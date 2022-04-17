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безпілотник (3657) крилаті ракети (1057) літак (2853) вертоліт (865) Повітряні сили (2334)

За добу 16 квітня знищено 1 літак, 1 гелікоптер, 5 безпілотників та 6 крилатих ракет окупантів, - Повітряні сили

су

Командування Повітряних Сил оприлюднило результати боротьби проти російських окупантів у небі протягом 16 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Командування Повітряних сил. 

"16 квітня 2022 року знищено 13 повітряних цілей російських окупантів: 1 літаки; 1 гелікоптери; 5 БпЛА (ОТР);  6 крилаті ракети", - зазначається у повідомленні.

Читайте також: За 15 квітня знищено 1 літак, 1 гелікоптер, 3 безпілотники, 2 крилаті ракети, - Повітряні Сили

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Топ коментарі
+4
они летают с подрезанными стропами и устройством радиоподрыва на случай попыток сдачи в плен с самолётом.
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17.04.2022 01:11
+3
Это таки реальная информация? Жесть. Ну зашибись тогда
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17.04.2022 01:14
+1
оставлю здесь для поднятия духа

https://twitter.com/i/status/1515386378275667985
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17.04.2022 01:37
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Я так понимаю пилотов больше не берут в плен? Видео со сбитыми самолетами и дохлыми пилотами отсутствуют
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17.04.2022 01:07 Відповісти
они летают с подрезанными стропами и устройством радиоподрыва на случай попыток сдачи в плен с самолётом.
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17.04.2022 01:11 Відповісти
Это таки реальная информация? Жесть. Ну зашибись тогда
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17.04.2022 01:14 Відповісти
)) как пауэрс, по легенде совка. а то ещё тоже вздумают на первое мая в сторону мацквы рвонуть, с умыслом на теракт.
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17.04.2022 01:14 Відповісти
радиоподрыв это уже перебор, хотя конечно кацапы могут поставить если бы штук 10 сдалось, иначе кто-то может таки захотеть к кремлю слетать, вдруг. а сдаваться в плен с самолетом не так просто - это сесть нужно куда-то и чтобы не сбили сразу. ну а стропы таки могут подрезать, да, типа, все равно сразу в строй не поставить, технику просрал, еще и бабло выплачивать.
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17.04.2022 02:25 Відповісти
Вроде летают на линии соприкосновения. Либо погибают, либо стараются катапультироваться на оккупированных территориях
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17.04.2022 01:34 Відповісти
даже не знаю, успеют ли за 20 дней еще 36 бортов наколотить ...
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17.04.2022 01:15 Відповісти
Они летать меньше стали.
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17.04.2022 01:16 Відповісти
отож. А вертушки вообще заныкались. Спор безнадежно проигрываю ))
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17.04.2022 01:36 Відповісти
Заныкались может потому что их реально меньше стало и теперь для рашки их реаььно уже жалко терять?
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17.04.2022 04:37 Відповісти
оставлю здесь для поднятия духа

https://twitter.com/i/status/1515386378275667985
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17.04.2022 01:37 Відповісти
А як розуміти ось це?

З вечора одне, в у ночі вже інше?
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17.04.2022 06:28 Відповісти
 
 