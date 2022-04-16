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Зеленський (22389) ядерна зброя (1109)

Світ має так затиснути російську економіку, щоб у них не було навіть думки про це, - Зеленський про використання РФ ядерної зброї

зеленський

Світ має готуватись до можливого застосування Росією ядерної зброї, вважає президент України Володимир Зеленський.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив у суботу в інтерв'ю українським журналістам.

"Не треба чекати від Росії, коли вона використовуватиме ядерну зброю. Світу треба готуватися до цього по-різному – не лише антидоти, бомбосховища, але з ними треба говорити. Затиснути їхню економіку так, щоб у них не було навіть думки про це. Вони можуть використати будь-яку зброю, я переконаний в цьому", - зазначив президент України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світ має бути готовим до того, що Путін може застосувати ядерну зброю, - Зеленський

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Топ коментарі
+24
світ має... світ повинен...
два года до этого чем занималось найсветлейшее нашефсё ???
мечтало о бельмах *****! боролось с Порошенко! заваливало оборонзаказы! п*здЕло и *****ло!!
стоп! несет меня... ибо опять все та же риторика - все должны а я в домике !!
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16.04.2022 20:28
+18
Невзоров...Судьба мира, Европы, России - целиком зависит от одной страны - Украины. Все упирается только в твердость, храбрость и отвагу украинцев. Если они смогут остановить эту чудовищную чуму, то, вероятно, судьба планеты может еще сложиться благоприятно. Европейцы и прочие начинают бухтеть по поводу подорожания газа, бензина, мазута и солярки. Ребята, это сейчас вы платите за то, чтобы не сидеть сегодня в окопах. Это небольшая цена за то, чтобы ваши миланские, римские соборы не накрывало бомбами. Это ничтожная цена за то, чтобы не столкнуться с этим ужасом. Скажите спасибо Украине и дайте ей все, что просит. И закройте ее небо - это не приведет ни к какой войне с НАТО. У России просто нечем воевать с НАТО. Она не справляется с Украиной, армия которой в 10 раз меньше",
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16.04.2022 20:27
+11
То, шо на стране-помойке называется "экономикой" уже подыхает, а еще далеко не все санкции вступили в силу. Сравнительно скоро русские дикари будут там, где им и надлежит быть - в каменном веке.
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16.04.2022 20:30
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То, шо на стране-помойке называется "экономикой" уже подыхает, а еще далеко не все санкции вступили в силу. Сравнительно скоро русские дикари будут там, где им и надлежит быть - в каменном веке.
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16.04.2022 20:30 Відповісти
-ин, ****** отсюда ***** в свои ОК и ВК козлорылый ********.
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16.04.2022 20:35 Відповісти
свинособака, брать за щеку - это ваше все
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16.04.2022 20:36 Відповісти
Тисніть через США на введення обов'язкового мита на імпорт газу і нафти з РФ усіма членами НАТО, нехай введуть мито 50% і збільшують його поступово до повної деокупації території України, тоді споживачі самі відмовлятимуться від купівлі енергоносіїв з РФ, так як ціни на них будуть занадто високими, більшість швидко шукатимуть альтернативу... і перестануть фінансувати вбивство українців.
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16.04.2022 20:26 Відповісти
Невзоров...Судьба мира, Европы, России - целиком зависит от одной страны - Украины. Все упирается только в твердость, храбрость и отвагу украинцев. Если они смогут остановить эту чудовищную чуму, то, вероятно, судьба планеты может еще сложиться благоприятно. Европейцы и прочие начинают бухтеть по поводу подорожания газа, бензина, мазута и солярки. Ребята, это сейчас вы платите за то, чтобы не сидеть сегодня в окопах. Это небольшая цена за то, чтобы ваши миланские, римские соборы не накрывало бомбами. Это ничтожная цена за то, чтобы не столкнуться с этим ужасом. Скажите спасибо Украине и дайте ей все, что просит. И закройте ее небо - это не приведет ни к какой войне с НАТО. У России просто нечем воевать с НАТО. Она не справляется с Украиной, армия которой в 10 раз меньше",
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16.04.2022 20:27 Відповісти
Україною ????? Цікаво
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16.04.2022 20:27 Відповісти
світ має... світ повинен...
два года до этого чем занималось найсветлейшее нашефсё ???
мечтало о бельмах *****! боролось с Порошенко! заваливало оборонзаказы! п*здЕло и *****ло!!
стоп! несет меня... ибо опять все та же риторика - все должны а я в домике !!
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16.04.2022 20:28 Відповісти
Як заїбали такі гандони на форумі накшталт тебе, які розказують, який ЗЕ був пустоголовий фуфел, як ці розповіді зараз поможуть розрулити ситуацію?, так **** ніяк... отож якщо не можеш написати щось толкове, що робити зараз, закрий їбальник і іди *****...
Написано максимально дохідливими для Вас словами.
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16.04.2022 20:39 Відповісти
Як що,то він повинен не тиснути,а просто знати,що нема кому тиснути на кнопку.
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16.04.2022 20:44 Відповісти
чому був він є таким і далі,і тільки такі їблаки як ти вірять що воно прозріло,ну давай рости нового *****...
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17.04.2022 00:19 Відповісти
не треба. вин на свому мисци. зараз свижа новина. нимци в парламенти приняли резолюцию, що постачання важкои зброи до Украини не порушуе мижнародне законодавство. ну дали ви розумиете.
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16.04.2022 20:39 Відповісти
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16.04.2022 20:36 Відповісти
Нет чтобы принизить *****о, сказать что-то типа "использование ядерного оружия - равносильно поражению", "это будет удел слабого", "полностью проиграв на поле боя, хейл*о может лишь рассчитывать на ядерное оружие". Такие месседжи имели бы намного больше пользы, а не это размазывание соплей, которое только дают уверенности ****у его использовать.
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16.04.2022 20:37 Відповісти
Редактори, що ви пишете? Яке можливого застосування Україною ядерної зброї, Джерело: Виправляйте негайно, бо в України немає ЯЗ.
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16.04.2022 20:37 Відповісти
Дурня повна,і ніхто не перевіряє.
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16.04.2022 21:04 Відповісти
как этот гундосик уже за...пал
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16.04.2022 20:38 Відповісти
а подивитися в шоколадний глаз і може лизнути його? перестать стрелять і т д ?
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16.04.2022 20:38 Відповісти
Той шоколадний глаз за очком давно схований. Але що є - то й лизати треба.
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16.04.2022 21:48 Відповісти
іноді щось розумне проскакує.
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16.04.2022 20:39 Відповісти
всі повинні натиснути, а воно тільки й робить що пердить
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16.04.2022 20:47 Відповісти
Abjasnite ZEprezidentu chto , jesli kto nibudj nadumajet jaderkoi poigratsa , to on v paslednei ocheredi budet dumatj ob ekanomike !!!!!
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16.04.2022 20:50 Відповісти
А як відсутність економіки може завадити використати ядерну зброю ? Може тільки ускладнити створення та виробництво . Але ж вона вже є .
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16.04.2022 20:59 Відповісти
Як ви не розумієте… Він щит щоб не вдарили ядерною зброєю. Його президент до себе має прив'язати і так з ним ходити. Жартую ,звичайно. Але це так. Поясніть президенту це.
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16.04.2022 21:04 Відповісти
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16.04.2022 21:25 Відповісти
Рф треба розірвати плюс зажати так щоб вони ядерку всю обміняли на мівіну.С цією гівно теріторією треба кінчати раз і назавжди.
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16.04.2022 21:35 Відповісти
 
 