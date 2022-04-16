З Ізюма на територію РФ примусово вивезли понад 50 жителів міста, - міськрада

Російські окупанти в Ізюмі примусово вивезли з міста на територію РФ понад 50 осіб.

Про це у Facebook повідомив начальник управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради Максим Стрельник, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, місцеві зрадники разом з окупантами дезінформували місцевих та заявляли, що Київ та Харків "пали", а Ізюм нібито "здали".

"У зв’язку з цим, місцевим мешканцям пропонувалося самостійно "евакуюватися" з Ізюма до росії. Але значного ефекту ця дезінформація не мала і абсолютна більшість мешканців відмовлялася добровільно виїжджати з міста, не дивлячись на постійну загрозу обстрілів.

Тому російські окупанти у співпраці з місцевими зрадниками організували примусову депортацію з міста більше ніж 50 ізюмчан. Автобуси з людьми перетнули кордон в пункті пропуску Чугунівка і далі направилися в невідомому напрямку", - розповів Стрельник.

Він закликав жителів, які стали жертвами випадків насильницької висилки своїх близьких з Ізюма до Росії, негайно повідомляти про це до найближчих відділків поліції.

"Також рекомендуємо, повідомити тим нашим землякам, які виходять на зв’язок, щоб вони по можливості уникали контактів з озброєними особами, не повідомляли будь-яку персональну інформацію про себе або членів своєї сім‘ї, не підписували жодних документів і не надавали нікому своїх паспортів", - додав він.

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