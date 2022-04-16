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Зеленський (22389) Джонсон Борис (572)

Говорили про оборонну та макрофінансову підтримку України, - Зеленський провів переговори з Джонсоном

джонсон,зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном щодо оборонної та макрофінансової підтримки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському твіттері.

У повідомленні зазначається: "Продовжив діалог з Прем'єр-міністромВеликої Британії Борисом Джонсоном. Обговорили домовленості, досягнуті під час його нещодавнього візиту, насамперед щодо оборонної та макрофінансової підтримки. Поінформував про ситуацію на фронті, зокрема в Маріуполі. Працюємо над гарантіями безпеки для України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон розповів Байдену про візит в Україну: "Не можна допустити, що варварський задум Путіна увінчався успіхом"

Автор: 
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Топ коментарі
+14
Читала возмущєнія Зеленського, що нам не дають розпоряджатись коштами, які виділяють для українців.
Ну я здогадуюсь чому.
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16.04.2022 19:34
+8
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16.04.2022 19:36
+6
Джонсон,приедь в Украину и побудь до нашей победы.Наш гарант уже бредит о мирном договоре с террористом путиным
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16.04.2022 19:38
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А про підписання перимиря -га?
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16.04.2022 19:32 Відповісти
Помогая Украине ВЫ помогаете Миру ,Богу и Людям !!!
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16.04.2022 19:33 Відповісти
...воно ще й работорговка

Жена задержанного в Украине «кума» Путина Виктора Медведчука обратилась к родственникам попавших в плен ВС РФ британцев, указав им на возможность попросить Джонсона обменять их на ее мужа, сообщает ТАСС. https://t.me/zerkalo_io/42509
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16.04.2022 19:33 Відповісти
Читала возмущєнія Зеленського, що нам не дають розпоряджатись коштами, які виділяють для українців.
Ну я здогадуюсь чому.
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16.04.2022 19:34 Відповісти
Байден тоже скоро обещал приехать и побазарить
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16.04.2022 19:35 Відповісти
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16.04.2022 19:36 Відповісти
оно понимает,шо для гарантий спочатку трэба вжарыть швабростан?
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16.04.2022 19:36 Відповісти
Канцлер Германии Олаф Шольц откладывает принятие окончательного решения передать 100 танков Украине, что ранее предлагали сделать вице-канцлер Роберт Хабек и глава МИДа Анналена Бербок. Зато как красиво послали Штайнмайера!
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16.04.2022 19:37 Відповісти
угу.
https://espreso.tv/evropa-dae-ne-tu-zbroyu-yde-vona-nadto-dovgo-podolyak А подоляк скаржиться, ніби нам дають зброю і не ту, і не вчасно .
І навіть не розуміє, чому так... А, може розуміє - але, природньо, бреше.
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16.04.2022 19:46 Відповісти
Історія зі Штайнмайєром це гарантія для Зелі та Путлера що Україну в найближчі роки не ухвалять в НАТО
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16.04.2022 19:57 Відповісти
Поза тим, Бундестаг вже вирішив питання виділення коштів.
Мільярд на гуманітарку, мільярд на зброю.
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16.04.2022 20:10 Відповісти
Так вице-канцлер Роберт Хабек вже сам передумав ответка за Штайнмаєра.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1972555-schob-ne-stati-mishennyu-dlya-rosiyi-vitsekantsler-frn-ne-pidtrimav-postachannya-tankiv-v-********
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16.04.2022 20:25 Відповісти
Надеюсь, что Джонсон процитировал своего Великого предшественника:
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16.04.2022 19:38 Відповісти
Джонсон,приедь в Украину и побудь до нашей победы.Наш гарант уже бредит о мирном договоре с террористом путиным
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16.04.2022 19:38 Відповісти
Джонсон поцікавився у "зе" , що це за куйня про мирні переговори із рашистським вбивцею українців.
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16.04.2022 19:39 Відповісти
Якщо проаналізувати всіх президентів України, то зе - президент бідоносець. Тільки за половину його каденції відбулося стільки бід для країни, що по завершенню війни він має просто піти з посади. Оскільки країна вже втомилась від бід: пандемія, економічна криза, війна... Ця полоса невезіння має зупинитися раз і назавжди.
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16.04.2022 19:39 Відповісти
Джонсон константував факт, що Зеленський і ВР вже просрали План Маршалла тим, що ухвалили закон ( закон №7176 )за яким іноземці не можуть бути у складі спостережних рад Держкорпорацій. Це те, що Беня назвав реформою Держкорпорацій.
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16.04.2022 19:53 Відповісти
"Говорили про оборонну та макрофінансову підтримку України "

Я так розумію, що Джонсон знову пєндєь Зеленському виписав за "мирні переговори".
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16.04.2022 20:01 Відповісти
ни в коем случае не давайте деньги а руки команде Зеленского - только международным проверенным фондам без украинских вороватых лап
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16.04.2022 20:22 Відповісти
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16.04.2022 21:26 Відповісти
 
 