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Італія, Румунія, Бельгія та Литва з 17 квітня закривають порти для російських кораблів
Італія, Румунія, Бельгія та Литва закривають порти для російських кораблів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.
Відповідна заборона набуде чинності з 17 квітня.
Вона поширюватиметься не лише на судна під російським прапором, а й на ті, що змінили прапор після 24 лютого.
Топ коментарі
+10 Antimoskal Antimoskal
показати весь коментар16.04.2022 23:31
+9 Анатолий К 65c6a92d
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+9 Welle
показати весь коментар16.04.2022 23:28
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И да, спросите у компетентных людей, много ли они за свою практику видели балкеров, танкеров и прочих судов под росийским флагом???
имитация какая-то.
Чем дорога млечная.
Арго! О каких потерях
Плачет птица встречная?
Парус над тобой
Поднятый судьбой -
Это флаг разлук и странствий
Знамя вечное.
Парус над тобой
Поднятый судьбой -
Это флаг разлук и странствий
Знамя вечное.