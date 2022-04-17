Міноборони РФ поширює фейки про "зачистку" Маріуполя від полку "Азов", - Центр протидії дезінформації

Росія поширює фейки про нібито повну "зачистку" території Маріуполя від українських захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Українські захисники продовжують боронити Маріуполь, однак у міноборони рф вже відрапортували, що "вся міська територія Маріуполя повністю зачищена від бойовиків "Азова", іноземних найманців та ЗСУ". Застерігаємо: це – фейк", - йдеться в повідомленні.

"Після заяви В.Зеленського щодо захисників Маріуполя, міноборони рф повідомило, що "неодноразово пропонувало Києву вивести військових з Маріуполя у будь-якому напрямку, щоби врятувати місто та людей, при цьому націоналістам гарантувалося життя, однак Київ відповів на ці пропозиції відмовою". Застерігаємо: це – маніпуляція!" - додали в ЦПД.

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