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Новини Війна
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Київ (19115) переселенці (952) Жирнов (13)

У Києві існує небезпека ракетних ударів, просимо мешканців, які мають де проживати за межами міста, поки не повертатись, - голова КМВА Жирнов

тероборона,київ

Доки триває війна у Києві існує небезпека авіаційних та ракетних ударів.

Про це йдеться у тижневому зведенні голови військової адміністрації Києва Миколи Жирнова, інформує Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на те, що тиждень був відносно спокійним, протягом останніх двох днів були нанесені ракетні удари по інфраструктурі столиці в Дарницькому районі та передмісті – в районі Вишневого. Внаслідок ударів загинула 1 людина. Пожежі ліквідовані", - сказано у зведенні.

Зазначається, що вживаються всі необхідні заходи щодо нарощування підготовки до оборони міста і водночас триває розблокування вулиць та покращення сполучення всередині.

Жирнов закликав киян не заважати виконувати свої завдання важливими службам, особливо військовим, а також не нехтувати сигналами повітряної тривоги та одразу прямувати в укриття.

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У звʼязку зі значним прибуттям мешканців столиці, в адміністрації нагадали, що "місто залишається небезпечним".

"Просимо мешканців столиці, а особливо жінок, дітей, студентів і літніх людей, які мають де проживати за межами міста – не повертатись", - підкреслили у КМВА.

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Зарано всі розслабились. Війна все ще близько.
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16.04.2022 20:56 Відповісти
«Несмотря на войну, необходимо привыкнуть к мнению, что не нужно ждать момента, когда ни одного выстрела не будет. Мы все этого хотим, но может быть по-разному. Поэтому нужно работать. Я имею в виду, что экономика должна быть запущена. Без нее денег на нашу армию не будет, и это главное… Нам месяц помогут, два месяца помогут те или иные партнеры, но вечно этого не будет. Поэтому нужно работать - это ответ относительно возвращения», - резюмировал Президент.
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16.04.2022 21:03 Відповісти
Хай скажут в каком городе не опасно лучше сейчас, получить ракетой. Ответ очевиден - не в одном. Одно и тоже воротят. Только вот не только киевляне возвращаются массово в Киев, а и послы многих стран и не последних, типа Турции, Франции, Италии, Чехии и так далее, а ведь послы очень много знают, они как бы первыми драпали с Киева, а теперь массово возвращаются. Делайте выводы, кароче
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16.04.2022 21:15 Відповісти
В посольствах есть бомбоубежища надежные. Киевлянам у кого дома есть такое же надежное бомбоубежище и есть настроение при сигналах воздушной тревоги -спускаться туда- можно смело возвращаться.
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16.04.2022 21:56 Відповісти
А что там где сейчас находятся выехавшие киевляне есть более надежные бомбоубежища, чем в самом Киеве? Одно дело, когда городу, например, как Харьков угрожают артобстрелами, тут думать нужно, уезжать или нет. Но, Киеву уже давно артобстрелы не грозят, по этому и посольства возвращаются. Ну а срашисткая ракета может достать в любом городе, будь то Киев или Львов, например, так что в бомбоубежище при любой воздушной тревоге в любом городе нужно будет спускаться, или все выехавшие за пределы Киева при воздушной тревоге не спускаются в бомбоубежища?
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16.04.2022 22:28 Відповісти
Під моїм будинком взагалі нема бомбосховища. Найближче - під будинком за 400 метрів, але туди пускали тільки жителів того будинку...
Ну або метро, найближча станція за 2 км
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16.04.2022 22:52 Відповісти
 
 