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Зеленський (22389) росія (63552) переговори з Росією (834)

Росія хоче окупувати якомога більше територій, щоб тиснути на переговорах, - Зеленський

буча,зеленський

Президент України Володимир Зеленський виступає за те, щоб зустріч із РФ відбулася якомога швидше

Про це глава деравжи повідомив в інтерв'ю українським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Я не вважаю, що обійдеться однією зустріччю. Я не вважаю, що можна один раз зустрітися і про все домовитися. Тому що там багато питань. Я в деяких не бачу поки що, чи вони підуть на це, на наш варіант, або ми підемо на їхній варіант", - пояснив він.

"Вони хочуть забрати якусь нашу територію окупувати побільше, щоб мати такий тиск. Ну тоді це не про дипломатію. А навіщо ми зустрічаємося? Для мене незрозуміло, чого зустрічатися, якщо у них бажання всю захопити державу", - сказав президент, але додав, що Україна готова вести діалог щодо багатьох спірних питань та шукати їхнє вирішення.

Також читайте: Знищення захисників Маріуполя поставить крапку на всіх перемовинах з РФ, - Зеленський

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Топ коментарі
+63
У Зеленского, прямо мания, какая-то на эту зустрич.
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16.04.2022 19:38
+55
Для чого зустрічатись з пуйлом ?
Що в біса це вирішить ?
Вовочка хоче на колінці стати ? Хоче щось здати ?
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16.04.2022 19:37
+39
Именно для этого и разминировали всё на юге- от Херсона до Марика...
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16.04.2022 19:40
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Для чого зустрічатись з пуйлом ?
Що в біса це вирішить ?
Вовочка хоче на колінці стати ? Хоче щось здати ?
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16.04.2022 19:37 Відповісти
Не нужно никаких встреч !!! Всех свинособак убить территории освободить !!! Донбасс и Крым очистить полностью !!! Капитуляция ***** без вариантов
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16.04.2022 19:51 Відповісти
Это и дураку ясно,она хочет не только захватить,а уже уничтожает украинскую нацию !Пусть не преуменьшает преступления ТЕРРОРИСТА № 1‼️С террористами переговоры не ведут ! С Усамой бен Ладеном не договаривались‼️Есть снайпер "Валли" и он с удовольствием поможет раздавить мерзость ботоксную "МОЛЬ"
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16.04.2022 19:52 Відповісти
мені поки що теж,ні одна подоляківська тварюка не відповіла,що такого він може сказати *****,щоб хоча б його здивувати)))
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17.04.2022 00:55 Відповісти
У Зеленского, прямо мания, какая-то на эту зустрич.
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16.04.2022 19:38 Відповісти
Такі речі вже не можна залагодити.
Всі знають, що кацапи прийшли нас знищити. Також всі розуміють, що ми будемо їх вбивати.
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16.04.2022 19:40 Відповісти
розуміють не всі. бубочка скоріш за все нє
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16.04.2022 20:21 Відповісти
Заткнися вже!
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16.04.2022 19:39 Відповісти
зелік так і не порозумнішав за роки презеденства..... є можливість добити орду, а воно все хоче подивитися в очі путлєра
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16.04.2022 19:39 Відповісти
Судячи з "міротворчєского брєда" ЗЕ, його для цього прокацаплені ****** "тягли" в президенти. Ось і відпрацьовує як може, піаніст хєров. За визначенням, Президент є гарантом Конституції в якій чітко вказано щодо цілістності держави в межах її кордонів і орієнтації на вступ до ЄС та НАТО. То чи на своєму місці Зе намагаючись нав'язати Україні мир на умовах ***** та ще й видати капітуляцію за вимогу самої України. І це при тому що ***** "ігнорує" клована і він "змушений" принижувати себе і країну виклянчуючи як жебрак убогий у ***** "аудієнцію". Тьфу, гівно...
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16.04.2022 20:02 Відповісти
законно избранное ...
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16.04.2022 21:15 Відповісти
Именно для этого и разминировали всё на юге- от Херсона до Марика...
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16.04.2022 19:40 Відповісти
А де ти раніше був??? Коли цькував зусилля Пороха і ніс дічь за базар не відповідаючи! І ось ця мить - відповісти за базар! Саме так тебе Пуйло і сприймав! Саме тому й вирішив напасти. БО ТИ ДАВ ПРИВІД!
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16.04.2022 19:40 Відповісти
Перед виборами говорили, що війна вигідна лише Порошенку і його людям. Тому варто прибрати їх і одразу ж домовитись з фуйлом про мир.
Така була програма. І її підтримали 73 %.
Звісно їх надурили, і профінансували це якраз люди з кремля.
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16.04.2022 19:43 Відповісти
сватов и папиков никто не отменял
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16.04.2022 19:55 Відповісти
Что то пошло не так видимо... Просто пуТин недоговороспособен?
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16.04.2022 19:55 Відповісти
а тепер вони ховають близьких, рідних, друзів і... проклинають Пороха! (((
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17.04.2022 02:04 Відповісти
Путин напал из-за внутренних проблем. Прицепиться он мог к чему угодно. Это бред.
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16.04.2022 20:19 Відповісти
х-йло напло бо побачило можливість, якої не було раніше. І ймовірно зійшлись в ціні з папою карло. Бо 100 млрд, які були попередньо озвучені, це було занадто.
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16.04.2022 20:50 Відповісти
Переговори наше ЗЕлене всьо!
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16.04.2022 19:40 Відповісти
додумався таки
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16.04.2022 19:40 Відповісти
якщо вони не погоджуються вийти нах з нашої території - то які можуть бути переговори? Про що?
Нє, можливі переговри в такому випадку, але короткі. Бо про капітуляцію довго не говорять - підписують те, що підсовує на підпис "та сторона".
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16.04.2022 19:42 Відповісти
Они будут атаковать нас нашими же людьми. После типа референдума и провозглашения ХНР они мобилизуют десятки тысяч мужчин и погонят их на Николаев. Если захватят Николаевскую область все тоже самое и так далее. Поэтому важно в самое ближайшее время отбить Херсон как минимум.
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16.04.2022 19:42 Відповісти
100%! Врага надо окружать, а не атаковать в лоб. Надо окружить херсонскую группировку врага и отрезать коммуникации и пути сообщения для каховской группировки. Тогда можно принудить их к сдачи.
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16.04.2022 20:03 Відповісти
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16.04.2022 19:43 Відповісти
чувак всю каденцию собирался лысого в прыжке цьомкать...а тут непонятки с напрягами..
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16.04.2022 19:43 Відповісти
Якщо проаналізувати всіх президентів України, то зе - президент бідоносець. Тільки за половину його каденції відбулося стільки бід для країни, що більше вже не треба. Країна втомилась від: пандемій, економічних криз, повномасштабної війни... Ця полоса невезіння має зупинитися раз і назавжди. Тому зе повинен піти аби країна почала рухатися угору.
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16.04.2022 19:43 Відповісти
... так завжди трапляється коли якийсь "богоізбранний" починає правити "нєізбраннимі"...
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16.04.2022 20:06 Відповісти
бл* ..соромлюся спитати : а хто обирав цього "богоізбранного" ? ізбрані чи неізбранні ?
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16.04.2022 21:20 Відповісти
идиоты.
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16.04.2022 22:08 Відповісти
як варіант...після зустрічі пу з зе, пу відкине ласти
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16.04.2022 20:24 Відповісти
Вони вже зусьрічалися. Після того в нас все і почалося.
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16.04.2022 20:44 Відповісти
А яник тоді хто? Це саме яник хотів затягнути Україну в евроазіопський союз і в військовий союз з рашкою, перекладаючи на людську мову, це означає окупацію України без єдиного вистрілу. Зеля нічого катастрофічного поки ще не зробив, звісно у нього багато провалів.
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16.04.2022 20:28 Відповісти
незрозумілий набір слів.
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16.04.2022 19:44 Відповісти
у зельцера одна біда - ЗСУ і Залужний, які не дають подивитсь в око Саурона - прогнозую в 10-14 днів, провокацію проти Валерія...
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16.04.2022 19:47 Відповісти
Що твій дєрьмак говорить з цього приводу?
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16.04.2022 19:47 Відповісти
хто про що а вшивий за баню
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16.04.2022 19:48 Відповісти
А навіщо ми зустрічаємося? Для мене незрозуміло, чого зустрічатися, якщо у них бажання всю захопити державу" - тупий чи прикидуешся?щоб показово ти з АраХамией підписав власноруч капітуляцію щоб це було принизливо і показово щоб зняли санкції щоб узаконити окуповані теріторіїї і забути про репарації взагалі щоб орки тикали тим договором світу якщо зміниться у нас президент і захоче повернути землі і будуть казать що ми не виконуємо якщо захочем піти в наступ і ніхто потім зброї нам не дасть взагалі бо ми самі все підписали ми фізично просто не сможем деокупувати а мир буде але тимчасовий а потім через кілька років Мордор нападе і окупує всю Україну так що якщо не деокупуемо донбас і пвдень включая Крим зараз розбудовувати можна не починати орки все рівно *********** через кілька років
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16.04.2022 19:48 Відповісти
"Президент України Володимир Зеленський виступає за те, щоб зустріч із РФ відбулася якомога швидше"

"А навіщо ми зустрічаємося? Для мене незрозуміло, чого зустрічатися, якщо у них бажання всю захопити державу "

На шизу схоже?
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16.04.2022 19:49 Відповісти
да
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16.04.2022 19:53 Відповісти
он своей шизой прикрывает желания сдать Украину - может деньги уже заплатили а договорняк никак не сложится
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16.04.2022 20:25 Відповісти
Ні, не схоже.

"Бридко підозрювати когось, коли існує абсолютна певність." (Станіслав Єжи Лец)
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16.04.2022 20:52 Відповісти
Хтось закриє цього дебіла?????
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16.04.2022 19:50 Відповісти
Какие на ....уй переговори ,о чем ? . Сначала пусть заберет своих орков , с Лугандона и Крыма включительно . Короче границы 2013 года . И только потом , переговоры Все прекрасно понимают , что пока орки на территории Украины , никто ничего соблюдать не будет . Будут постоянные провокации от мышебратьев . И вопрос ,а кто будет платить за восстановление Украины отвечать за преступления Как судить ***** в Гааге Какие переговоры с террористами . Тем более с ними уже был договор о дружбе и сотрудничестве , ну и где он И даже меморандум есть , о чем говорить дальше
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16.04.2022 19:53 Відповісти
Сколько бы Пидоросия не окупировала она должна понимать что никто не сядет с ней за стол переговоров и никто не даст ей покоя на окупированных территориях, включая крым и ОРДЛО
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16.04.2022 19:56 Відповісти
Все такие умные в комментариях, готовы только вести с россией переговоры о её безоговорочной капитуляции. А чем вы ее принуждать к капитуляции собрались? Было бы у нас штук сто баллистических ракет с ядеркой, то другое дело. Надо реальней смотреть на вещи.
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16.04.2022 19:56 Відповісти
Кацапы всех нас хотят убить, а территорию забрать. Твои предложения о чем с ними говорить?
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16.04.2022 19:59 Відповісти
окей зустрілись,***** каже : мнє весь югавасток і никакой армии у украины,а зеля что ему ответит,нет? ну тогда ***** керосин тратили на перелет?
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17.04.2022 01:02 Відповісти
***, ***** незрозумів, то встрєчаюсь, то ***** надо...
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16.04.2022 19:58 Відповісти
****** из ОП больше переживают за своих сутенёров из кремля, чем за Украину и Украинцев.
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16.04.2022 19:58 Відповісти
Важко воювати Україні,коли усі зусилля Зеленського зводяться не до Перемоги і назавжди Безпеки, а до сумнівного договору і нова можливість війни. Не можна, щоб країною керував артист. Він не за роялем,
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16.04.2022 20:00 Відповісти
вже зустрівся в 2019, що війна почалась.
Дипломатії НУЛЬ, Порох би ***** досі дурив як хотів.
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16.04.2022 20:02 Відповісти
але "мудрий нарід устал от вайни" *****...
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17.04.2022 01:03 Відповісти
Які "спірні питання"? Реально людина несповна розуму... Про що він зібрався "домовлятись"? Зазирне в очі Уйла і той відразу війська виведе (і з Криму також) і репарації виплатить, чи що? Весь світ на нашому боці, є реальна можливість позбавитись небезпеки від тих мутантів назавжди, а воно "переговори"??? Щось таке несе, що мабуть і сам половини не розуміє зі сказаного...
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16.04.2022 20:02 Відповісти
дайте кто-нибудь этому зеленому сморчку по башке что бы он в себя пришел и не нес околесицу
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16.04.2022 20:27 Відповісти
Вова,здати щось оркам піти у них на поводу тобі вже ніхто не дозволить,навіть не мрій.
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16.04.2022 20:02 Відповісти
Чувак ти сам відповідаєш на свої питання і далі лізеш в то болото з тими мавпами!Питання накуя!тут все,кінець або вони або ми,крапка!По середіне нічого не вийде,хочеш війти в історію нічого не підписуй а виходь з армією на наші кордони,тоді будеш в історії а по іншому ніхто тебе не згадає!
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16.04.2022 20:04 Відповісти
Після Нептунів в нього якась гіперактивність...
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16.04.2022 20:08 Відповісти
він не виліковний ідіот
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16.04.2022 20:13 Відповісти
шото боти позатикалися. не каже нічого, відать, методичка на цей рахунок...
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16.04.2022 20:19 Відповісти
Я смотрю не меня одного раздражают эти "мысли вслух" ни о чем и внезапный самопиар всех этих из ОП?
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16.04.2022 20:21 Відповісти
"раздражают" то так дуже делікатно,це викликає справжню "бурю емоцій")))
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17.04.2022 01:05 Відповісти
"Вони хочуть забрати якусь нашу територію окупувати побільше, щоб мати такий тиск"
тобто дурня і покидька зе їм не вистачає?
Зайве визнання, шо на лайно покладатися не може навіть х**ло
73 - можуть!
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16.04.2022 20:36 Відповісти
Переговори = Капітуляція.

- Проснись, ти сериш!

Хтось, вийміть вже його з "теплої ванни" дермака і обдристовича!
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16.04.2022 20:38 Відповісти
Идиот Орки ничего не хотят захватить, они вторглись с одной единственной целью - уничтожить украинскую нацию (окончательно решить украинский вопрос) Боже, ну какое же оно убогое и упоротое.
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16.04.2022 20:41 Відповісти
Він не українець, йому насрати на знищення українців. у нього бізнеса без мордору не буде.
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16.04.2022 20:55 Відповісти
Він не може пережити втоплення москви. Збройні Сили України звужують можливості для капітуляції, а за це йому може "сделать больно та сторона". У нього весь бізнес там. В разі програшу москалів піде побиратися по світу.
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16.04.2022 20:42 Відповісти
Переговоры с оккупантом должны длиться не дольше автоматной очереди.
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16.04.2022 20:44 Відповісти
Мне нужно встретиться с пу, но я не знаю для чего встречаться. ВСЕ, ЭТОТ ЗЕ СЛОМАЛСЯ, несите следующего! Это чистая шизофрения.
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16.04.2022 20:48 Відповісти
але додав, що Україна готова вести діалог щодо багатьох спірних питань та шукати їхнє вирішення. "спірні питання" на території суверенної України можуть ставитися тільки рашистським окупантом України.Обговорювати"спірні питання " котрі виставляє рашист.це заговорювати окупацію України . Це є перевірена гебнява метода куйла.котру він застосовував не одноразово ,Тільки виведення війск до границь України після цього переговори.
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16.04.2022 20:48 Відповісти
Пусть подписывают капитуляцию и выводят на@уй войска за поребрик
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16.04.2022 20:50 Відповісти
Ну от шо йому робить? Хто-небудь, терміново телефонуйте Борисові, нехай їде знов, та мізки на місце заштовхне нашому президентові. Та чимось їх пригвинтить щоб більше не зсувались набік
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16.04.2022 20:52 Відповісти
Та йому кадирка телефонував запитував, як за втоплену москву вибачатися планує ось і понесло найвеличнішого.
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16.04.2022 20:58 Відповісти
"що воно таке?якесь ..банько"-сказав зеленський,дивлячись у зеркало
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16.04.2022 21:10 Відповісти
чтобы отдать поменьше территорий ?
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16.04.2022 21:11 Відповісти
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16.04.2022 21:26 Відповісти
М-да.... Медицина тут бессильна.
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16.04.2022 21:51 Відповісти
хіба що каральна психіатрія)))
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17.04.2022 01:07 Відповісти
Если мы не можем деблокировать Мариуполь или очистить Херсон, то что мы можем диктовать ! Нужно признать ,как не плачевно это выглядит ,что у врага больше ресурсов технических и людских ! Просто не известно ,какую помощь может преложить запад ,хотя я считаю .что она будет не наступательная .
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16.04.2022 21:51 Відповісти
Мы не можем или мы не спешим? Людей готовых - множество, они мотивированы, но власть всё ищет способы какие уступки сделать.
На лицо - сдача херсонской области, чем дольше продлится оккупация - тем сложнее освобождать, неужели не понятно.
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16.04.2022 21:55 Відповісти
Чем сложнее? Это им надо тянуть кишку продоволства и держать солдат.
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16.04.2022 22:08 Відповісти
"Вони" вже забрали більше 17 млн.кв.км (територія РФ).

Очевидно, що їм території вже досить.

От туди нехай і повертаються, поки ще можуть повернутися. Інакше будуть знешкоджені (знищені).
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17.04.2022 01:26 Відповісти
"Для мене незрозуміло, чого зустрічатися, якщо у них бажання всю захопити державу." - Джерело:

Просто це запитання не риторичне. І його треба розглядати і давати на нього відповіді як на не риторичне, а практичне запитання:

- "У них" є бажання всю захопити державу? - Так.

- Це бажання "у них" зникло? - Ні.

- Для чого зустрічатися? - Кому?

Путлер посилає своїх людей для того, щоб вони прийняли капітуляцію України.

Зеленський обманює себе надією, що, начебто, частково вдовольнивши апетит хижака (частково задовольнивши його бажання шляхом дарування йому деяких територій України), зміг би отримати припинення вогню.

Україні і людям тут ці переговори не потрібні, тому що потрібні всі території і не ілюзія безпеки, а справжня безпека.
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17.04.2022 01:40 Відповісти
 
 