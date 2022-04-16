Російські окупанти знову обстріляли Харків, одна особа загинула, двох поранено, - Терехов
Російські окупанти надвечір знову обстріляли Харків. Внаслідок цього загинула одна особа
Про це в ефірі телемарафону повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно був ще один обстріл по одному з районів Харкова, там теж загинула одна людина, дві людини отримали поранення, зараз вони перебувають у лікарні, наші медики рятують їхні життя на операційному столі.
Ці обстріли проводяться умисно, щоб посіяти хаос, залякати людей, тому що перший обстріл був у районі ринку, сьогодні субота, люди пішли купувати продукти, речі, і у цей час стався обстріл", - сказав він.
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оззи
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Ratibor Swet
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