Після перемоги нам буде потрібна безпрецедентна міжнародна програма відновлення - План Маршалла для України, - Ахметов

Бізнесмен Рінат Ахметов пообіцяв відбудувати металургійні заводи в Маріуполі та допомогти відновити зруйноване російськими окупантами місто. Україні також знадобиться безпрецедентна міжнародна програма відновлення.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на слова бізнесмена, передає Цензор.НЕТ.

"Моя мета - повернутися в український Маріуполь і реалізувати наші плани, щоб маріупольська сталь як і раніше конкурувала на світових ринках. Я впевнений, що у повоєнному відновленні України СКМ як найбільший приватний бізнес країни відіграватиме ключову роль", - сказав Ахметов на запитання Reuters.

За словами бізнесмена, Маріуполь - це світова трагедія та світовий приклад героїзму. "Для мене Маріуполь був, є і буде завжди українським. Я вірю, що героїзм наших воїнів захистить місто. Хоча розумію, як їм тяжко", - повідомив Ахметов.

Власник SCM наголосив, що вірить у перемогу України та в успішне повоєнне відновлення української економіки.

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"Нам однозначно буде потрібна безпрецедентна міжнародна програма відновлення - План Маршалла для України. Упевнений, що після перемоги нашої країни у цій війні, ми всі разом відновимо вільну, європейську, демократичну та успішну Україну", - підсумував Ахметов.