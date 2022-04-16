Росія хоче окупувати якомога більше територій, щоб тиснути на переговорах, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський виступає за те, щоб зустріч із РФ відбулася якомога швидше

Про це глава деравжи повідомив в інтерв'ю українським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Я не вважаю, що обійдеться однією зустріччю. Я не вважаю, що можна один раз зустрітися і про все домовитися. Тому що там багато питань. Я в деяких не бачу поки що, чи вони підуть на це, на наш варіант, або ми підемо на їхній варіант", - пояснив він.

"Вони хочуть забрати якусь нашу територію окупувати побільше, щоб мати такий тиск. Ну тоді це не про дипломатію. А навіщо ми зустрічаємося? Для мене незрозуміло, чого зустрічатися, якщо у них бажання всю захопити державу", - сказав президент, але додав, що Україна готова вести діалог щодо багатьох спірних питань та шукати їхнє вирішення.

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