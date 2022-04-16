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Генштаб ЗС (6049) Ізюм (307)

На Ізюмському напрямку ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення, - Генштаб ЗСУ

ізюм

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Ізюмському напрямку бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У інформації зазаначається: "На Ізюмському напрямку основні зусилля окупантів зосереджено на утриманні зайнятих рубежів та позицій в районі населених пунктів Суха Кам’янка, Сулигівка, Бражківка, Мала Комишуваха та Андріївка.

Ворог намагається покращити тактичне положення, протягом доби здійснив спробу проведення наступально-штурмових дій та намагався просунутись вглиб населеного пункту Довгеньке. Успіху не має, зазнав значних втрат. Для посилення угруповання на зазначеному напрямку з території російської федерації переміщено підрозділи зі складу 106-ї повітряно-десантної дивізії.

Після завершення створення ударного угруповання та формування резервів противник буде намагатись відновити наступ у напрямку на Барвінкове та Слов’янськ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти посилюють позиції поблизу Ізюма, частково блокують Харків, - Генштаб ЗСУ

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Топ коментарі
+8
Я знаю, Але цього мало. Я же в 2015 році казав, що потрібно звільняти Донецьк біля якого ми так само близько стояли і вели бої. Я знав, що далі буде гірше. А влада пояснювала, що не можна звільняти Донецьк бо будуть масштабні руйнування та багато жерт серед цивільних. В 2022 мабуть руйнувань та жертв меньше, чи не так
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16.04.2022 20:08
+8
Дуже на це сподіваюсь. І надіюсь побачити впродовж максим трьох тижнів звільнений від кацапського біосміття Херсон
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16.04.2022 20:17
+7
під Херсоном постійно йдуть бої
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16.04.2022 20:04
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16.04.2022 19:59 Відповісти
Ворог заковтається власною кровʼю!
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16.04.2022 20:00 Відповісти
У нас осталось не очень много времени, что бы освободить Херсон, так скоро там будут клепать хер, с последующей массовой мобилизацией. Поэтому все не очень хорошо. Очень надеюсь, что ВСУ это понимают и в ближайшее время мы увидим наступление на свинособак
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16.04.2022 20:02 Відповісти
під Херсоном постійно йдуть бої
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16.04.2022 20:04 Відповісти
Я знаю, Але цього мало. Я же в 2015 році казав, що потрібно звільняти Донецьк біля якого ми так само близько стояли і вели бої. Я знав, що далі буде гірше. А влада пояснювала, що не можна звільняти Донецьк бо будуть масштабні руйнування та багато жерт серед цивільних. В 2022 мабуть руйнувань та жертв меньше, чи не так
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16.04.2022 20:08 Відповісти
В Штабі ВСУ знають все.. і бачать..чи ви думаєте, їм підказувати шо краще робити.Чкби не знали то б не провели успішну операцію з ліквідації корабля в Бердянську ,а потім з "Масквою".Там розвідка працює на відмінно
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16.04.2022 20:13 Відповісти
Дуже на це сподіваюсь. І надіюсь побачити впродовж максим трьох тижнів звільнений від кацапського біосміття Херсон
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16.04.2022 20:17 Відповісти
А ОСь і приклад

Вооруженные силы Украины ударили по оккупантам в Токмаке, когда они как раз разгружали 10 вагонов с боеприпасами. Скорректировать огонь помогли местные жители.

Об успешном уничтожении врагов рассказали представители фонда https://twitter.com/BackAndAlive/status/1515335368786251788 «Возвращайся живым» на официальном аккаунте в Twitter.
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16.04.2022 20:23 Відповісти
Врагов,а как же вагоны с боеприпасами .Если не попали и не уничтожили то считай зазря боеприпасы израсходовали ведь мяса пушечного у оккупантов в избытке
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16.04.2022 20:28 Відповісти
А без об'явлення хер нр їм щось заважає провести мобілізацію?
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16.04.2022 20:17 Відповісти
Так, вони ось такі вишукані у своєму збочиному сприйнятті реальності та законів.
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16.04.2022 20:20 Відповісти
Чего чего. Мобилизация ?
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16.04.2022 23:10 Відповісти
ЗБРОЇ АФІГЄТЬСША відправили Україні Сотні установок Реактивного Вогню, Гаубиці, Javelin, 200 БТР..https://www.youtube.com/watch?v=JcTTlme5RFA
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16.04.2022 20:02 Відповісти
Жжжжжжж..неспроста..https://vimeo.com/700047636?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192 https://vimeo.com/700047636?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192Немецкая компания Quantum поставила в Украину первый военный беспилотник для корректировки артиллерии.
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16.04.2022 20:09 Відповісти
...ворог покращив (усуґубіл) безуспішне тактичне положення))) .Так якось краще!)))
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16.04.2022 20:06 Відповісти
ворог почав отріцатільноє наступлєніє
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16.04.2022 20:08 Відповісти
Затягування анонсованого наступу кацапів дає їм перевагу зібрати сили чи нам підтягти резерви та важке озброєння?
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16.04.2022 20:07 Відповісти
Їм, бо буде хнр та м'ясо з чоловіків Херсонської області
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16.04.2022 20:10 Відповісти
тобто? там вся область бажає аоювати проти України,як це бажає луганда?
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16.04.2022 20:21 Відповісти
Заград. отряди хтось відміняв?
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16.04.2022 20:28 Відповісти
А шляхи відходу які знає кожен місцевий і яких нема на жодній карті хтось відміняв?
Так, ситуація складна і ура-переможизм тут не в тему, але й поразницькі настрої тут не до речі.
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16.04.2022 20:45 Відповісти
Кацап, а ти знаєш чому Херсонська область не оборонялась?
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16.04.2022 23:13 Відповісти
щось ти кацапом смердиш.
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16.04.2022 23:12 Відповісти
читайте Карла фон Клаузевіца.видатний военачальник..з 1800 років до сьогодні актуально
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16.04.2022 20:16 Відповісти
Це ключовий напрямок в ході наступу на Донбас. Тут буде завдано один з головних ударів орків з прориву оборони ЗСУ. Якщо вдасться прорив, буде 2 напрямки атаки : 1) Барвінкове, 2)В обхід Слов'янська . Часу , що лишився до наступу орків залишилось зовсім мало. Потрібно створити кілька ліній оборони, мати значні резерви на випадок проривів оборони. Створити інженерно-саперні підрозділи для швидкого мінування території. Да буде з нами Бог!
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16.04.2022 20:36 Відповісти
Все буде добре вже сутки дома ходором ходят в краматорске наши іх там бьют добре . Смерть кацапам
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16.04.2022 20:45 Відповісти
Ситуація виглядає сумно. Херсон так і не можемо відбити. Маріуполь , питання не вирішено по звільненнню. Рано чи пізно кацапи захоплять. Від моря відрізані. Кацапи покращують логістику, за рахунок чого ми можем їх вибити не відомо. Зараз буде мусолитись мирний договір....
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16.04.2022 20:39 Відповісти
Когда вы будете освобождать Херсон и так далее? Через месяц его зачистят от поддерживающих Украину, проведут "референдум", и тогда уже будет поздно, как с Донецком в 2014. Брони сейчас даже больше чем было до войны. Поймите, или это народно-освободительная война, или непонятно что мы сейчас наблюдаем.
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16.04.2022 20:58 Відповісти
ничего уже не будет как с донецком,и ХНР ничего не решит ,и любая республика в любом селе на юге тоже .Хотели б они ее давно уже обьявили
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16.04.2022 21:04 Відповісти
Хрен ти підкацапник вгадав. щоб вичистити "от поддерживающих" потрібні роки. А щас роздати озброєння Українцям Херсонщини, це як створити пару тисячь партизанів своїми руками. Зразу в тобі кацапську натуру видно.
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16.04.2022 23:16 Відповісти
 
 