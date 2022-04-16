Український захисник Андрій Кравченко загинув на Київщині внаслідок підриву на ворожій міні

Внаслідок підриву на міні окупантів загинув український захисник Андрій Кравченко (позивний "Кремінь").

Про це у Facebook повідомила Світлана Галата, інформує Цензор.НЕТ.

"3 квітня на Київщині внаслідок підриву на міні загинув вояк ЗСУ, Народний Герой України, ветеран 25-го Батальйону "Київська Русь", кандидат хімічних наук Андрій Кравченко (позивний "Кремінь").

Добре знала Андрія, познайомились ще в 2015 році, коли науковець повернувся зі сходу, де захищав територіальну цілісність України.

Це був безстрашний воїн, талановитий вчений, чудовий педагог і дуже хороша людина. Світла пам'ять!" - йдеться в повідомленні.

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