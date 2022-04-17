За добу 16 квітня знищено 1 літак, 1 гелікоптер, 5 безпілотників та 6 крилатих ракет окупантів, - Повітряні сили

Командування Повітряних Сил оприлюднило результати боротьби проти російських окупантів у небі протягом 16 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Командування Повітряних сил.

"16 квітня 2022 року знищено 13 повітряних цілей російських окупантів: 1 літаки; 1 гелікоптери; 5 БпЛА (ОТР); 6 крилаті ракети", - зазначається у повідомленні.

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