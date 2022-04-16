УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12486 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
3 112 11
порт (2014) росія (63556)

Італія, Румунія, Бельгія та Литва з 17 квітня закривають порти для російських кораблів

порт

Італія, Румунія, Бельгія та Литва закривають порти для російських кораблів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

Відповідна заборона набуде чинності з 17 квітня.

Вона поширюватиметься не лише на судна під російським прапором, а й на ті, що змінили прапор після 24 лютого.

Читайте також: Румунія з 17 квітня забороняє кораблям під російським прапором заходити в свої порти

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Дуже приємна новина. Так тримати. Україна переможе. Слава Україні !!! Смерть Москві та кацапам
показати весь коментар
16.04.2022 23:31
+9
Просто якась на ніч казка. Ще забороніть московитам шастати по Європі.
показати весь коментар
16.04.2022 23:26
+9
Русский гражданский корабль идет вслед за русским военным кораблем.
показати весь коментар
16.04.2022 23:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Просто якась на ніч казка. Ще забороніть московитам шастати по Європі.
показати весь коментар
16.04.2022 23:26 Відповісти
так ниби вже. ось з босфором непонятка.
показати весь коментар
16.04.2022 23:27 Відповісти
Русский гражданский корабль идет вслед за русским военным кораблем.
показати весь коментар
16.04.2022 23:28 Відповісти
Дуже приємна новина. Так тримати. Україна переможе. Слава Україні !!! Смерть Москві та кацапам
показати весь коментар
16.04.2022 23:31 Відповісти
Цивілізований світ відгороджується від бузумних уродiв.
показати весь коментар
16.04.2022 23:33 Відповісти
Повесили таблички "Бешеным ублюдошным собакам - НИЗЯ!"
показати весь коментар
16.04.2022 23:36 Відповісти
и сколько же штук кораблей после 24 февраля сменили росийский флаг на другой? Три? или четыре?
И да, спросите у компетентных людей, много ли они за свою практику видели балкеров, танкеров и прочих судов под росийским флагом???
имитация какая-то.
показати весь коментар
16.04.2022 23:36 Відповісти
нужно банить по таможенным декларациям - если пункт назначения или пункт отправки Рашка - тогда соси Хер(сон)
показати весь коментар
17.04.2022 00:47 Відповісти
Треба,що б у Нідерландах закрили, там багато їх корит обслуговується!
показати весь коментар
16.04.2022 23:38 Відповісти
Vsiom ES takije sankciji vedeni dlia kacapov
показати весь коментар
16.04.2022 23:38 Відповісти
Арго! Разве путь твой ближе,
Чем дорога млечная.
Арго! О каких потерях
Плачет птица встречная?
Парус над тобой
Поднятый судьбой -
Это флаг разлук и странствий
Знамя вечное.
Парус над тобой
Поднятый судьбой -
Это флаг разлук и странствий
Знамя вечное.
показати весь коментар
16.04.2022 23:54 Відповісти
 
 