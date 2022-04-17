Міноборони РФ поширює фейки про "зачистку" Маріуполя від полку "Азов", - Центр протидії дезінформації
Росія поширює фейки про нібито повну "зачистку" території Маріуполя від українських захисників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.
"Українські захисники продовжують боронити Маріуполь, однак у міноборони рф вже відрапортували, що "вся міська територія Маріуполя повністю зачищена від бойовиків "Азова", іноземних найманців та ЗСУ". Застерігаємо: це – фейк", - йдеться в повідомленні.
"Після заяви В.Зеленського щодо захисників Маріуполя, міноборони рф повідомило, що "неодноразово пропонувало Києву вивести військових з Маріуполя у будь-якому напрямку, щоби врятувати місто та людей, при цьому націоналістам гарантувалося життя, однак Київ відповів на ці пропозиції відмовою". Застерігаємо: це – маніпуляція!" - додали в ЦПД.
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Так сложилось, что я много думаю о деньгах, вот и Вам часто о них пишу, уж простите, ничего другого путного не складывается. А считаю я в основном не свои деньги, ну не обессудьте, работа у меня такая. И вот решила я посчитать деньги путина.
Ну вернее это он считает, что это его деньги, на самом деле это деньги народа России, но народ пока никто не спрашивает. Вот решила народу этому донести сколько его денег уже потрачено на войну. Хотя может они и без меня знают, как Вы думаете? Просто я к примеру, не знала, что военная техника такая дорогая.
В Америке самые большие затраты на войну - это выплаты погибшим солдатам, в России пока не выглядит что это самый большой расход, посмотрите мои расчёты.
Я очень экономная и мне страшно жалко тратить деньги на ветер, даже чужие деньги, всё равно жалко, сказалось голодное детство. И вот ходила я последние несколько дней, ходила, и подсчитывала сколько же это миллионов Россия тратит на «освобождение», чтобы не быть голословной, я изучила множество источников и сделала более-менее точный расчёт, получилось, что на сегодня затраты России на войну составляют почти 600 … нет не миллионов как я думала, а 600 миллиардов долларов США,
а точнее
$ 594.819.155.400
594 миллиарда 819 миллионов 155 тысяч 400 долларов
Для сравнения ВВП России 1.483 триллиона долларов, т.е. сейчас на войну уже потрачена треть ВВП, так получается?
Как Вы думаете этих денег хватило бы, чтобы дать убежище всем жителям ДНР и ЛНР в России и каждому подарить по квартире или дому и не бомбить? Давайте посчитаем:
В ЛНР проживало 1.474.060 человека
В ДНР было 2.244.547 жителей, всего 3.718.607 желающих независимости.
Т.е. можно было каждому из них выдать по $ 160.000 в зубы и предложить обосноваться в России. Думаете они бы не согласились?
Мне кажется что этих денег также хватило бы на их собственных российских детей, которые умирают не дожив до 2-х лет без дорогого лекарства "Золгенсма", которое стоит 2 миллиона долларов, а таких детей рождается в России не так много, всего 200 в год, т.е. денег хватило бы, чтобы в России дети с СМА не умирали 1.500 лет, ещё раз - полторы тысячи лет, т.е. вообще не умирали от СМА, а не ходили побирались по всему миру и собирали по одному доллару на самое дорогое лекарство в мире.
А хватило бы этих денег на то, чтобы закатать в асфальт все дороги сёл, посёлков и деревень?
Может этих денег также бы хватило на компьютеры во все сельские школы России? Кто знает расценки, можете посчитать?
Я не слишком мудрёно написала, думаете эти цифры можно донести до среднестатистического россиянина?
Скажите, а на что Вы бы потратили эти деньги на месте народа России?
Уже давно очевидны цели империи зла:
1. Геноцид украинцев, так как путин ненавидит Украинцев как нацию.
2. Демонстрация силы, которая должна была быть продемонстрирована захватом Украины за несколько дней. Огромная армия, ядерное оружие, захват такой огромной страны, запад все бы это проглотил как и Крым, помогать бы уже было некому, а на газе и нефти сидеть дальше как-то надо
3. огромная территория, с выходом к чёрному морю, которую можно напичкать военной техникой. И это был бы отличный плацдарм для дальнейшего нападения на Польшу, Румынию и страны Балтии. Балтия так это 100% стала бы следующей сразу. Балтийское море, сухопутное соединение с Калининградом, как раз реакцию переруганного нато проверили б
Последний пост их датируется 14.04....
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https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/17/7340143/