Троє рятувальників загинули під час розмінування на Харківщині, четверо важко поранені, - Монастирський
Сьогодні під час розмінування території під Харковом загинули троє піротехніків ДСНС, ще четверо зазнали тяжких поранень.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"На жаль, сьогодні сталася трагічна ситуація під Харковом. Під час розмінування загинули троє рятувальників, це сталося буквально кілька годин тому. Четверо важко поранених", – сказав глава МВС.
Монастирський уточнив, що загинув зокрема командир частини піротехніків: під час розмінування вибухнула частина касетного боєприпасу.
Міністр закликав українців з особливою обережністю ставитися до виявлених боєприпасів, оскільки такі трагедії трапляються навіть із фахівцями. Він зазначив, що російські окупанти мінують дверні ручки, пральні машини та навіть дитячі ліжка.
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Про це мер Тростянця Юрій Бова http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=98559 повідомив в ефірі "Українського радіо".
"Буквально вчора ми знайшли у селі Білка хімічну зброю - це зарин та інші речовини. Виявили ампули. Зараз цим займається Служба безпеки України", - зазначив він.
Це перше офіційне підтвердження місцевою владою використання хімічної зброї російськими окупантами проти мирного населення та цивільної інфраструктури.
Також Бова розповів, що за місяць, поки окупанти перебували у Тростянці, вони дуже багато розставили своїх розтяжок. Заміновано багато кладовищ, лісопосадок, паркових зон, адміністративних об'єктів.
вічна пам,ять загиблим.
одужання пораненим,
смерть ********
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!!!