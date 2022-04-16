У Києві існує небезпека ракетних ударів, просимо мешканців, які мають де проживати за межами міста, поки не повертатись, - голова КМВА Жирнов
Доки триває війна у Києві існує небезпека авіаційних та ракетних ударів.
Про це йдеться у тижневому зведенні голови військової адміністрації Києва Миколи Жирнова, інформує Цензор.НЕТ.
"Незважаючи на те, що тиждень був відносно спокійним, протягом останніх двох днів були нанесені ракетні удари по інфраструктурі столиці в Дарницькому районі та передмісті – в районі Вишневого. Внаслідок ударів загинула 1 людина. Пожежі ліквідовані", - сказано у зведенні.
Зазначається, що вживаються всі необхідні заходи щодо нарощування підготовки до оборони міста і водночас триває розблокування вулиць та покращення сполучення всередині.
Жирнов закликав киян не заважати виконувати свої завдання важливими службам, особливо військовим, а також не нехтувати сигналами повітряної тривоги та одразу прямувати в укриття.
У звʼязку зі значним прибуттям мешканців столиці, в адміністрації нагадали, що "місто залишається небезпечним".
"Просимо мешканців столиці, а особливо жінок, дітей, студентів і літніх людей, які мають де проживати за межами міста – не повертатись", - підкреслили у КМВА.
Будь ласка, зачекайте...
Ну або метро, найближча станція за 2 км