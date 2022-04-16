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Генштаб ЗС (6049) Херсонщина (5361)

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджував на утриманні зайнятих позицій, - Генштаб

учения,херсонщина,бригада,мотопехотная

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Південнобузькому напрямку бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджував на спробах встановлення повного контролю над територією Херсонської області та утриманні зайнятих позицій. У місті Херсоні виявлено поширення російсько-окупаційною адміністрацією агітаційних листівок із закликами до мирного співіснування з окупантами. Водночас продовжується залякування та терор мирного населення.

За наявною інформацією, імовірність залучення оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова до збройної агресії проти України залишається низькою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти хочуть провести "референдум" на Херсонщині у травні, - Денісова

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Топ коментарі
+18
Опять капитан очевидность. Чем дольше орки окапываются тем сложнее их будет выкурить. Когда ВСУ начнут наступление на южном направлении? Херсон в первую очередь. Местных жителей поддерживающих Украину активно зачищают. Через месяц уже будет поздно.
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16.04.2022 21:09
+14
Як що змогли здати путину херсон,то хай идут и освобождают. Рашисты опять смогли откусить у нас часть Украины.Ау,зеля,мы остаемся без моря.Бери ермака,арахамию,арестовича и в бой.Хватит за путиным бегать.
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16.04.2022 21:18
+11
Ви правильно написали, але в бункері в них все нормально. Абдристович запевнить, що орки самі вже ось-ось залишать Херсон, нам залишиться тільки після них підмести. Чомусь від справ відсторонили Марченко і зразу все почалося сипатися. Потроібно орків витісняти артилерією і партизанським рухом в місті, поки ворог не знищив проукраїнських громадян. Буданов мабуть над уим працює і навіть немає коли бідному приїхати в Київ.
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16.04.2022 21:28
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16.04.2022 21:04 Відповісти
Анало - говнетная
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16.04.2022 21:13 Відповісти
Опять капитан очевидность. Чем дольше орки окапываются тем сложнее их будет выкурить. Когда ВСУ начнут наступление на южном направлении? Херсон в первую очередь. Местных жителей поддерживающих Украину активно зачищают. Через месяц уже будет поздно.
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16.04.2022 21:09 Відповісти
Похоже, что не будет наступления. Или сил у нас недостаточно или оружия хер его знает. Много людей смвоенкоматов по домам отправляют иине перезванивают
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16.04.2022 21:11 Відповісти
І зброї, і людей ((
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16.04.2022 21:18 Відповісти
Ну так тогда не понятно почему людям не перезванивают с военкоматов. Желающим воевать несколько сотен тысяч. Скорее всего проблема в оружии.
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16.04.2022 21:21 Відповісти
Не думаю, що їх сотні тисяч, але навіть якщо і так, скільки з них добре підготовлені, а воювати гарматним м'ясом, то прерогатива кацапні.
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16.04.2022 21:26 Відповісти
Ну і проблема зброї само собою
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16.04.2022 21:33 Відповісти
І у воєнкомах велика проблема - призивати божевільних, наркозалежних і інсулінозалежних не надто розумно. Можливо відомий мені випадок одиничний.
Проблема у формі, проблема у зброї.
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17.04.2022 09:43 Відповісти
У нас в Мелитополе орки творят чёрное. Люди уже перестают верить что их вообще освободит ВСУ и потихоньку привыкают жить в оккупации В Крым уже пол города ездит как так и надо,за продуктами за бытовой химией и за всякой разной херней
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16.04.2022 21:14 Відповісти
Скоро у вас там референдум за хнр будет. Тоже люди пойдут?
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16.04.2022 21:17 Відповісти
Ну значить Пол-городу пофіг під ким бути.
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16.04.2022 21:28 Відповісти
Це напевне ті, хто до Криму відпочивати постійно їздив.
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17.04.2022 09:47 Відповісти
Сложно сказать. Их выбить было бы хорошим подспорьем отвести войска к АТО.

Скорее всего, кацапы на юге ничего делать не будут, только напугают как с Одессой. А сами попытаются окружить Харьков снизу (даже не тратя сил на штурм) в 2 кольца, затем из Изюма пойти на Днепр, заставить отвести войска оттуда и перерезать канал в Краматорск и Славянск, взяв и их в окружение. То есть в Харькове держать целую армии нет смысла, ее потом не получится вывести на помощь. Это наиболее рациональный план для них. Им не нужно штурмовать Харьков, не нужно налетать на Краматорск и Славянск, а запереть армию в Харькове и перерезать все дороги в Славянск. Уже наверняка не менее 50 диверсантов под видов беженцев все исследуют, помогут открыть хороший подход в спину (как в Изюме). Это факт, нужно было всех беженцев сразу отправлять в Львов или в Польшу, не оставляя никого из них тут, но этого сделано не было, нету ротации беженцев, кто гарантированно украинец, и кто даже украинского не знает, а таких там много из ЛНР и ДНР приехало. Далее ракеты, бомбардировки и вертолетный десант куда-то под Днепр и за Харьков, бульбаши конечно имитируют атаку из Брест-Литовска. И вот тут нужны воины из-под Херсона, то есть раз не штурмовали, то пускай и не штурмуют, а просто уйдут на защиту от вертолетного десанта. Уже поздно штурмовать.
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16.04.2022 21:20 Відповісти
Ти ще той стратег))
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16.04.2022 21:24 Відповісти
Дороги на славянск с харькова давно перерезаны-вы о чем?
Вертолетный десант?Сейчас? При такой насыщенности ПЗРК?Тем более МИ-8?это просто фантастика и закончится примерно тем же ,что и наша помощь вертолетами для Мариуполя

Ё
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16.04.2022 21:36 Відповісти
Ви правильно написали, але в бункері в них все нормально. Абдристович запевнить, що орки самі вже ось-ось залишать Херсон, нам залишиться тільки після них підмести. Чомусь від справ відсторонили Марченко і зразу все почалося сипатися. Потроібно орків витісняти артилерією і партизанським рухом в місті, поки ворог не знищив проукраїнських громадян. Буданов мабуть над уим працює і навіть немає коли бідному приїхати в Київ.
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16.04.2022 21:28 Відповісти
Николаев отбил генерал Марченко. А когда уже к Херсону подступили- его поменяли на другого у которого, как говорят, репутация схематозника. Наверно пожтому и забуксовало наступление уже неделю как.
Почему сняли Марченко- негоже чтобы генерал на которого Зе власть шила дело и держала в сизо, стал освободителем Херсона
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16.04.2022 21:29 Відповісти
Jesli pod Chersonom byli takyje casti kak Cernygove ili Charkove kacapi neprosli bi.Uvi tam vydymo sovsem byli negotovi ,da i teper vydymo ecio negotovi
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16.04.2022 21:30 Відповісти
Недостатньо зброї. Піхотю з автоматами багато не понаступаєш
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16.04.2022 22:04 Відповісти
Як що змогли здати путину херсон,то хай идут и освобождают. Рашисты опять смогли откусить у нас часть Украины.Ау,зеля,мы остаемся без моря.Бери ермака,арахамию,арестовича и в бой.Хватит за путиным бегать.
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16.04.2022 21:18 Відповісти
А ти вже на передовій?
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16.04.2022 21:20 Відповісти
Вірте в зсу! Визволять!
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16.04.2022 21:29 Відповісти
 
 