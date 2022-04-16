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Троє рятувальників загинули під час розмінування на Харківщині, четверо важко поранені, - Монастирський

міни

Сьогодні під час розмінування території під Харковом загинули троє піротехніків ДСНС, ще четверо зазнали тяжких поранень.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"На жаль, сьогодні сталася трагічна ситуація під Харковом. Під час розмінування загинули троє рятувальників, це сталося буквально кілька годин тому. Четверо важко поранених", – сказав глава МВС.

Монастирський уточнив, що загинув зокрема командир частини піротехніків: під час розмінування вибухнула частина касетного боєприпасу.

Міністр закликав українців з особливою обережністю ставитися до виявлених боєприпасів, оскільки такі трагедії трапляються навіть із фахівцями. Він зазначив, що російські окупанти мінують дверні ручки, пральні машини та навіть дитячі ліжка.

Читайте також: Вибухівка в автівках та міни на дорогах: Жителі Київщини травмуються на розтяжках російських окупантів

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16.04.2022 22:46 Відповісти
У звільненому від російських окупантів селі Білка на Сумщині виявили зарин та інші речовини, які, на думку місцевої влади, окупанти планували використати для атак по Києву, Полтаві чи інших українських містах.

Про це мер Тростянця Юрій Бова http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=98559 повідомив в ефірі "Українського радіо".

"Буквально вчора ми знайшли у селі Білка хімічну зброю - це зарин та інші речовини. Виявили ампули. Зараз цим займається Служба безпеки України", - зазначив він.


Це перше офіційне підтвердження місцевою владою використання хімічної зброї російськими окупантами проти мирного населення та цивільної інфраструктури.



Також Бова розповів, що за місяць, поки окупанти перебували у Тростянці, вони дуже багато розставили своїх розтяжок. Заміновано багато кладовищ, лісопосадок, паркових зон, адміністративних об'єктів.
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16.04.2022 22:49 Відповісти
так само як воїни, вони гинуть щоб жили ми.....................
вічна пам,ять загиблим.
одужання пораненим,
смерть ********
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!!!
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16.04.2022 22:51 Відповісти
У Мексиканському заливи заарештовани уси москальськи судна. а це млрд долл.
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16.04.2022 22:53 Відповісти
Героям - слава! І мертвим, і живим. І рятувальники, пожежники, лікарі, волонтери, та чимало їх таких - вони теж герої. І вони теж не завжди знають, чи зостануться живими наступного дня.
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16.04.2022 22:59 Відповісти
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16.04.2022 23:00 Відповісти
Касетні...Реагують на вібрацію від кроків,підстрибують і вибухають...З протитанковими легше,а тут як вберегтися...Вічна пам*ять загиблим...
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16.04.2022 23:33 Відповісти
 
 