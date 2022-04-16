УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9967 відвідувачів онлайн
Новини Війна
721 1
Донецька область (7519) Кириленко Павло (904)

За добу на Донеччині від рук російських окупантів загинула людина, ще одна особа отримала поранення, - ОВА

війна

Російські окупанти вбили одну особу на Донеччині, також одна людина отримала поранення.

Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"16 квітня росіяни вбили ще одну людину у Донецькій області – у Новому на Лиманщині. Також одна людина отримала поранення в Авдіївці. Крім того, у Бахмуті зареєстровано смерть людини, яку було поранено на Луганщині", - йдеться в повідомленні.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Читайте: Внаслідок обстрілу Авдіївки окупантами поранено дві особи, зокрема дитина, - Кириленко

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.04.2022 19:57 Відповісти
 
 