У Києві існує небезпека ракетних ударів, просимо мешканців, які мають де проживати за межами міста, поки не повертатись, - голова КМВА Жирнов

Доки триває війна у Києві існує небезпека авіаційних та ракетних ударів.

Про це йдеться у тижневому зведенні голови військової адміністрації Києва Миколи Жирнова, інформує Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на те, що тиждень був відносно спокійним, протягом останніх двох днів були нанесені ракетні удари по інфраструктурі столиці в Дарницькому районі та передмісті – в районі Вишневого. Внаслідок ударів загинула 1 людина. Пожежі ліквідовані", - сказано у зведенні.

Зазначається, що вживаються всі необхідні заходи щодо нарощування підготовки до оборони міста і водночас триває розблокування вулиць та покращення сполучення всередині.

Жирнов закликав киян не заважати виконувати свої завдання важливими службам, особливо військовим, а також не нехтувати сигналами повітряної тривоги та одразу прямувати в укриття.

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У звʼязку зі значним прибуттям мешканців столиці, в адміністрації нагадали, що "місто залишається небезпечним".

"Просимо мешканців столиці, а особливо жінок, дітей, студентів і літніх людей, які мають де проживати за межами міста – не повертатись", - підкреслили у КМВА.