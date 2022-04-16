Світ має так затиснути російську економіку, щоб у них не було навіть думки про це, - Зеленський про використання РФ ядерної зброї
Світ має готуватись до можливого застосування Росією ядерної зброї, вважає президент України Володимир Зеленський.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив у суботу в інтерв'ю українським журналістам.
"Не треба чекати від Росії, коли вона використовуватиме ядерну зброю. Світу треба готуватися до цього по-різному – не лише антидоти, бомбосховища, але з ними треба говорити. Затиснути їхню економіку так, щоб у них не було навіть думки про це. Вони можуть використати будь-яку зброю, я переконаний в цьому", - зазначив президент України.
Топ коментарі
+24 Вася Шевченко f77d76ba
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Будь ласка, зачекайте...
два года до этого чем занималось найсветлейшее нашефсё ???
мечтало о бельмах *****! боролось с Порошенко! заваливало оборонзаказы! п*здЕло и *****ло!!
стоп! несет меня... ибо опять все та же риторика - все должны а я в домике !!
Написано максимально дохідливими для Вас словами.