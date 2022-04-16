На Східному напрямку відбито 1 атаку, знищено 16 окупантів, 2 БМП, 4 артсистеми, 3 безпілотника, - ОТУ "Схід"

У суботу, 16 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські захисники знищили 16 окупантів та 11 одиниць техніки окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "Українські воїни підпорядкованих частин та підрозділів оперативно-тактичного угруповання "Схід" щоденно дають гідну відсіч російським фашистам. Зокрема, 16 квітня, наші захисники відбили 1 атаку ворога. Втрати противника складають: особового складу – 16; БМП – 2; артилерійських систем – 4; АТ – 2; БПЛА – 3".

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