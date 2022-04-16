На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджував на утриманні зайнятих позицій, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Південнобузькому напрямку бойових дій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджував на спробах встановлення повного контролю над територією Херсонської області та утриманні зайнятих позицій. У місті Херсоні виявлено поширення російсько-окупаційною адміністрацією агітаційних листівок із закликами до мирного співіснування з окупантами. Водночас продовжується залякування та терор мирного населення.
За наявною інформацією, імовірність залучення оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова до збройної агресії проти України залишається низькою".
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Теперь точно должно помочь
Проблема у формі, проблема у зброї.
Скорее всего, кацапы на юге ничего делать не будут, только напугают как с Одессой. А сами попытаются окружить Харьков снизу (даже не тратя сил на штурм) в 2 кольца, затем из Изюма пойти на Днепр, заставить отвести войска оттуда и перерезать канал в Краматорск и Славянск, взяв и их в окружение. То есть в Харькове держать целую армии нет смысла, ее потом не получится вывести на помощь. Это наиболее рациональный план для них. Им не нужно штурмовать Харьков, не нужно налетать на Краматорск и Славянск, а запереть армию в Харькове и перерезать все дороги в Славянск. Уже наверняка не менее 50 диверсантов под видов беженцев все исследуют, помогут открыть хороший подход в спину (как в Изюме). Это факт, нужно было всех беженцев сразу отправлять в Львов или в Польшу, не оставляя никого из них тут, но этого сделано не было, нету ротации беженцев, кто гарантированно украинец, и кто даже украинского не знает, а таких там много из ЛНР и ДНР приехало. Далее ракеты, бомбардировки и вертолетный десант куда-то под Днепр и за Харьков, бульбаши конечно имитируют атаку из Брест-Литовска. И вот тут нужны воины из-под Херсона, то есть раз не штурмовали, то пускай и не штурмуют, а просто уйдут на защиту от вертолетного десанта. Уже поздно штурмовать.
Вертолетный десант?Сейчас? При такой насыщенности ПЗРК?Тем более МИ-8?это просто фантастика и закончится примерно тем же ,что и наша помощь вертолетами для Мариуполя
Ё
Почему сняли Марченко- негоже чтобы генерал на которого Зе власть шила дело и держала в сизо, стал освободителем Херсона