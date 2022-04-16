УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10100 відвідувачів онлайн
Новини Війна
17 356 33
Сумська область (3232) хімічна зброя (338) Тростянець (35)

В одному із сіл Сумщини виявили зарин, який залишили окупанти, - мер Тростянця Бова

хімічна

Російські окупанти в одному з сіл Сумської області залишили зарин та інші хімічні речовини.

Про це в ефірі "Українського радіо" повідомив мер міста Юрій Бова, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми знайшли у селі Білка, буквально вчора, залишки хімічної зброї - це зарин та інші речовини. Ампули тощо. Зараз цим займається СБУ. Можливо, цією хімічною речовиною окупанти хотіли бити чи по Києву, чи по Полтаві, чи по інших містах", - пояснив він.

Також Бова наголосив, що російська армія залишила після себе розтяжки, заміновано кладовища, лісопосадки та адміноб'єкти.

Також читайте: Вчора окупанти обстріляли Сумщину із заборонених снарядів, пошкоджено приватні будинки в Охтирському районі, - ОВА

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+42
Вооруженные силы Украины ударили по оккупантам в Токмаке, когда они как раз разгружали 10 вагонов с боеприпасами. Скорректировать огонь помогли местные жители.

Об успешном уничтожении врагов рассказали представители фонда https://twitter.com/BackAndAlive/status/1515335368786251788 «Возвращайся живым» на официальном аккаунте в Twitter.
показати весь коментар
16.04.2022 20:21
+32
там здетонувало биля 100 тонн хлама. загиблих уродив биля 200.
показати весь коментар
16.04.2022 20:23
+17
андоны !
показати весь коментар
16.04.2022 20:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
андоны !
показати весь коментар
16.04.2022 20:12 Відповісти
Щось не дуже, що тільки СБУ займеться. Потрібно з Бучі експертів на день запросити - шоб зафіксувати на міжнародному рівні.
показати весь коментар
16.04.2022 20:52 Відповісти
что там байден визжал об ответке?
показати весь коментар
16.04.2022 20:14 Відповісти
Ну и нах об этом свистеть на всю ивановскую? Ну и возвратите его взад.
показати весь коментар
16.04.2022 20:17 Відповісти
на кремль?
показати весь коментар
16.04.2022 20:22 Відповісти
Почему бы и нет?
показати весь коментар
16.04.2022 20:33 Відповісти
Не надо его ни в какой взад. Использовать зарин - преступление похлеще расстрела мирных жителей. Это надо наоборот, показывать всему миру, а не самим повторять кацапские преступления.
показати весь коментар
16.04.2022 20:42 Відповісти
Надо не взад, а трясти пробирочкой прямо в ООН. От народ там поразбегается
показати весь коментар
16.04.2022 20:43 Відповісти
"Весь мир" висловить стурбованісь. Китай утримається. Еритрея і Вірменія - проти. Краще ху...нути чимось через кордон в Білгородську область. Тіпа "вы забыли тут свои вещи...".
показати весь коментар
16.04.2022 21:02 Відповісти
"Секретаріат Організації із заборони хімічної зброї висловив стурбованість повідомленнями щодо застосування хімічної зброї у Маріуполі, а також інформацією про обстріли хімічних заводів на території України".
показати весь коментар
16.04.2022 22:01 Відповісти
Как раз таки надо.
показати весь коментар
16.04.2022 21:02 Відповісти
так .десь бачив на фото..на полях після розбитих орків, були протигази валялись
показати весь коментар
16.04.2022 20:19 Відповісти
Вооруженные силы Украины ударили по оккупантам в Токмаке, когда они как раз разгружали 10 вагонов с боеприпасами. Скорректировать огонь помогли местные жители.

Об успешном уничтожении врагов рассказали представители фонда https://twitter.com/BackAndAlive/status/1515335368786251788 «Возвращайся живым» на официальном аккаунте в Twitter.
показати весь коментар
16.04.2022 20:21 Відповісти
там здетонувало биля 100 тонн хлама. загиблих уродив биля 200.
показати весь коментар
16.04.2022 20:23 Відповісти
Оleksа_UA@Oleksa_UA66

·https://mobile.twitter.com/Oleksa_UA66/status/1515364365700149253 1 ч



Россия направила дипломатическую ноту Чехии, что Прага не может поставлять бывшее советское вооружение в третьи страны без согласия Москвы.
В ответ Прага устами чешского министра иностранных дел отправила русню по направлению их военного корабля.
показати весь коментар
16.04.2022 21:18 Відповісти
200 двохсотих
це і рифма і свято))
показати весь коментар
16.04.2022 21:26 Відповісти
теперка небезпечно розгружати або возити ********** з раші

он на москві хтось закурив - і ага.
крейсер розгрузився

нєєє, цим теж розгрузитися треба було в Україні

то хай не обіжаються
показати весь коментар
16.04.2022 20:33 Відповісти
нехай карлик заборонить купіння по всьомк мордору - і все буде в них ОК
показати весь коментар
16.04.2022 20:48 Відповісти
Блін - "куріння"
показати весь коментар
16.04.2022 20:50 Відповісти
негайно викликайте міжнародних юристів та експертів. Хай документують!!!
показати весь коментар
16.04.2022 20:26 Відповісти
Таки вроде взрослые люди а такой бред несётся , какой нахрен зарин в АМПУЛАХ , там уран в спичечных коробках ещё не находили? ампулы от ВПХР. после этих заявлений уже и к реальному применению будут относиться с недоверием
показати весь коментар
16.04.2022 21:25 Відповісти
Помаранчева пластикова коробочка ,а у ній ампули із написами "зарин","зоман" і ін херня,ампул і коробочок із таблетками там шт 15. Це протихімічнна та протирадіаційна аптечка точну назву не пам'ятаю бо було більше 30 років тому.
показати весь коментар
16.04.2022 21:46 Відповісти
О люди нагадали впхр і зверху вкладиш де написано і намальовано що до чого і куди пхати
показати весь коментар
16.04.2022 21:49 Відповісти
не паляться суки ну ні разу просто
показати весь коментар
16.04.2022 20:29 Відповісти
Що там по Маріуполю використали? Фосфорний *********, так?
показати весь коментар
16.04.2022 20:34 Відповісти
Су.. касабські.
М
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
показати весь коментар
16.04.2022 20:37 Відповісти
буде тепер чим маскальньоту травити якщо що. добре б його пукіну в бункер підкинути
показати весь коментар
16.04.2022 20:42 Відповісти
Захарова, прес-алкаше Московії, попереджала що в селах Сумщини знайдуть нові "провокації". Мабудь це воно.
показати весь коментар
16.04.2022 20:43 Відповісти
Прес-алкаше - це непогано 👍
показати весь коментар
16.04.2022 21:19 Відповісти
к такой новости могли бы и фото приложить, иначе она выглядит фейком. Контейнеры для хранения зарина имеют специфический вид.
Весьма сомнительно, что их могли доверить общевойсковой части, в которой нет соответствующих специалистов, без которых какие-либо манипуляции с ОВ привели бы к массовому мору личного состава.
показати весь коментар
16.04.2022 21:24 Відповісти
Просто не служившие ни разу нашли ампулу от ВПХР и подняли панику , видно одну иначе весь перечень ОВ перечислили бы
показати весь коментар
16.04.2022 21:29 Відповісти
Зарин очень, очень уже давно хранится в виде бинарного боеприпаса в котором прекурсоры смешиваются при выстреле или непосредственно перед применением . Сам по себе он быстро разлагающийся поэтому и хранение по составляющим раздельное
показати весь коментар
16.04.2022 21:37 Відповісти
Согласен. Хоть бы с химиками проконсультировались, прежде чем писать эту неграмотную херню
показати весь коментар
16.04.2022 23:45 Відповісти
 
 