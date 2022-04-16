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Ми готові обміняти Медведчука, якщо РФ це цікаво, вони точно відреагують, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив про готовність обміняти кума Путіна Віктора Медведчука на українських військових, яких утримують в полоні російські окупанти.
Про це він заявив в інтерв'ю українським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми готові обміняти Медведчука, чесно, готові абсолютно, авжеж на наших військових або що може запропонувати Росія. Мені здається, ми ці сигнали як публічно, так і не дуже публічно передали. Якщо їм це цікаво, вони точно відреагують", - сказав Зеленський.
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+43 Дмитрий Иванов b4dbe8ca
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показати весь коментар16.04.2022 21:11
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Користі для України з такого обміну - жодної.