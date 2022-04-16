УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9671 відвідувач онлайн
Новини Війна
4 232 7
обстріл (27045) Харків (5426) Терехов Ігор (311)

Російські окупанти знову обстріляли Харків, одна особа загинула, двох поранено, - Терехов

харків

Російські окупанти надвечір знову обстріляли Харків. Внаслідок цього загинула одна особа

Про це в ефірі телемарафону повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно був ще один обстріл по одному з районів Харкова, там теж загинула одна людина, дві людини отримали поранення, зараз вони перебувають у лікарні, наші медики рятують їхні життя на операційному столі.

Ці обстріли проводяться умисно, щоб посіяти хаос, залякати людей, тому що перший обстріл був у районі ринку, сьогодні субота, люди пішли купувати продукти, речі, і у цей час стався обстріл", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інтенсивність обстрілів Харкова зросла, окупанти розширили географію бомбардувань, - Терехов

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну значить буде партизанська вийна.
показати весь коментар
16.04.2022 21:24 Відповісти
Харьков, Покровск и Мариуполь. Если три эти точки кацапы возьмут -- будет сложней -- в квадрате.
показати весь коментар
16.04.2022 21:28 Відповісти
Харків ніхто не візьме.
показати весь коментар
16.04.2022 21:37 Відповісти
Ну а Маріуполь вони вже фактично взяли.
показати весь коментар
16.04.2022 21:39 Відповісти
Эти твари могут из Харькова сделать второй Мариуполь
показати весь коментар
16.04.2022 21:28 Відповісти
показати весь коментар
16.04.2022 21:52 Відповісти
бедный Харьков привет вам от Керенса Допкина рыгоаналов опзжников и остальных зеленых тварей - кому верили за кого голосовали? с кем дружить хотели?
показати весь коментар
16.04.2022 22:24 Відповісти
 
 