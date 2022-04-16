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Українські воїни на Донбасі відбили 10 атак росіян, знищили 15 танків , 3 артсистеми, 24 одиниці бронетехніки та 4 безпілотники, - пресцентр штабу ООС
На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники успішно відбили атаки росіян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці пресцентру штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угрупованням Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 10 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема, українські захисники знищили 15 танків, 3 артилерійські системи, 24 одиниці броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" та 2 крилаті ракети".
Топ коментарі
+36 vadyan
показати весь коментар16.04.2022 22:25
+23 Старый пионэр
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+21 Олександр Дніпро
показати весь коментар16.04.2022 22:31
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подивився новини по тб.
доповідає речник.
весь в формі, в броніку, розгрузка, 3 рожка, бойовий ніж.
ну, ****, на ньому все, крім ствола і шолома. у мене питання?
НАКУЯ ЙОМУ ВСЕ ЦЕ, коли президент, звертається з тб в футболці???????????
а того що одіто на охорону деяких волонтерських центрів
немає навіть у охорони зеленського і навіть у розвідників на передку
і це чиста правда
Российские солдаты угнали у мирных украинцев машину, как они думали, для перевозки топлива - бензовоз. На кузов и бочку даже успели нанести свой символ "V", но что-то пошло не так. По всей видимости, о своей ошибке они узнали только тогда, когда у них не получилось залить в бочку бензин или наоборот слить с нее топливо. Все дело в том, что угнали они ассенизатор, который специальным насосом очищает выгребные ямы от фекалий и прочего мусора. Поняв, какую глупость они совершили, солдаты "второй армии мира" бросили машину в лесу и ушли.
О новом инциденте рассказали в https://www.facebook.com/72.brigade.best/posts/298288545808728 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.
Но цифры конечно сомнительные
https://t.me/operativnoZSU/19472
Кирило Тимошенко з телеекрану повідомив, що 51 відсоток міжнародної гуманітарної допомоги Україна отримує через Львівську область.
Що це, як не "запрошення" ворога руйнувати залізничні та автомобільні шляхи, мости, логістичні центри Львівської області?
Мало було селфі з Яворова?
" нет ни видео ни фоток и вообще ничего "
В цьому регіоні, йдуть дуже інтенсивні бойові дії. Обстріл градами, артилерією, працює авіація. І не має жодної можливості підтвердити цю інформацію ,або спростувати, як мінімум до тих пір, поки інтенсивність обстрілів зменшиться, а як максимум до завершення бойових дій та перемоги.
Не розуміти цього може, лише бот, дебіл, або ворог. Суттєвої різниці не має, тому люди і відправляють вас в спам.