За добу на Донеччині від рук російських окупантів загинула людина, ще одна особа отримала поранення, - ОВА
Російські окупанти вбили одну особу на Донеччині, також одна людина отримала поранення.
Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"16 квітня росіяни вбили ще одну людину у Донецькій області – у Новому на Лиманщині. Також одна людина отримала поранення в Авдіївці. Крім того, у Бахмуті зареєстровано смерть людини, яку було поранено на Луганщині", - йдеться в повідомленні.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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показати весь коментар16.04.2022 19:57 Відповісти Мені подобається 0
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