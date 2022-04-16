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атака (314) ЗСУ (7181)

На Східному напрямку відбито 1 атаку, знищено 16 окупантів, 2 БМП, 4 артсистеми, 3 безпілотника, - ОТУ "Схід"

схід,армія,втрати

У суботу, 16 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські захисники знищили 16 окупантів та 11 одиниць техніки окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "Українські воїни підпорядкованих частин та підрозділів оперативно-тактичного угруповання "Схід" щоденно дають гідну відсіч російським фашистам. Зокрема, 16 квітня, наші захисники відбили 1 атаку ворога. Втрати противника складають: особового складу – 16; БМП – 2; артилерійських систем – 4; АТ – 2; БПЛА – 3".

Також читайте: На Східному напрямку відбито 1 атаку окупантів, знищено 22 рашиста, 1 танк, 1 артсистему та 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"

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маловато. мочить хлопци оркив.
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16.04.2022 21:20 Відповісти
Після 30 годин... в одній точці... 19 фрагів. Це трохи починається тремор.. для тих, хто зрозумів..
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16.04.2022 21:34 Відповісти
Очень много артсистем разбитых указывают, я так понимаю их начали целенаправленно бить switchbladами.
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16.04.2022 21:37 Відповісти
Нужно больше беспилотников камикадзе, чтобы бить технику не рискуя жизнями. Джевелины, нлавы не позволяют атаковать, оставаясь в недосягаемости вражеских снайперов и артилерии. А людей надо беречь, мы не к@ац@пы, чтобы мясом закидывать врага. Нужны тысячи или даже десятки тысяч таких беспилотников.
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16.04.2022 22:00 Відповісти
*********, скотиняка, швидше капітуляцію готуй! Скоро москалі всі передохнуть....

Зе вже нервує.
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16.04.2022 22:02 Відповісти
 
 