В "армію "ДНР" "мобілізували" музикантів з місцевої філармонії та відправили їх до Маріуполя як "гарматне м'ясо", - Казанський

У філармонії в окупованому донецьку "мобілізували" у так звану "армію ДНР" музикантів.

Про це у Facebook повідомив журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"У Донецькій Філармонії обманом мобілізували у так звану "армію ДНР" усіх музикантів. Людей запросили нібито для зйомок сюжету на ТБ, а на місці оголосили, що їх відправлять на фронт. Далі їх без жодної підготовки кинули до Маріуполя, де фактично використовували як приманку для виявлення вогневих точок "Азова". Деякі музиканти вже загинули. Зокрема відомий джазовий виконавець Микола Звягінцев.

У соцмережах у людей шок, навіть любителі Росіюшки розуміють, що музикантів просто безжально відправили на м'ясо. Сподіваюся, тепер усі, хто ходив на "референдум" у 2014 році та вимагав "республіку", задоволені", - йдеться в повідомленні.

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