На південних рубежах оборони ворог втратив 36 солдат та 13 одиниць техніки, -ОК "Південь"
Оперативне командування "Південь" опублікувало оперативну інформацію про хід бойових дій у регіоні протягом 16 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє ОК "Південь" у фейсбуці.
У повідомленні зазанчається: "На завершення п’ятдесят другої доби протистояння українського народу зухвалому вторгненню, ворог продовжує підступно вкривати населені пункти півдня країни артилерійським вогнем та ракетами.
Протягом доби по Миколаївщині противник наніс ракетний удар 5 крилатими ракетами та системами залпового вогню, пошкоджена інфраструктура, але втрат немає.
На Херсонщині основні зусилля ворог зосередив на спробах встановлення контролю над областю та утриманні зайнятих позицій.
Рашисти продовжують тиснути психологічно, поширюючи мовлення своїх пропагандистських телеканалів, підключивши заангажовані кримські телеканали, розповсюджують фейки про війну в Україні. Водночас продовжується залякування та терор цивільного населення.
Але ж за поточну добу на південних рубежах нашої оборони ворожі втрати склали 36 рашистів та 13 одиниць техніки, серед яких бойові броньовані машини, 2 самохідні артилерійські установки та 2 реактивні системи залпового вогню "Град".
Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні системно проводить викриття надводної обстановки і розвідку. Імовірність ракетних ударів зберігається на достатньо високому рівні".
Будь ласка, зачекайте...
Залишилася одна звивина - ниточка. І то , якщо її перерізати , то вуха повідпадають
З цього відео досить легко було визначити місце розташування цеху.
14 квітня росіяни це зробили та виклали точні координати на свої паблики в телеграм із сотнями тисяч пiдписників і, напевно, передали координати «куди треба».
Вночі з 15 на 16 число цех було знищено разом із працівниками, які ремонтували техніку, та самою технікою.
Падли коломойши бл. ********** гори в пеклі падло і ті хто дозволив вам знімати на воєнному об'єкті.Всіх будуть відповідати, і ніякі підполковники п#здаболи с руцкіх серіалів про мєнтов та умних сабак ВАМ НЕ ДОПОМОЖУТЬ.
Ніхто в нас ні за що ніколи не відповідає, хіба що такі як Ріфмастєр чи генерал Марченко (визволитель Миколаєва). Нажаль це факт
От гнидне створіння.