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Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Українські воїни на Донбасі відбили 10 атак росіян, знищили 15 танків , 3 артсистеми, 24 одиниці бронетехніки та 4 безпілотники, - пресцентр штабу ООС

донбас,оос

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники успішно відбили атаки росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці пресцентру штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угрупованням Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 10 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема, українські захисники знищили 15 танків, 3 артилерійські системи, 24 одиниці броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" та 2 крилаті ракети".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі відбито 10 атак ворога, знищено 3 танки, 3 артсистеми, збито 6 безпілотників, - штаб ООС

Автор: 
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Топ коментарі
+36
Ого! Браво, хлопці, дуже добрий врожай сьогодні по бронетехніці!!! Може, дрони-камікадзе почали працювати?
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16.04.2022 22:25
+23
Вони лізуть, а їх молотять! Non stop!!
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16.04.2022 22:26
+21
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16.04.2022 22:31
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Ого! Браво, хлопці, дуже добрий врожай сьогодні по бронетехніці!!! Може, дрони-камікадзе почали працювати?
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16.04.2022 22:25 Відповісти
туда б з иєва 10% всього передали, булоб в рази більнше вбито орків та підбито техніки.
подивився новини по тб.
доповідає речник.
весь в формі, в броніку, розгрузка, 3 рожка, бойовий ніж.
ну, ****, на ньому все, крім ствола і шолома. у мене питання?
НАКУЯ ЙОМУ ВСЕ ЦЕ, коли президент, звертається з тб в футболці???????????
а того що одіто на охорону деяких волонтерських центрів
немає навіть у охорони зеленського і навіть у розвідників на передку
і це чиста правда
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16.04.2022 22:47 Відповісти
Тоже обратил внимание на этого Рэмбо.
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16.04.2022 23:11 Відповісти
Вони лізуть, а їх молотять! Non stop!!
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16.04.2022 22:26 Відповісти
хаааароший день, Дякуэмо!!!
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16.04.2022 22:27 Відповісти
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16.04.2022 22:27 Відповісти
Видно таки вже починається анонсований наступ
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16.04.2022 22:29 Відповісти
Оно уже как минимум две недели там идёт.Стрелков -гиркин ноет и чуть не плачет на ватных ютуб каналах,что раша не сможет таки окружить наши войска так,как продвигается черепашьим темпом по 5-7 км за три недели,а Украина постоянно их там контатакует
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16.04.2022 22:43 Відповісти
Я б не сприймав Стрєлкова серйозно. Він говорить те що йому каже говорити ФСБ
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16.04.2022 22:52 Відповісти
В ФСБ со времен появления тик ток войск нет единой пропутинской политики, и гирькин как раз работает на оппозицию. То, что он никогда не сможет переобуться, так как на нем клеймо военного преступника, это уже другая тема.
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17.04.2022 07:59 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава Героям! Хай Господь береже вас!Найкращі воїни світла!
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16.04.2022 22:29 Відповісти
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16.04.2022 22:31 Відповісти
Статистика, як у перші дні, коли спалювали техніку в колонах. Мабуть, нові смаколики від західних друзів.
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16.04.2022 22:31 Відповісти
Найн, майстерність )
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16.04.2022 22:43 Відповісти

Российские солдаты угнали у мирных украинцев машину, как они думали, для перевозки топлива - бензовоз. На кузов и бочку даже успели нанести свой символ "V", но что-то пошло не так. По всей видимости, о своей ошибке они узнали только тогда, когда у них не получилось залить в бочку бензин или наоборот слить с нее топливо. Все дело в том, что угнали они ассенизатор, который специальным насосом очищает выгребные ямы от фекалий и прочего мусора. Поняв, какую глупость они совершили, солдаты "второй армии мира" бросили машину в лесу и ушли.

О новом инциденте рассказали в https://www.facebook.com/72.brigade.best/posts/298288545808728 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

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16.04.2022 22:33 Відповісти
🤣🤣🤣
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16.04.2022 22:58 Відповісти
Цікаво, а чи вспіли вони заправити свої танки вмістом цієї "сокровещницы"?
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16.04.2022 23:03 Відповісти
Які молодці ! Не перестаю захоплюватись героізмом і відвагою наших військових . Слава ЗСУ !
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16.04.2022 22:36 Відповісти
операция идет по плану
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16.04.2022 22:36 Відповісти
Не хило так нафігачили. Може вже дрони камікадзе у бій пішли ?
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16.04.2022 22:36 Відповісти
15 танків за добу - я фігею.
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16.04.2022 22:41 Відповісти
а ви підіть на передову і пофоткайте під обстрілами. У правдивості даних будете сумніватись коли наша армія доповість що знищили 3000 танків а у рашка ще наступатиме
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16.04.2022 22:54 Відповісти
Гуляй вася батерфляєм і не патякай !
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16.04.2022 22:55 Відповісти
Ну бои там идут жесткие, в основном артиллерия, фоток не возможно сделать в таких условиях
Но цифры конечно сомнительные
https://t.me/operativnoZSU/19472
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16.04.2022 22:58 Відповісти
В Херсонській області наші ліквідували 1 БТР і 3 бронемашини. Спеціально для таких, як ти, виклали фото. По всьому видать, робили фото з дрона. Тепер уяви, що дрон треба запустити і керувати ним. На це потрібний час. Це той час, коли треба відходити, щоб не успіли під'їхати вороги. На сході у армійців такого часу не має.
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16.04.2022 23:13 Відповісти
Молодці наші хлопці , - б'ються з орками , як леви ✊💪🙏🏼
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16.04.2022 22:54 Відповісти
Odoacer

Кирило Тимошенко з телеекрану повідомив, що 51 відсоток міжнародної гуманітарної допомоги Україна отримує через Львівську область.

Що це, як не "запрошення" ворога руйнувати залізничні та автомобільні шляхи, мости, логістичні центри Львівської області?

Мало було селфі з Яворова?
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16.04.2022 22:58 Відповісти
Цей Тимошенко з тієї зеленої наволочі, яка місяць сиділа тихо-тихо і боялася пернути, щоб росіяни не почули, вичікувала, а тепер а-ля герої.
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16.04.2022 23:07 Відповісти
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16.04.2022 23:21 Відповісти
'зелена пліснява не може інакше. Здавна Львівщина була хабом. Там, як і у Ковелі є європейська залізка. Закарпаття - це венгрія. Для простого українця ясно-нема чого патякати. А для полуумного зеленого-в самий раз. Тільки що по ТВ пройшло як Єрмак взахльоб розказував про волонтерів за кордоном, хвастався їх досягненнями. От паскуда, був нікчемним переговорником, навіть спецпредстатвнгиком блазня, обкакалась пятірка прохвостів, тепер взялися за гуманітарку. Тема для всіх зелених вистачить.
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16.04.2022 23:09 Відповісти
А Донбасс включен в ОТУ Восток или его отделили?В сегодняшних сводках по ОТУ Восток уничтоженных танков нету,а тут есть.
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16.04.2022 23:08 Відповісти
50 -т дней я размышляю и не могу найти , хоть одну причину вменяемую , за которую Орки дохнут на святой Украинской земле , ( бытовую технику не предлагать ) . А те кто не здохнет , ну к примеру повезет , останется инвалидом . Вопрос кто на параше этим инвалидам будет помогать . В Украине ,все понятно , и протезы всей страной делаем , собираем деньги , запад помогает , а в параше кто ???. В итоге ,все эти горе вояки окажутся , опять на Волоаме , ну чтобы глаза не мозолили Не понимаю .........
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16.04.2022 23:17 Відповісти
Справа не в тому - "правда", чи "брехня та пропаганда". Справа в тому, як ви це написали!
" нет ни видео ни фоток и вообще ничего "
В цьому регіоні, йдуть дуже інтенсивні бойові дії. Обстріл градами, артилерією, працює авіація. І не має жодної можливості підтвердити цю інформацію ,або спростувати, як мінімум до тих пір, поки інтенсивність обстрілів зменшиться, а як максимум до завершення бойових дій та перемоги.
Не розуміти цього може, лише бот, дебіл, або ворог. Суттєвої різниці не має, тому люди і відправляють вас в спам.
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16.04.2022 23:30 Відповісти
 
 