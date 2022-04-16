В "армію "ДНР" "мобілізували" музикантів з місцевої філармонії та відправили їх до Маріуполя як "гарматне м'ясо", - Казанський
У філармонії в окупованому донецьку "мобілізували" у так звану "армію ДНР" музикантів.
Про це у Facebook повідомив журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.
"У Донецькій Філармонії обманом мобілізували у так звану "армію ДНР" усіх музикантів. Людей запросили нібито для зйомок сюжету на ТБ, а на місці оголосили, що їх відправлять на фронт. Далі їх без жодної підготовки кинули до Маріуполя, де фактично використовували як приманку для виявлення вогневих точок "Азова". Деякі музиканти вже загинули. Зокрема відомий джазовий виконавець Микола Звягінцев.
У соцмережах у людей шок, навіть любителі Росіюшки розуміють, що музикантів просто безжально відправили на м'ясо. Сподіваюся, тепер усі, хто ходив на "референдум" у 2014 році та вимагав "республіку", задоволені", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
***** лише трішки дійшло, але все одно ***** винуватитиме Україну. А не власну підлість з 2014 року.
Якщо я ще можу повірити, що в якомусь рибінську живуть москалі десятиліттями не бачивши нічого, крім свого теліка,
то ці жили і працювали в Україні і все бачили і знали, але захотіли свідомо і виважено "руського миру".
При всій моїй повазі до творчих людей.... - ніякого співчуття тут не відчуваю.
Потому что надо перестать бояться. Россия хочет чтобы мы боялись. Страх парализует. Он превращает нас в жертв. Не бойтесь России. Знайте что они зло и творят зло и учитывайте это. А не бойтесь.
Где-то с неделю назад телеканал снял видео с цеха Киевского бронетанкового завода, где ремонтировали трофейную российскую технику, в частности БМП-3 и танки Т-72Б3.
Из этого видео довольно легко было вычислить местоположение цеха. 14 апреля россияне это сделали и выложили точные координаты на свои паблики в телеграмм с сотнями тысяч подписчиков и, наверное, передали координаты «куда надо». Ночью с 15 на 16 число цех был уничтожен. Есть погибшие и раненые.
Это доказывает, что в сеть контент должен выходить избирательный! Не публикуйте лишнего. Не помогайте врагу
https://t.me/c/1194540000/41771
они думали, для перевозки топлива - бензовоз. На кузов и бочку даже успели нанести "V", но что-то пошло не так. По всей видимости, о своей ошибке они узнали только тогда, когда у них не получилось залить в бочку бензин или наоборот слить с нее топливо. Все дело в том, что угнали они ассенизатор, который специальным насосом очищает выгребные ямы от фекалий и прочего мусора.
Все логічно.
Заледве собі щелепу не вивихнув і сусідів не побудив - іржав, як табун лаврових.
гарматне лайно...
эти дибилы не излечимы
(а як дисали... як дисали! "путин придет, порядок наведет! будем жить по-богатому! на каждой стене ковёр повесим! и бабло будем и здеся получать, и в россии, еще и у бендеровцев! кучеряво устроились, ребзя!..")