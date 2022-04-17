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Харківщина (6053) евакуація (2240) Синєгубов (853)

Із Лозової та Барвінкового на Харківщині виїхали майже 40 тис. людей, - Синєгубов

евакуація

На сьогодні передумов для евакуації жителів Харкова немає.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Враховуючи провокації, які чинили окупанти у місті Краматорськ, маємо працювати на випередження. Таке ж повідомлення було і щодо лозівського вокзалу. Ми вживаємо заходів безпеки, змінюємо маршрути. Із Лозової та Барвінкового, що на Ізюмському напрямку, виїхали майже 40 тисяч людей.

Ми закликаємо прислухатися до офіційних повідомлень влади та евакуйовуватися", - наголосив він

Ми неодноразово ініціювали відкриття "зелених коридорів" із Ізюма та населених пунктів, що поряд, які зараз перебувають під тимчасовою окупацією. Але, на жаль, погоджень від росіян не отримували.

Щодо Харкова: на сьогодні проводити евакуацію в місті підстав немає", - додав Синєгубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні вдалося евакуювати понад 1,4 тис. осіб, через обстріли зірвано евакуацію з Лисичанська, - Верещук

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ок. в нас поставили ще 100 модульних будинкив.
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17.04.2022 00:34 Відповісти
Надеюсь вывезут как можно больше перед нашим контрнаступлением. Как это было в Киевской области
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17.04.2022 00:38 Відповісти
Названия памятные ещё с четырнадцатого , Барвенково, Павлодар
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17.04.2022 01:22 Відповісти
Що біженці сказали Пороху в Дніпрі?
https://www.youtube.com/watch?v=rFxw-cg5DKw https://www.youtube.com/watch?v=rFxw-cg5DKw

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17.04.2022 03:16 Відповісти
 
 