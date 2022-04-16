В одному із сіл Сумщини виявили зарин, який залишили окупанти, - мер Тростянця Бова
Російські окупанти в одному з сіл Сумської області залишили зарин та інші хімічні речовини.
Про це в ефірі "Українського радіо" повідомив мер міста Юрій Бова, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми знайшли у селі Білка, буквально вчора, залишки хімічної зброї - це зарин та інші речовини. Ампули тощо. Зараз цим займається СБУ. Можливо, цією хімічною речовиною окупанти хотіли бити чи по Києву, чи по Полтаві, чи по інших містах", - пояснив він.
Також Бова наголосив, що російська армія залишила після себе розтяжки, заміновано кладовища, лісопосадки та адміноб'єкти.
Топ коментарі
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Об успешном уничтожении врагов рассказали представители фонда https://twitter.com/BackAndAlive/status/1515335368786251788 «Возвращайся живым» на официальном аккаунте в Twitter.
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Россия направила дипломатическую ноту Чехии, что Прага не может поставлять бывшее советское вооружение в третьи страны без согласия Москвы.
В ответ Прага устами чешского министра иностранных дел отправила русню по направлению их военного корабля.
це і рифма і свято))
он на москві хтось закурив - і ага.
крейсер розгрузився
нєєє, цим теж розгрузитися треба було в Україні
то хай не обіжаються
М
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Весьма сомнительно, что их могли доверить общевойсковой части, в которой нет соответствующих специалистов, без которых какие-либо манипуляции с ОВ привели бы к массовому мору личного состава.