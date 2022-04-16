Говорили про оборонну та макрофінансову підтримку України, - Зеленський провів переговори з Джонсоном
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном щодо оборонної та макрофінансової підтримки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському твіттері.
У повідомленні зазначається: "Продовжив діалог з Прем'єр-міністромВеликої Британії Борисом Джонсоном. Обговорили домовленості, досягнуті під час його нещодавнього візиту, насамперед щодо оборонної та макрофінансової підтримки. Поінформував про ситуацію на фронті, зокрема в Маріуполі. Працюємо над гарантіями безпеки для України".
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Жена задержанного в Украине «кума» Путина Виктора Медведчука обратилась к родственникам попавших в плен ВС РФ британцев, указав им на возможность попросить Джонсона обменять их на ее мужа, сообщает ТАСС. https://t.me/zerkalo_io/42509
Ну я здогадуюсь чому.
https://espreso.tv/evropa-dae-ne-tu-zbroyu-yde-vona-nadto-dovgo-podolyak А подоляк скаржиться, ніби нам дають зброю і не ту, і не вчасно .
І навіть не розуміє, чому так... А, може розуміє - але, природньо, бреше.
Мільярд на гуманітарку, мільярд на зброю.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1972555-schob-ne-stati-mishennyu-dlya-rosiyi-vitsekantsler-frn-ne-pidtrimav-postachannya-tankiv-v-********
Я так розумію, що Джонсон знову пєндєь Зеленському виписав за "мирні переговори".