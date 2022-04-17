За добу 16 квітня знищено 1 літак, 1 гелікоптер, 5 безпілотників та 6 крилатих ракет окупантів, - Повітряні сили
Командування Повітряних Сил оприлюднило результати боротьби проти російських окупантів у небі протягом 16 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Командування Повітряних сил.
"16 квітня 2022 року знищено 13 повітряних цілей російських окупантів: 1 літаки; 1 гелікоптери; 5 БпЛА (ОТР); 6 крилаті ракети", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+4 Urs
показати весь коментар17.04.2022 01:11
+3 Дмитрий Иванов b4dbe8ca
показати весь коментар17.04.2022 01:14
+1 Urs
показати весь коментар17.04.2022 01:37
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/i/status/1515386378275667985
З вечора одне, в у ночі вже інше?