, Лисичанську", - йдеться в повідомленні.
За словами Гайдая, вчора ввечері був відкритий вогонь по ринку в Сєвєродонецьку, зайнялися декілька магазинів і кафе. Сьогодні вдень – по місцям торгівлі в Лисичанську. Там, де в суботу, навіть під час війни, багатолюдно.
"Після обстрілу полум’я розповсюдилося на два відстійника зі шламом на нафтопереробному заводі, запалали три хлібні фургони, ще п’ять вдалося врятувати. Також пошкоджено будівлю лікувального закладу в Привіллі", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а за одно и от заводов, домов и людей...
спрашивается - надо ли эти развалины *****??? нет...
ему нужна вся Украина в развалинах....
@AlchevskUA
· 1 год
Хлопець на фото - волонтер, який допомагає ексгумувати тіла із братських могил у на Київщині.
Щоб зрозуміти жахіття Бучанської різанини можна подивитися на його обличчя. Він щойно дістав із землі десятки жорстоко вбитих українців.
24 лютого українське військо регулярно захоплювало та знищувало російські бронеавтомобілі всіх видів, загальний рахунок яких вже давно йде на сотні одиниць.
Звісно, рано чи пізно, це мало спричинити дефіцит нових машин, зокрема таких як "Тайфун-К" - спеціалізованого броньованого "КамАЗа". І в цій ситуації рашистам не залишилось нічого окрім відкрити власне кустарне виробництво аналогічних машин прямо на передовій. Фото одного з таких зразків вже потрапили у мережу.
Варто зазначити, що це саме "класичний" ган-трак - звичайна вантажівка на яку наварили броню та встановили зенітну установку ЗУ-23-2. Єдина причина поява таких саморобних машин - різкий та катастрофічний брак штатної бронетехніки.
І це бронювання потрібно відрізняти від намагання рашистів, за допомогою березок та металопрофілю, зробити тюнинг своїм транспортним вантажівкам для того щоб отримати ілюзорні шанси зберегти своє життя.