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Миколаївська область (2205) Одеська область (2998) Херсонщина (5361)

На південних рубежах оборони ворог втратив 36 солдат та 13 одиниць техніки, -ОК "Південь"

херсонщина,корсар,техніка

Оперативне командування "Південь" опублікувало оперативну інформацію про хід бойових дій у регіоні протягом 16 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ  про це повідомляє ОК "Південь" у фейсбуці.

У повідомленні зазанчається: "На завершення п’ятдесят другої доби протистояння українського народу зухвалому вторгненню, ворог продовжує підступно вкривати населені пункти півдня країни артилерійським вогнем та ракетами.

Протягом доби по Миколаївщині противник наніс ракетний удар 5 крилатими ракетами та системами залпового вогню, пошкоджена інфраструктура, але втрат немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на Південному напрямку знищено 39 окупантів та 4 одиниці техніки, - ОК "Південь"

На Херсонщині основні зусилля ворог зосередив на спробах встановлення контролю над областю та утриманні зайнятих позицій.

Рашисти продовжують тиснути психологічно, поширюючи мовлення своїх пропагандистських телеканалів, підключивши заангажовані кримські телеканали, розповсюджують фейки про війну в Україні. Водночас продовжується залякування та терор цивільного населення.

Але ж за поточну добу на південних рубежах нашої оборони ворожі втрати склали 36 рашистів та 13 одиниць техніки, серед яких бойові броньовані машини, 2 самохідні артилерійські установки та 2 реактивні системи залпового вогню "Град".

Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні системно проводить викриття надводної обстановки і розвідку. Імовірність ракетних ударів зберігається на достатньо високому рівні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу 12 квітня на південному напрямку знищено 12 окупантів, 11 одиниць техніки та польовий склад боєприпасів, - ОК "Південь"

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Топ коментарі
+7
а що вони хотили? хлиб-соль та квити? *** вам. черный мишок та яма.
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17.04.2022 00:46
+5
Десь із тиждень тому телеканал 1+1 зняв відео з цеху Київського бронетанкового заводу, де ремонтували трофейну російську техніку, зокрема БМП-3 та танки Т-72Б3.

З цього відео досить легко було визначити місце розташування цеху.

14 квітня росіяни це зробили та виклали точні координати на свої паблики в телеграм із сотнями тисяч пiдписників і, напевно, передали координати «куди треба».

Вночі з 15 на 16 число цех було знищено разом із працівниками, які ремонтували техніку, та самою технікою.

Падли коломойши бл. ********** гори в пеклі падло і ті хто дозволив вам знімати на воєнному об'єкті.Всіх будуть відповідати, і ніякі підполковники п#здаболи с руцкіх серіалів про мєнтов та умних сабак ВАМ НЕ ДОПОМОЖУТЬ.
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17.04.2022 00:54
+5
Будуть відповідати так як Агрохімія з Подоляком за селфі з Яворовського полігону?
Ніхто в нас ні за що ніколи не відповідає, хіба що такі як Ріфмастєр чи генерал Марченко (визволитель Миколаєва). Нажаль це факт
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17.04.2022 01:08
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а що вони хотили? хлиб-соль та квити? *** вам. черный мишок та яма.
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17.04.2022 00:46 Відповісти
черный мешок и яма несовместимы.. Знаете сколько в этом мешке дохлые орки гнить будут? Пластиковый мешок и крематорий или альтернатива просто закапывать в яме как есть.
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17.04.2022 09:08 Відповісти
Мізків у них - повний нуль.
Залишилася одна звивина - ниточка. І то , якщо її перерізати , то вуха повідпадають
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17.04.2022 00:52 Відповісти
руSSкі кріпосні пішли в путінскій рай...на концерт кабздона..
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17.04.2022 00:52 Відповісти
На утилизацию все.
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17.04.2022 00:53 Відповісти
Десь із тиждень тому телеканал 1+1 зняв відео з цеху Київського бронетанкового заводу, де ремонтували трофейну російську техніку, зокрема БМП-3 та танки Т-72Б3.

З цього відео досить легко було визначити місце розташування цеху.

14 квітня росіяни це зробили та виклали точні координати на свої паблики в телеграм із сотнями тисяч пiдписників і, напевно, передали координати «куди треба».

Вночі з 15 на 16 число цех було знищено разом із працівниками, які ремонтували техніку, та самою технікою.

Падли коломойши бл. ********** гори в пеклі падло і ті хто дозволив вам знімати на воєнному об'єкті.Всіх будуть відповідати, і ніякі підполковники п#здаболи с руцкіх серіалів про мєнтов та умних сабак ВАМ НЕ ДОПОМОЖУТЬ.
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17.04.2022 00:54 Відповісти
Кличко сказал про одного погибшего, а на фотках Березы видно трех погибших. То есть погибло минимум трое человек
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17.04.2022 00:58 Відповісти
Будуть відповідати так як Агрохімія з Подоляком за селфі з Яворовського полігону?
Ніхто в нас ні за що ніколи не відповідає, хіба що такі як Ріфмастєр чи генерал Марченко (визволитель Миколаєва). Нажаль це факт
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17.04.2022 01:08 Відповісти
кароче орки предложили нашим сдаться в 6 утра. вот така ***** началась.
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17.04.2022 00:56 Відповісти
Они уже не раз это предлагали. Если это про Мариуполь
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17.04.2022 00:59 Відповісти
Марик, да. но там все хреново там кароч.
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17.04.2022 01:02 Відповісти
Как были на Азовстали так и остались. А хреново там наверно уже месяц как
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17.04.2022 01:04 Відповісти
Где?
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17.04.2022 01:00 Відповісти
Мариуполь
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17.04.2022 01:01 Відповісти
если бы это все медийное гавно меньше ******* в эфир информации - было бы лучше. сами виноваты в 50% провалов. никто не виноват.
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17.04.2022 01:02 Відповісти
Это вы по поводу крылатых ракет по Киеву вчера? Да вы правы. Ещё меня очень напрягает Ким. Его тупое бахвальство вообще не к месту
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17.04.2022 01:06 Відповісти
да вот арестович на ютубе снова фантастику какую то глаголит. ну оно надо? вот кому это надо? https://youtu.be/dYAx_uwPs8I
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17.04.2022 01:10 Відповісти
Тем более что за него там все дклал генерал Марченко. Но его уже заменили- не кошерно если Херсон вызволит тот кого держали в сизо по надуманным обвинениям
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17.04.2022 01:11 Відповісти
Зеля потрохи почав призив в армію своїх опонентів.
От гнидне створіння.
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17.04.2022 09:23 Відповісти
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17.04.2022 06:53 Відповісти
 
 