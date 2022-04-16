Росія хоче окупувати якомога більше територій, щоб тиснути на переговорах, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський виступає за те, щоб зустріч із РФ відбулася якомога швидше
Про це глава деравжи повідомив в інтерв'ю українським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
"Я не вважаю, що обійдеться однією зустріччю. Я не вважаю, що можна один раз зустрітися і про все домовитися. Тому що там багато питань. Я в деяких не бачу поки що, чи вони підуть на це, на наш варіант, або ми підемо на їхній варіант", - пояснив він.
"Вони хочуть забрати якусь нашу територію окупувати побільше, щоб мати такий тиск. Ну тоді це не про дипломатію. А навіщо ми зустрічаємося? Для мене незрозуміло, чого зустрічатися, якщо у них бажання всю захопити державу", - сказав президент, але додав, що Україна готова вести діалог щодо багатьох спірних питань та шукати їхнє вирішення.
Будь ласка, зачекайте...
Що в біса це вирішить ?
Вовочка хоче на колінці стати ? Хоче щось здати ?
Всі знають, що кацапи прийшли нас знищити. Також всі розуміють, що ми будемо їх вбивати.
Така була програма. І її підтримали 73 %.
Звісно їх надурили, і профінансували це якраз люди з кремля.
Нє, можливі переговри в такому випадку, але короткі. Бо про капітуляцію довго не говорять - підписують те, що підсовує на підпис "та сторона".
"А навіщо ми зустрічаємося? Для мене незрозуміло, чого зустрічатися, якщо у них бажання всю захопити державу "
На шизу схоже?
"Бридко підозрювати когось, коли існує абсолютна певність." (Станіслав Єжи Лец)
Дипломатії НУЛЬ, Порох би ***** досі дурив як хотів.
тобто дурня і покидька зе їм не вистачає?
Зайве визнання, шо на лайно покладатися не може навіть х**ло
73 - можуть!
- Проснись, ти сериш!
Хтось, вийміть вже його з "теплої ванни" дермака і обдристовича!
На лицо - сдача херсонской области, чем дольше продлится оккупация - тем сложнее освобождать, неужели не понятно.
Очевидно, що їм території вже досить.
От туди нехай і повертаються, поки ще можуть повернутися. Інакше будуть знешкоджені (знищені).
Просто це запитання не риторичне. І його треба розглядати і давати на нього відповіді як на не риторичне, а практичне запитання:
- "У них" є бажання всю захопити державу? - Так.
- Це бажання "у них" зникло? - Ні.
- Для чого зустрічатися? - Кому?
Путлер посилає своїх людей для того, щоб вони прийняли капітуляцію України.
Зеленський обманює себе надією, що, начебто, частково вдовольнивши апетит хижака (частково задовольнивши його бажання шляхом дарування йому деяких територій України), зміг би отримати припинення вогню.
Україні і людям тут ці переговори не потрібні, тому що потрібні всі території і не ілюзія безпеки, а справжня безпека.