УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12486 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 050 27
Зеленський (22399) економіка (913)

Для покращення ситуації в економіці потрібно, щоб країна жила й працювала попри війну, - Зеленський

зеленський

Щоб компенсувати втрати в економіці, спричинені повномасштабним вторгненням Росії, Україні потрібна допомога держав-партнерів і міжнародних інституцій, а також відновлення роботи бізнесу.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю українським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Перший місяць, 7 мільярдів. Складна історія, пов’язана з тим, що нам потрібен був повний імпорт, "гуманітарка". Ми не звертали уваги, як це доправляється. Нас цікавило дуже швидке наповнення харчовими продуктами й медичними засобами всіх міст, які завтра можуть бути окупованими. У цьому було завдання. Якщо окупували місто – там уже все повинно бути", - пояснив президент.

За словами Зеленського, Україна вже одержала фінансову підтримку від Міжнародного валютного фонду. Також опрацьовується декілька програм допомоги.

Однак, як зазначив глава держави, якщо українці повернуться на робочі місця, це зменшить потребу держави в міжнародній фінансовій допомозі.

"Для цього потрібно, щоб країна працювала й жила, незважаючи на те, що війна. Треба звикнутися з думкою, що не варто чекати моменту, коли жодного пострілу не буде. Може бути по-різному. Тому треба працювати. А якщо працюєш – треба витрачати гроші", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що економіка, яка працює, – це забезпечення наших захисників на фронті.

Також читайте: Економіка України до кінця року впаде на 45%, - Світовий банк

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Я вам більше скажу:
- для того, щоб виросла пшениця - її потрібно посіяти;
- для того, щоб поїхало авто, його потрібно заправити;
- для того, щоб з'явились діти, їх потрібно зачати.
і т.д. і т.п.............

Правда, я мудрий і далекоглядний?
показати весь коментар
17.04.2022 00:21
+11
Щоб компенсувати втрати економік, потрібно потрусити Бєню Коломойського, щоб виручити з його мошни у держь'юджет всі ті ніштяки, які він отримав до кацапського вторгнення.
показати весь коментар
17.04.2022 00:22
+4
Майор очевидність нервово палить за рогом...
показати весь коментар
17.04.2022 00:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я вам більше скажу:
- для того, щоб виросла пшениця - її потрібно посіяти;
- для того, щоб поїхало авто, його потрібно заправити;
- для того, щоб з'явились діти, їх потрібно зачати.
і т.д. і т.п.............

Правда, я мудрий і далекоглядний?
показати весь коментар
17.04.2022 00:21 Відповісти
зеленский какой-то тупой генератор случайных слов у него риторика как у путина - у того тоже все "повинно бути" когда-то в будущем - а ты скажи что ты сделал что бы это произошло сейчас?
показати весь коментар
17.04.2022 00:51 Відповісти
Щоб компенсувати втрати економік, потрібно потрусити Бєню Коломойського, щоб виручити з його мошни у держь'юджет всі ті ніштяки, які він отримав до кацапського вторгнення.
показати весь коментар
17.04.2022 00:22 Відповісти
Беня і під час війни непогано трусить бюджет України
показати весь коментар
17.04.2022 02:33 Відповісти
Майор очевидність нервово палить за рогом...
показати весь коментар
17.04.2022 00:24 Відповісти
словесный понос у зеленокомандувача .. никак не заткнется хоть на пол дня
показати весь коментар
17.04.2022 00:52 Відповісти
Великі мільярди привозили заробітчани з країн Європи.Більше ніж іт сектор,більше ніж металургій комбінати.Тут на жаль на всіх не вистачить заробітків,а зараз взагалі надскладна ситуація.
показати весь коментар
17.04.2022 00:30 Відповісти
Потрібно все таки кордони відкривати,всі не виїдуть,сотні тисяч мотивованих і хто вміє воювати.Гроші на прожиття і забезпечення сімей всім необхідні,зараз то не совєтські часи.
показати весь коментар
17.04.2022 00:33 Відповісти
Так отож. Это как с алкоголем - было очень патриотично, но карманы вдруг оказались пустыми. Отрасль к тому же не спешит восстанавливаться.
показати весь коментар
17.04.2022 00:42 Відповісти
не пишите слово "так отож"- вы все палитесь
показати весь коментар
17.04.2022 00:53 Відповісти
Многие люди научились пользоваться социальными сетями, но так и не научились думать. Сколько «патриотов» в фейсбуке обвиняло военно - гражданские администрации за разрешение продавать пиво и слабоалкоголку! «Мужчины по напиваются и защищать будет некому!» А то что с бутылки 20-25 % акциз + 20 НДС сразу в бюджет идут и производить пиво и водку особого труда не составляет ( наколотил и готово) никого особо не заботило. Кто хочет бухнуть, тот найдет! Патриотично дали хорошо заработать самогонщикам! И алкогольные денежки потекли мимо бюджетов.
показати весь коментар
17.04.2022 06:12 Відповісти
да без работы сидят тысячи мужиков нужно как то вопрос решать ..
показати весь коментар
17.04.2022 00:56 Відповісти
У "Зеликів" з економікою і в мирний час була глибока дупа, масштабів Кровосісі та Чивокуні. Все, що Петюня напрацював просрсрили та покрали.
показати весь коментар
17.04.2022 00:36 Відповісти
не можу більше це ніщо бачити
показати весь коментар
17.04.2022 00:37 Відповісти
Ніхто не буде повертатится в країну де є загроза життю!!! Забезпечте безпечне життя, тоді люди не лише повернуться, а й стануть до праці! А так все це порожні слова. Жити під загрозою ракетних ударів, повторення звірств в Бучі і в Бородянці! Наражати на небезпеку своїх дітей і рідних! Так діло не піде! Буде безпека, люди будуть повертатися.
показати весь коментар
17.04.2022 00:45 Відповісти
Ніхрена, українці - не сирійці. Вони не звикли існувати на мізерні виплати для біженців. А будеш підробляти - втратиш статус. Ось гроші кінчаються й доводиться повертатися. В Києві вже знов дороги автівками забиті, не дивлячись, що по декілька разів на добу від кацапів ракета залітає.
показати весь коментар
17.04.2022 01:02 Відповісти
Хіба хочешь? Мусишь повертатися! Гроші кінчаються, а на жебрацькі виплати для біженці ми жити не звикли.
показати весь коментар
17.04.2022 01:05 Відповісти
Мільйони людей працювали закордоном і привозили мільярди доларів щороку.Більше привозили,ніж давала українська сфера іт,більше привозили.ніж металургійні комбінати.Взагалі напевно найбільше грошей в бюджет привозили,щось ніхто це не враховує.Що ж зараз робити? В армію мільйони не заберуть ніяк.Де брати гроші на прожиття.Ціни значно підскочили,за все потрібно платити.Що робити взагалі?
показати весь коментар
17.04.2022 01:20 Відповісти
открой границу падло зеленое или выплачивай пособия на еду мужикам
показати весь коментар
17.04.2022 00:54 Відповісти
це ти про коломойшу? так він тобі одразу...
видай його США от покажи що ти не бздун
показати весь коментар
17.04.2022 07:03 Відповісти
Ленка приїде?
показати весь коментар
17.04.2022 07:22 Відповісти
Лєна волонтерить!На першій лінії готельній в Іспанії!
показати весь коментар
17.04.2022 08:29 Відповісти
Там Бєня 5,5 ярдів з привату вивів.Чи бородаду бабушку ніззя рухати?
показати весь коментар
17.04.2022 08:30 Відповісти
Особливих дій щодо переходу до воєнного стану щось і не видно.
Не здивуюся, якщо побачу купу совкового лайна на шашликах 1-го та 9-го травня
показати весь коментар
17.04.2022 12:17 Відповісти
 
 