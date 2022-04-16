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Ми готові обміняти Медведчука, якщо РФ це цікаво, вони точно відреагують, - Зеленський

медведчук

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність обміняти кума Путіна Віктора Медведчука на українських військових, яких утримують в полоні російські окупанти.

Про це він заявив в інтерв'ю українським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готові обміняти Медведчука, чесно, готові абсолютно, авжеж на наших військових або що може запропонувати Росія. Мені здається, ми ці сигнали як публічно, так і не дуже публічно передали. Якщо їм це цікаво, вони точно відреагують", - сказав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Медведчук згоден на обмін та видачу в РФ, - Марченко звернулась до Путіна. ВIДЕО

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Топ коментарі
+43
На Маріуполь. А если нет, выбить из него все показания и повесить в СИЗО
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16.04.2022 21:12
+39
Ми - це хто. Зеля, Єрмак і Демченко?
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16.04.2022 21:15
+34
Добкіна, Вілкула, і Труханова також обміняйте
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16.04.2022 21:11
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ЗЕ такою заявою однозначно діє проти інтересів України. Дозволяє ворогу зберегти свої мережі м"ягкого (і не тільки) впливу.
Користі для України з такого обміну - жодної.
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16.04.2022 22:55 Відповісти
шо він в кожному виступі ...чесно...якщо чесно... Шо, невже ПРЕЗИДЕНТ може казати неправду?
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16.04.2022 23:09 Відповісти
Не можна міняти Мертвечука до вироку суду і хоча б мінімальної відсидки на період апеляцій. Бо кожен, хто причетний до нападу на Україну, має понести покарання. Інакше, через безкарнісь, це може повторитися в майбутньому. Звичайно, наших військових треба витягати з полону, але треба шукать інші шляхи.
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16.04.2022 23:44 Відповісти
Дуже багато бажаючих негайно обміняти кума путіна Віктора Медведчука, бо якщо його притиснуть і він заговорить і виложить ФСБшні досьє на українську "ґеліту", то багатьом прийдеться втікати, ділитися "непосильною працею нажитим добром" та відбиватися в судах. Хоча хто "притисне"? - Всі в долі, а "обездолені" до цієї справи доступу не мають.
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16.04.2022 23:56 Відповісти
Показания свидетелей являются для суда косвенными доказательствами.
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17.04.2022 00:22 Відповісти
Вначале должно быть следствие,суд ,приговор. Только потом Зе может попробовать обменять.Только Медвечук гражданин Украины..
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17.04.2022 00:10 Відповісти
Яка цікава ситуація: громадянство Медведчука не є перешкодою для його видачі к@ц@пам, але громадянство Коломойського для видачі США - є перешкодою. Мрію почути роз'яснення пані генпрокурорині з приводу цієї колізії

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17.04.2022 01:04 Відповісти
Оксана Марченко звернулась до Зеленского

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17.04.2022 01:07 Відповісти
правильно.
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17.04.2022 03:17 Відповісти
пленных надо обменивать на пленных,а этого разместить в самом обстреливаемой части самого обстреливаемого города
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17.04.2022 06:05 Відповісти
ну то міняй.Нафіга оцей словесний понос?
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17.04.2022 08:37 Відповісти
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