Світ має так затиснути російську економіку, щоб у них не було навіть думки про це, - Зеленський про використання РФ ядерної зброї

Світ має готуватись до можливого застосування Росією ядерної зброї, вважає президент України Володимир Зеленський.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив у суботу в інтерв'ю українським журналістам.

"Не треба чекати від Росії, коли вона використовуватиме ядерну зброю. Світу треба готуватися до цього по-різному – не лише антидоти, бомбосховища, але з ними треба говорити. Затиснути їхню економіку так, щоб у них не було навіть думки про це. Вони можуть використати будь-яку зброю, я переконаний в цьому", - зазначив президент України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світ має бути готовим до того, що Путін може застосувати ядерну зброю, - Зеленський