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Харківщина (6053) Ізюм (307)

З Ізюма на територію РФ примусово вивезли понад 50 жителів міста, - міськрада

ізюм

Російські окупанти в Ізюмі примусово вивезли з міста на територію РФ понад 50 осіб.

Про це у Facebook повідомив начальник управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради Максим Стрельник, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, місцеві зрадники разом з окупантами дезінформували місцевих та заявляли, що Київ та Харків "пали", а Ізюм нібито "здали".

"У зв’язку з цим, місцевим мешканцям пропонувалося самостійно "евакуюватися" з Ізюма до росії. Але значного ефекту ця дезінформація не мала і абсолютна більшість мешканців відмовлялася добровільно виїжджати з міста, не дивлячись на постійну загрозу обстрілів.

Тому російські окупанти у співпраці з місцевими зрадниками організували примусову депортацію з міста більше ніж 50 ізюмчан. Автобуси з людьми перетнули кордон в пункті пропуску Чугунівка і далі направилися в невідомому напрямку", - розповів Стрельник.

Він закликав жителів, які стали жертвами випадків насильницької висилки своїх близьких з Ізюма до Росії, негайно повідомляти про це до найближчих відділків поліції.

"Також рекомендуємо, повідомити тим нашим землякам, які виходять на зв’язок, щоб вони по можливості уникали контактів з озброєними особами, не повідомляли будь-яку персональну інформацію про себе або членів своєї сім‘ї, не підписували жодних документів і не надавали нікому своїх паспортів", - додав він.

Також читайте: Мер Лозової на Харківщині просить містян терміново евакуюватися

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русская свинья, ты любишь своего фюрера?
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16.04.2022 20:32 Відповісти
Містер кацап, ласкаво просимо піти *****
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16.04.2022 20:33 Відповісти
Забанити цього пітушару.
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16.04.2022 20:33 Відповісти
Крадіжка укаїнців. Работоргвля
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16.04.2022 20:36 Відповісти
пока путен не сдохнет діла не буде
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16.04.2022 20:40 Відповісти
А как происходит "примусова депортація"? Если отказываешься - угрожают расстрелом? НКВД насильно депортировало тысячи украинцев, латышей, татар в Сибирь.
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05.06.2022 11:16 Відповісти
 
 