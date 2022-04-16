В одному із сіл Сумщини виявили зарин, який залишили окупанти, - мер Тростянця Бова

Російські окупанти в одному з сіл Сумської області залишили зарин та інші хімічні речовини.

Про це в ефірі "Українського радіо" повідомив мер міста Юрій Бова, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми знайшли у селі Білка, буквально вчора, залишки хімічної зброї - це зарин та інші речовини. Ампули тощо. Зараз цим займається СБУ. Можливо, цією хімічною речовиною окупанти хотіли бити чи по Києву, чи по Полтаві, чи по інших містах", - пояснив він.

Також Бова наголосив, що російська армія залишила після себе розтяжки, заміновано кладовища, лісопосадки та адміноб'єкти.

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