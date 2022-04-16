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Новини Окуповані території - Крим і Донбас Війна
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Донбас (22348)

В "армію "ДНР" "мобілізували" музикантів з місцевої філармонії та відправили їх до Маріуполя як "гарматне м'ясо", - Казанський

У філармонії в окупованому донецьку "мобілізували" у так звану "армію ДНР" музикантів.

Про це у Facebook повідомив журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"У Донецькій Філармонії обманом мобілізували у так звану "армію ДНР" усіх музикантів. Людей запросили нібито для зйомок сюжету на ТБ, а на місці оголосили, що їх відправлять на фронт. Далі їх без жодної підготовки кинули до Маріуполя, де фактично використовували як приманку для виявлення вогневих точок "Азова". Деякі музиканти вже загинули. Зокрема відомий джазовий виконавець Микола Звягінцев.

У соцмережах у людей шок, навіть любителі Росіюшки розуміють, що музикантів просто безжально відправили на м'ясо. Сподіваюся, тепер усі, хто ходив на "референдум" у 2014 році та вимагав "республіку", задоволені", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Не було ще жодного дня від початку блокади Маріуполя, щоб ми не шукали рішень для порятунку наших людей, - Зеленський. ВIДЕО

В армію ДНР мобілізували музикантів з місцевої філармонії та відправили їх до Маріуполя як гарматне мясо, - Казанський 01
В армію ДНР мобілізували музикантів з місцевої філармонії та відправили їх до Маріуполя як гарматне мясо, - Казанський 02
В армію ДНР мобілізували музикантів з місцевої філармонії та відправили їх до Маріуполя як гарматне мясо, - Казанський 03
В армію ДНР мобілізували музикантів з місцевої філармонії та відправили їх до Маріуполя як гарматне мясо, - Казанський 04
В армію ДНР мобілізували музикантів з місцевої філармонії та відправили їх до Маріуполя як гарматне мясо, - Казанський 05

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Топ коментарі
+36
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16.04.2022 23:44
+31
а мені ні грама,бо за "восимлет" звідти не виїхав хіба що самий лінивий паралітик...
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16.04.2022 23:49
+28
Вони це зробили абсолютно свідомо!
Якщо я ще можу повірити, що в якомусь рибінську живуть москалі десятиліттями не бачивши нічого, крім свого теліка,
то ці жили і працювали в Україні і все бачили і знали, але захотіли свідомо і виважено "руського миру".

При всій моїй повазі до творчих людей.... - ніякого співчуття тут не відчуваю.
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16.04.2022 23:54
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Ну давайте їх пожаліємо, правда Казанський?
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16.04.2022 23:43 Відповісти
казанский, честно говоря, уже ************ ...
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17.04.2022 00:04 Відповісти
і що? казанський десь говорив про жалість? ти почитай коменти донецьких під матеріалом: восєм лєт Украіна убівала наших дєтєй, а рукаводство днр убіваєт в тисячі раз больше...
***** лише трішки дійшло, але все одно ***** винуватитиме Україну. А не власну підлість з 2014 року.
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17.04.2022 01:46 Відповісти
якщо направду мени их шкода. вони зробили невирний вибир. и це не зминити.
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16.04.2022 23:44 Відповісти
а мені ні грама,бо за "восимлет" звідти не виїхав хіба що самий лінивий паралітик...
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16.04.2022 23:49 Відповісти
Теж, звернув увагу, якщо він талановитий ДЖАЗОВИЙ музикант, що йому робити в рашці або динирі? Де Джаз а де русскій мір? 🤭
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17.04.2022 06:56 Відповісти
Вони це зробили абсолютно свідомо!
Якщо я ще можу повірити, що в якомусь рибінську живуть москалі десятиліттями не бачивши нічого, крім свого теліка,
то ці жили і працювали в Україні і все бачили і знали, але захотіли свідомо і виважено "руського миру".

При всій моїй повазі до творчих людей.... - ніякого співчуття тут не відчуваю.
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16.04.2022 23:54 Відповісти
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16.04.2022 23:44 Відповісти
Відчуває курва що і їй недовго лишилось... Вдячні кацапи розірвуть армяшку ("ару", чи як там ще у них тепер) на ганчірки. Але спершу відтрахають черенком... Біжи кролік, біжи... Але ж куди? Хоча, ... якщо вчасно вивела кошти, можна зробити пластичну операцію на Тайвані або на Кубі і доживати на островах...
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17.04.2022 00:05 Відповісти
эту кацапскую боброедку нужно в зоопарк в клетку к тем кого она ела посадить - ее бобры разорвут на плотину
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17.04.2022 01:29 Відповісти
Морозу і Трегубову
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17.04.2022 01:48 Відповісти
не жалко их
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16.04.2022 23:46 Відповісти
Путя, введи. Донбас порожняк не гонит. Довие...сь ********. А могли б ще жити в Незалежній Україні.
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16.04.2022 23:46 Відповісти
а ще годуе всю Украину.
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16.04.2022 23:51 Відповісти
Тільки Україну? Беріть вище! Підлогу світу годували!

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17.04.2022 00:38 Відповісти
Вот тоже самое будет скоро с жителями Херсонской области, если срочно не начать контрнаступление!!!!!
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16.04.2022 23:47 Відповісти
Ничего не поделаешь. Но спешить не стоит. Сдается мне ты русский бот.
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17.04.2022 00:05 Відповісти
Добавлю. Речь не про то что не надо возвращать там территории. Всё надо. Только это не должно быть мотивацией. Мотивация это понимание текущих возможностей. Если же исходить из желаний, а не из реальной ситуации, то мы окажемся в положении России, которая пошла на Киев. Но наши как будто так никогда не воевали.
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17.04.2022 00:14 Відповісти
Согласен. Для твоих кураторов неподготовленное наступление ЗСУ -самое то.
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17.04.2022 00:12 Відповісти
Он истеричка. Я помню его комменты, так как с ним спорил. Я писал, что кадыровцы приехали нас убивать и насиловать ему 23 февраля, а он там начал матерится. Потому что страшно. Да, кстати, меня за это забанили. Так что админ, который тогда модерил цензор тоже видимо думал, что это просто нагоняние страха. Зато теперь мы имеем весь север страны сплюндрованный орками.

Потому что надо перестать бояться. Россия хочет чтобы мы боялись. Страх парализует. Он превращает нас в жертв. Не бойтесь России. Знайте что они зло и творят зло и учитывайте это. А не бойтесь.
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17.04.2022 00:18 Відповісти
А я тебе тогда писал, что приедут будем убивать, в чем истерика? Я оказался не прав, мы их не начали убивать? Насчет наступления, оно должно быть в пределах 2-3 неделя, потому что потом они объявят хнр или что-то типа того и массово мобилизуют мужчин из Херсонской области, а за ними поставят заград отряды. Как думаешь проще нам тогда воевать будет?
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17.04.2022 00:26 Відповісти
Вірно мислиш. Через супутник уже помітили 800 нових могил херсонців. Не хочу думати про тих найбільш активних, які брали участь у антимокшанських протестах
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17.04.2022 01:26 Відповісти
а тем мужчинам которые остались надо было думать раньше
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17.04.2022 01:38 Відповісти
ваш абрамович уже приехал в Киев сдаваться
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17.04.2022 01:35 Відповісти
Почитал скрины с комментами. Надо бы ещё и бабье с дыры на передовую отправлять.
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16.04.2022 23:49 Відповісти
Да там биомусор, но это не новость
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16.04.2022 23:52 Відповісти
З балалайками?
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16.04.2022 23:52 Відповісти
ну что тут сказать , хотели руского мира - получайте .
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16.04.2022 23:53 Відповісти
В нас є кримінальна стаття за це !

Где-то с неделю назад телеканал снял видео с цеха Киевского бронетанкового завода, где ремонтировали трофейную российскую технику, в частности БМП-3 и танки Т-72Б3.

Из этого видео довольно легко было вычислить местоположение цеха. 14 апреля россияне это сделали и выложили точные координаты на свои паблики в телеграмм с сотнями тысяч подписчиков и, наверное, передали координаты «куда надо». Ночью с 15 на 16 число цех был уничтожен. Есть погибшие и раненые.

Это доказывает, что в сеть контент должен выходить избирательный! Не публикуйте лишнего. Не помогайте врагу

https://t.me/c/1194540000/41771
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16.04.2022 23:54 Відповісти
Кто-то в курсе, а в Европе могут наши танки ремонтировать?
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16.04.2022 23:57 Відповісти
Навіщо? Неділя туди неділя сюди, в нас день-два все.
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17.04.2022 00:02 Відповісти
Вы же понимаете почему я это спрашиваю именно под вашей новостью. Мы же понимаем куда кацапы целятся, а война ещё не закончилась
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17.04.2022 00:05 Відповісти
хіба що поляки та чехи,бо вони не тільки обслуговували радянську зброю,а ще й дуже багато її виробляли по ліцензії
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17.04.2022 00:14 Відповісти
Це було б непогано.
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17.04.2022 00:29 Відповісти
та шо ж ти такий любознатєльний???
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17.04.2022 00:20 Відповісти
Да-да я выпытываю заводы в странах НАТО, что бы кацапы туда пускали ракеты
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17.04.2022 00:28 Відповісти
***** таємниця з вікіпедії)))
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17.04.2022 20:08 Відповісти
Зараз телевізор без лайки, що ви суки мелете або показуєте ,дивитися не можна!
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17.04.2022 00:22 Відповісти
а хто того телеканала пустив на територію заводу? А хто конкретно ті журнашлюхи, що знімали сюжет?
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17.04.2022 01:54 Відповісти
Скрипач оказался таки не нужен.
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16.04.2022 23:54 Відповісти
Дайте вгадаю: всі вони розмовляють свинособачою і вважають москалів братами.
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16.04.2022 23:54 Відповісти
Доигрался хер на скрипке - очень музыку любил...
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16.04.2022 23:55 Відповісти
Вони жили в тій сраці,значить їм все подобалося.
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16.04.2022 23:58 Відповісти
В первых рядах пойдет умирать все мужское население ЛДНР, Осетии, Дагестана и других недореспублик, а потом и русские упыри за ними.
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16.04.2022 23:58 Відповісти
Рузцких у прыроде не существует - мардва.
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17.04.2022 00:02 Відповісти
русня,свинособаки орки мордорчани,та ***** взагалі як це гімно двоноге зветься,для ЗСУ це лише мішені)))
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17.04.2022 00:15 Відповісти
Великая российская культура, ёпта!
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17.04.2022 00:00 Відповісти
ну кто-то должен же аккомпанировать для хора Александрова... опять же, для иосифа давидовича тоже пригодятся ...
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17.04.2022 00:00 Відповісти
Схоже, хор ім. Аляксандрава вже сам не справляється.
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17.04.2022 00:00 Відповісти
С тренчелами на пиривес у какашниках. ПС. И бутылкай в жопе.
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17.04.2022 00:01 Відповісти
Перепутали с бензовозом: российские оккупанты в Украине угнали ассенизатор
они думали, для перевозки топлива - бензовоз. На кузов и бочку даже успели нанести "V", но что-то пошло не так. По всей видимости, о своей ошибке они узнали только тогда, когда у них не получилось залить в бочку бензин или наоборот слить с нее топливо. Все дело в том, что угнали они ассенизатор, который специальным насосом очищает выгребные ямы от фекалий и прочего мусора.
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17.04.2022 00:02 Відповісти
так напис "газ", дебіли думали що вкрали газовоз,хоча коли гіменце постоїть на сонечку може й так)))
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17.04.2022 00:16 Відповісти
Згадалося відео 2016 року: https://youtu.be/zdn2PXTJMIg Взрыв цистерны с гавном в москве
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17.04.2022 03:31 Відповісти
Был у рашистов сюжет что в рашке сделали танк который стреляет фекалиями.Это по ходу у них бочка с боеприпасами
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17.04.2022 00:24 Відповісти
Є вогнемет: всі точно знаємо, що воно таке, і приблизно - як воно виглядає. Всі чули про гівномета, але ніхто його не бачив. От орки і вирішили матеріалізувати цю ґеніяльну ідею.
Все логічно.
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17.04.2022 05:17 Відповісти
да это бред какой то от той машины вонь такая..
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17.04.2022 01:40 Відповісти
Думали что это бочка с пивом, отсербнули слегка))
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17.04.2022 02:00 Відповісти
🤢🤮😂😂😂🤣🤣🤣
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17.04.2022 03:33 Відповісти

Заледве собі щелепу не вивихнув і сусідів не побудив - іржав, як табун лаврових.
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17.04.2022 05:11 Відповісти
Мне вот интересно. Правда же вылезет наружу. Раньше или позже. Это пока русские думают, что никого не убили. Но цифры полезут.
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17.04.2022 00:03 Відповісти
в чому тут побачив порушення правил - не розумію: війна - це смерті і поховання з обох сторін. І каліцтва також. Хіба що злочином (окрім розвязання війни) є знищення і насилля над мирним населенням... Але тут не про "мирняк" йдеться. А про поховання загарбників їхніми же похороними командами.
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17.04.2022 12:32 Відповісти
У дибило-музыкального дирижера в оркестре "русского мира" вместо палочки - маселок человечий.
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17.04.2022 00:04 Відповісти
Це ми тут ще чуємо оцей визг з "дири". Кацапи в ********** цього мобілізаційного шоу ніколи не побачать і не почують. Їх вісім років підгодували смердючим хавчиком і пропагандою. І вони грали на концертах збираючи кошти на "Спасєніє распятих детєй Донбаса". Ну а тепер сказали "хватіт, платі"! І вони мають заплатити нам за сепаратизм і кацапам які їхніми тушками рятують від мобілізації "настоящіх дєтєй россіі". Тому ... косіть цей бурян...
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17.04.2022 00:14 Відповісти
доки ми усіляке лайно називатимемо "м'ясом"?

гарматне лайно...
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17.04.2022 00:20 Відповісти
Якщо помирати то з музикою
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17.04.2022 00:23 Відповісти
©"Чует моё сердце, мы на пороге большого шухера."
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17.04.2022 00:24 Відповісти
А разве это плохо?ВСУ намного легче гасить таких вот необученных мобиков,чем регулярников.За одно и протестные настроения в лднр подогреваются.
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17.04.2022 00:28 Відповісти
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17.04.2022 00:29 Відповісти
Я ЩАС РАЗРИДАЮСЬ... МЕНІ ЦІКАВО,НАХЄРА КАЗАНСКІЙ ПОСТІЙНО РОЗПОВІДАЄ ПРО ТРУДНОЩІ У ДОНБАСЯДЛА ?? ПРОВОДИТЬ ГУМАНІЗАЦІЮ ВОРОГА З МЕТОЮ ВИКЛИКАТИ СТОКГОЛЬМСЬКИЙ СИНДРОМ ??? ТАК ЦЕ ДАРЕМНО. ДЛЯ КОЖНОГО ,ХТО ПРИ РОЗУМІ ,ДОНБАСЯДЛО-ЦЕ ТВАРЮКИ ,ГІРШІ ЗА КАЦАПІВ, І ВІД ЇХНЬОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ВИГРАЄ НЕ ЛИШЕ УКРАЇНА,А Й ЗАГАЛОМ ВСЕ ЛЮДСТВО!
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17.04.2022 00:31 Відповісти
да казанский хочет впарить украинцам что там тоже типа "наши люди" остались
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17.04.2022 01:44 Відповісти
Если не видел его видео, то молчи. Казанский стебается с даунбасситов. Во всех его видео красной линией проходит "хотели русский мир - получите".
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17.04.2022 10:45 Відповісти
Не долго музыка играла. Зачем ДНР музыканты?
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17.04.2022 00:40 Відповісти
8 лет наших детей расстреливала Украина… Сцуки, это даже не цветочки ещё были! Будет вам Украина, и расстрелы будут! Только теперь по настоящему.
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17.04.2022 00:48 Відповісти
"подниматься с колен" и "8 лет расстреливали детей"...
эти дибилы не излечимы
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17.04.2022 01:28 Відповісти
Такі самі відчуття смутку... Тількино переглядали документи загиблих орків під Харковом. І яке ж було здивування виявити український паспорт молодого хлопця з Донецька з фото у паспорті у вишиванці (шкода що не запамятав прізвища). Потім ще був документ про непридатність до військової служби і про приналежність до Донецької філармонії (!)... тут є категоричні дописи, але уявіть прірву соціальної трагедії
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17.04.2022 01:47 Відповісти
А когда эти артисты остались в луганде и развлекали агрессора они о чем думали? Типа музыка вне политики?
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17.04.2022 02:49 Відповісти
Честно , не жалко этих дятлов , восемь лет ,у них была возможность, выехать в нормальную страну , . Спрашивается, чего там сидели
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17.04.2022 02:50 Відповісти
Вот ,как сейчас , если уже окружают город , чего сидеть, если тебе до семидесяти , схватил вещи и бежать
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17.04.2022 02:58 Відповісти
Сльози заважають мені говорити )))))
(а як дисали... як дисали! "путин придет, порядок наведет! будем жить по-богатому! на каждой стене ковёр повесим! и бабло будем и здеся получать, и в россии, еще и у бендеровцев! кучеряво устроились, ребзя!..")
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17.04.2022 03:43 Відповісти
Перемолоть, как и остальных, не жалеть музыкантов, учителей и иже из Дыры. Они наших пленных не жалеют - рубают руки и ржут - "чегоонитаккричат", стреляют колени, ломают пальцы, режут уши.... Эти одномембранные рузьге ( не хочу оскорбить свиней, мы их едим) организмы, подлежат безусловной ДЕГУМАНИЗАЦИИ и немедленной, безжалостной УТИЛИЗАЦИИ НА МЕСТЕ обнаружения.

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17.04.2022 04:17 Відповісти
Музикант, перукар, таксист - не має значення. Якщо взяв зброю в руки і прийшов вбивати - тільки в землю.
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17.04.2022 05:49 Відповісти
Та все так, інше питання навіщо музиканту давати в руки зброю? Це ж тупість. Згадайте Хливнюка з "Червоною калиною" чи військового музиканта, що записав пісню "Байрактар". Вони зробили музикою значно більше ніж зброєю.
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17.04.2022 07:07 Відповісти
Я вообще не понимаю, какого Х всяких медийных чуваков взяли в ТО, а меня не взяли, сказали оружия больше нет. Подольский военкомат Киева. Причем, я ходил в первый день войны.
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17.04.2022 10:48 Відповісти
Повели себе як стадо покірного бидла в 2014 році - тепер їжте, не вдавіться.
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17.04.2022 06:15 Відповісти
Шо такое? Искусство вне политики? Правда?
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17.04.2022 06:54 Відповісти
Да і х...р на них.Вісім років вони окупантам там щось підіймали.Мабуть вдалось,підняли.Тому вони їх там зараз і мають.
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17.04.2022 08:36 Відповісти
Как не крути, это трагедия всей Украины, ведь погибают украинцы ни за хер собачий, пусть и обманутые путинской пропагандой, подстрекаемые опэзэжешниками всех мастей.
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17.04.2022 09:09 Відповісти
Не жалко совсем. Кто был за Украину сбежал от туда давно. Думали пропетлять.типо мы не по этим делам. ШТОШ!
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17.04.2022 09:44 Відповісти
Ну що, буде каздону акомпонувати. за "восимлет" міг і поїхати кудись якщо такий талановитий був хоч у Україну хоч у мухосранск. А ніт! Донецьк з колін вирішив піднімати ну ну.
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17.04.2022 10:52 Відповісти
 
 