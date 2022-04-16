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Новини Війна
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Після перемоги нам буде потрібна безпрецедентна міжнародна програма відновлення - План Маршалла для України, - Ахметов

маріуполь

Бізнесмен Рінат Ахметов пообіцяв відбудувати металургійні заводи в Маріуполі та допомогти відновити зруйноване російськими окупантами місто. Україні також знадобиться безпрецедентна міжнародна програма відновлення.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на слова бізнесмена, передає Цензор.НЕТ.

"Моя мета - повернутися в український Маріуполь і реалізувати наші плани, щоб маріупольська сталь як і раніше конкурувала на світових ринках. Я впевнений, що у повоєнному відновленні України СКМ як найбільший приватний бізнес країни відіграватиме ключову роль", - сказав Ахметов на запитання Reuters.

За словами бізнесмена, Маріуполь - це світова трагедія та світовий приклад героїзму. "Для мене Маріуполь був, є і буде завжди українським. Я вірю, що героїзм наших воїнів захистить місто. Хоча розумію, як їм тяжко", - повідомив Ахметов.

Власник SCM наголосив, що вірить у перемогу України та в успішне повоєнне відновлення української економіки. 

Також читайте: Україна обов’язково отримає від Росії репарації в повному обсязі, – Ахметов для Bloomberg

"Нам однозначно буде потрібна безпрецедентна міжнародна програма відновлення - План Маршалла для України. Упевнений, що після перемоги нашої країни у цій війні, ми всі разом відновимо вільну, європейську, демократичну та успішну Україну", - підсумував  Ахметов.

Автор: 

Ахметов Рінат (2358) Маріуполь (3230) СКМ (75)


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Топ коментарі
+26
План Маршала потрібний Україні, але не ахмєтову. Він і сам здатний себе профінансувати.
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16.04.2022 19:04
+19
Після перемоги треба судити ахматова (новим реформованим судом), і до кінця свого мерзенного життя він повинен сидіти.
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16.04.2022 19:06
+18
Ахметов должен сидеть в тюрьме.
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16.04.2022 19:06
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Скотиняки знайдуть,як то зробить і прихватизувать. Ще теля в гузні, а вони вже з довбнею стоять.
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16.04.2022 22:23 Відповісти
Подарите ему гудок.
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16.04.2022 20:08 Відповісти
Как раз Ахметов и привёл русский мир на Донбасс - путин, приди.
Вот путин и пришёл, так что нечего строить из себя целку.
Ахметов должен ответить за разжигание сепаратизма, приведшее
к войне.
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16.04.2022 21:31 Відповісти
Брехня, ахметов нормально вел себя 14 году
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16.04.2022 21:48 Відповісти
Аметов с помощью папочки Кучмы хотел сделать Донбасс своей вотчиной. Содержать инфраструктуру на бюджетные деньги, а прибыль с продажи угля класть себе в карман. Хотел стать царём Донбасса.
И начал раскачивать тему: "путин приди". Путин и пришёл, до со своими планами. На Ахметова путину было плевать, но за приглашение спасибо.
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16.04.2022 22:05 Відповісти
Если Ахметов в 2014 году "вёл себя нормально",
то где ахметовские батальоны ?
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16.04.2022 22:09 Відповісти
Я думаю що ахметка не потрібен ні Маріуполю ні маріупольцям ,де він був коли їм була потрібна допомога . А до плана Маршала його підпускати й близько не можна , цей план для України та для людей , а по ньому буцегарня плаче . Вилізло коли почуло про гроші...
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16.04.2022 21:40 Відповісти
Ахметова почему ненавидите, ну был в парти регионов, но и порошенко там был, мне не понятно..
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16.04.2022 21:47 Відповісти
Тебе не понятно, потому что ты платный дебил.
А Ахметов раскачал сепаратизм и привёл в Украину войну.
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16.04.2022 22:06 Відповісти
Усі олігархи - це паразити на тілі держави. Усі їхні статки набуті за рахунок розграбованого державних бюджету та майна
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17.04.2022 00:27 Відповісти
Лише без такого лайна як ахметов. "святой" бандюк.
Чи ринад махмедов забув звіки воно скотина грошей накрало? з криміналу. Як там мечеть імені кривавого вбивці ахатія брагі?
Досить гівна типу ахметки. план маршала потрібен, але БЕЗ цих гівен ахметоКАЛОмойських
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16.04.2022 21:48 Відповісти
Опа,а кто это голос подал,пустое место,если бы мариупольскими предприятиями владели европейцы и американцы,то путинские шакалы в Украину не сунулись бы,а на этого паршивого картежника и его незаконно добытое имущество всем плевать
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16.04.2022 22:06 Відповісти
Після війни, ніяких азметових бути не повинно.
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16.04.2022 22:16 Відповісти
Ахметов, заплати податки, пеню і штрафи за неоприбутковане та неоподатковане роками, поверни прихватизоване і план буде непотрібний!
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16.04.2022 22:58 Відповісти
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