Після перемоги нам буде потрібна безпрецедентна міжнародна програма відновлення - План Маршалла для України, - Ахметов
Бізнесмен Рінат Ахметов пообіцяв відбудувати металургійні заводи в Маріуполі та допомогти відновити зруйноване російськими окупантами місто. Україні також знадобиться безпрецедентна міжнародна програма відновлення.
Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на слова бізнесмена, передає Цензор.НЕТ.
"Моя мета - повернутися в український Маріуполь і реалізувати наші плани, щоб маріупольська сталь як і раніше конкурувала на світових ринках. Я впевнений, що у повоєнному відновленні України СКМ як найбільший приватний бізнес країни відіграватиме ключову роль", - сказав Ахметов на запитання Reuters.
За словами бізнесмена, Маріуполь - це світова трагедія та світовий приклад героїзму. "Для мене Маріуполь був, є і буде завжди українським. Я вірю, що героїзм наших воїнів захистить місто. Хоча розумію, як їм тяжко", - повідомив Ахметов.
Власник SCM наголосив, що вірить у перемогу України та в успішне повоєнне відновлення української економіки.
"Нам однозначно буде потрібна безпрецедентна міжнародна програма відновлення - План Маршалла для України. Упевнений, що після перемоги нашої країни у цій війні, ми всі разом відновимо вільну, європейську, демократичну та успішну Україну", - підсумував Ахметов.
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Вот путин и пришёл, так что нечего строить из себя целку.
Ахметов должен ответить за разжигание сепаратизма, приведшее
к войне.
И начал раскачивать тему: "путин приди". Путин и пришёл, до со своими планами. На Ахметова путину было плевать, но за приглашение спасибо.
то где ахметовские батальоны ?
А Ахметов раскачал сепаратизм и привёл в Украину войну.
Чи ринад махмедов забув звіки воно скотина грошей накрало? з криміналу. Як там мечеть імені кривавого вбивці ахатія брагі?
Досить гівна типу ахметки. план маршала потрібен, але БЕЗ цих гівен ахметоКАЛОмойських