На Ізюмському напрямку ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення, - Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Ізюмському напрямку бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У інформації зазаначається: "На Ізюмському напрямку основні зусилля окупантів зосереджено на утриманні зайнятих рубежів та позицій в районі населених пунктів Суха Кам’янка, Сулигівка, Бражківка, Мала Комишуваха та Андріївка.

Ворог намагається покращити тактичне положення, протягом доби здійснив спробу проведення наступально-штурмових дій та намагався просунутись вглиб населеного пункту Довгеньке. Успіху не має, зазнав значних втрат. Для посилення угруповання на зазначеному напрямку з території російської федерації переміщено підрозділи зі складу 106-ї повітряно-десантної дивізії.

Після завершення створення ударного угруповання та формування резервів противник буде намагатись відновити наступ у напрямку на Барвінкове та Слов’янськ".

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