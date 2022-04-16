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Абрамович Роман (179) переговори з Росією (836)

Абрамович знову відвідував Київ, щоб спробувати відновити переговори України і РФ, – Bloomberg

абрамович

За даними джерел агентства Bloomberg російський олігарх Роман Абрамович, проти якого запровадили санкції ЄС і Британія, навідався до Києва, щоби спробувати відновити переговорний процес між Україною та Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Російський бізнесмен буцімто зустрічався зі членами української переговорної групи й обговорив можливі шляхи відновлення перемовин.

Наразі процес переговорів призупинився після того, як у світових ЗМІ оприлюднили тіла загиблих мешканців Київщини, закатованих російськими солдатами, зокрема в Бучі. Крім того, російська влада не надала офіційної відповіді стосовно пропозицій українців врегулювання війни на очній зустрічі делегацій у Стамбулі 29 березня.

Речник Абрамовича на запит Bloomberg сказав, що він не в Києві, і відмовився коментувати візити олігарха. Член української переговорної групи Михайло Подоляк відмовився надати коментар. Так само не відповів на запит речник Кремля Дмитро Пєсков.

Також читайте: Абрамович боїться за майбутнє Росії, бо їхня агресія призведе до розвалу РФ, - Джемілєв про роль олігарха у перемовинах

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю українським журналістам 16 квітня сказав, що Абрамович не є нейтральною стороною в переговорах, і що українські інтереси не збігаються з інтересами російського підприємця. Однак українські переговорники сподіваються сокристатися його допомогою в дипломатичному врегулюванні.

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Топ коментарі
+45
Армія з народом!
" Щодо пропозиції і бажання Арахаміі, Єрмака, Чалого, Подоляка та ін. домовитися з путіним про компроміси"
(Відповідь офіцера в коментах на сторінці Арахаміі )
Семен Салатенко
«Пане Арахамія, як військовий Вам кажу:
1. Всі Ваші компроміси і пропозиції - зрада і капітуляція.
Ні я, ні мої побратими не підемо на жодні компроміси з тими хто гвалтує жінок і дітей, вбиває українських людей і нищить ракетами мирні міста.
Ніхто не вів перемовини з ІДІЛ, ніхто не вів перемовини з Гітлером після початку війни. Припиніть цю абсолютно марну дурню.
2. ЄДИНОЮ гарантією безпеки України була є і будуть Збройні Сили України. Навчені, натреновані, багаточисельні, озброєні всіма видами як оборонного так і наступального озброєння.
Спроби розміняти це на ще один будапештський папірець - це зрада і запорука неминучої наступної війні, в якій наш ворог вже помилок може і не допустити.
А всі ті "гарантії" не мають головного - яка буде відповідальність тих, хто взяв ці гарантії і не виконав?
Бо такої відповідальності нема і не буде.
3. Наша блоковість, де з ким і що ми будемо робити, вступати чи виходити, це СУВЕРЕННЕ право Українського народу, яке ми не з ким навіть обговорювати не будемо. Особливо з тими хто хоче нас знищити.
4. Ваші поїздки по військовим частинам мають дестабілізуючий и демотивуючий ефект. Знижують бойовий дух і мотивацію наших бійців. А це головне завдяки чому ми перемагаємо ворога.
5. Ми не будемо ні з ким 15 років торгуватись за НАШ Крим і Донбасс. Це наша земля і ми звільнимо її на полі бою. Ми готові до цього. І готові загинути за це, якщо треба.
6. Ваші подальші дії дуже сильно шкодять тому рейтингу, авторитету і повазі який здобув наш Верховний Головнокомандувач за ці 40+ днів бойових дій.
І так само може миттєво їх втратити. І перестати бути нашим лідером. ПодумайТЕ над цим.
А в цьому спорі Український народ, думаю, підтримає правоту саме нас, військових. Як він і підтримує всі ці роки.»
З Богом до перемоги!
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16.04.2022 23:26
+44
зелені ви взагалі маєте клепку в головах? підете за курсом "москви"
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16.04.2022 23:21
+38
Хто дозволив цьому путінському гівну в'їзд до України?
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16.04.2022 23:22
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АБРЧ - ПНХ
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17.04.2022 03:47 Відповісти
Привіз передачу медведчуку
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17.04.2022 05:26 Відповісти
а может хватит поездок... что дали Украине несправедливо прославляемые хмельницкий и грушевский? постоянно проституирующую позицию страны тудой-сюдой? может пора написать правдивую историю об этих двух персонажах, чтобы в будущем Украина не совершала исторических ошибок
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17.04.2022 05:42 Відповісти
Може хватить щемити абрамчика? Пора сказати своє фе тим, хто цього хоче? Можемо вгадати з трьох раз, хоча і з одного хватає...
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17.04.2022 06:18 Відповісти
Ото на цього Абрамовіча і добре було б ловити колоборантів-зрадників, хоча всі і так знають де їх шукати! Ген ПаркуРор, ДБР, СБУ не будуть саджати цих бл...й?..
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17.04.2022 07:36 Відповісти
Самi себе - АБСУРД!
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17.04.2022 08:47 Відповісти
Интересно, сколько БАБЛА ЗЕ-****** берут с АБРАШИ за каждый его приезд в Киев???
Абсолютно ясно, что вся эта "БУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" нужна АБРАШЕ только для одного - спасения своих капиталов.
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17.04.2022 07:51 Відповісти
Зачем с этим ублюдком общаются? Идея Ермака?
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17.04.2022 09:10 Відповісти
Чому він не був заарештований?
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17.04.2022 12:13 Відповісти
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