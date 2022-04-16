Італія, Румунія, Бельгія та Литва з 17 квітня закривають порти для російських кораблів

Італія, Румунія, Бельгія та Литва закривають порти для російських кораблів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

Відповідна заборона набуде чинності з 17 квітня.

Вона поширюватиметься не лише на судна під російським прапором, а й на ті, що змінили прапор після 24 лютого.

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