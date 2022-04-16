На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджував на утриманні зайнятих позицій, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Південнобузькому напрямку бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджував на спробах встановлення повного контролю над територією Херсонської області та утриманні зайнятих позицій. У місті Херсоні виявлено поширення російсько-окупаційною адміністрацією агітаційних листівок із закликами до мирного співіснування з окупантами. Водночас продовжується залякування та терор мирного населення.

За наявною інформацією, імовірність залучення оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова до збройної агресії проти України залишається низькою".

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