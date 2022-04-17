Зеленський нагородив орденами та медалями 184 українських воїна, 6 - посмертно
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденами та медалями 184 українських воїна, серед яких 6 - посмертно
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №247/2022 , який опублікований на сайті Глави держави.
У тексті указу зазначається: "За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
БРИЖИНСЬКОГО Дмитра Володимировича — полковника
ДОРОШЕНКА Сергія Олександровича — старшого лейтенанта
ЛОГУША Володимира Васильовича — майора
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
АКІМОВА Юрія Олександровича — старшого лейтенанта
БОЙКА Максима Сергійовича — капітана
ВАКУЛКА Богдана Івановича — полковника
ВІТРА Костянтина Сергійовича — капітана
ВОЛОДІНА Євгена Олександровича — старшого лейтенанта
ГЛЮЗУ Володимира Ананійовича — старшого лейтенанта
ДЕРЕВ’ЯНКА Віталія Зіновійовича — старшого лейтенанта
КИРИЧЕНКА Ігоря Миколайовича — капітана
КОВАЛЯ Руслана Володимировича (посмертно) — штаб-сержанта
КОРОБКУ Ярослава Сергійовича — лейтенанта
КРИКУНОВА Максима Михайловича — капітана
КРУТКОВА Шаміля Шарафаддіна огли — капітана
ЛАПУ Олександра Івановича — лейтенанта
МОРОЗА Сергія Івановича — капітана
ОВЧИННИКОВА Євгена Валентиновича — капітана
ПАЛІЙЧУКА Сергія Віталійовича — старшого лейтенанта
ПЕДЧЕНКА Антона Олександровича — старшого лейтенанта
ТИМЧЕНКА Олексія Валентиновича — капітана
ШМАТЕНКА Сергія Олександровича — старшого лейтенанта
Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня
ЖЕЛЕЗНЯКА Михайла Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта
ЖИВАНОВА Максима Сергійовича — штаб-сержанта
КЛИМЕНКОВА Сергія Петровича (посмертно) — головного сержанта
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
БАРВИНОКА Назарія Валентиновича — старшого сержанта
БОНДАРЕНКА Володимира Олександровича — молодшого сержанта
ВОЙТЮКА Богдана Олександровича — старшого солдата
ВОЛОДІНА Костянтина Вадимовича — старшого лейтенанта
ГОРБАНЯ Валерія Олеговича — капітана
ГРИНЬКА Олександра Олександровича — старшого солдата
ДЕРЕВЕНСЬКОГО Валентина Вікторовича — молодшого сержанта
ДЗЮБУ Олександра Миколайовича — молодшого сержанта
ДОВГАЛЮКА Сергія Петровича — сержанта
ДОЛЯГІНА Станіслава Геннадійовича — солдата
ДОРОФЕЄВА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
ДЯКЕВИЧА Юрія Вікторовича — старшого лейтенанта медичної служби
ЗАЙЦЯ Сергія Миколайовича — старшого сержанта
ЗІНЧЕНКА Сергія Анатолійовича — майстер-сержанта
ІЛЬЧЕНКА Дмитра Григоровича — старшого солдата
ІШОВА Максима Ігоровича — , головного сержанта
КИЧУ Артема Васильовича — старшого сержанта
КІНЗЕРСЬКОГО Сергія Григоровича — старшого солдата
КОВРИГІНА Ігоря Ігоровича — сержанта
КАДОЛБУ Олега Валерійовича — сержанта
КОЦУБЕНКА Тараса Олексійовича — старшого солдата
ЛУЦКОВА Станіслава Геннадійовича — старшого солдата
ЛЮБИВОГО Володимира Олександровича — старшого сержанта
МИЛОСТИВОГО Віталія Андрійовича — лейтенанта
НОВІКОВА Сергія Володимировича — старшого солдата
РИЖКА Володимира Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
РІЗОЛЯ Сергія Романовича — старшого солдата
СИТДІКОВА Олександра Хасяджановича — старшого солдата
СЛУЖАВУ Поліну Сергіївну — сержанта
СТРЕЛЬЦОВА Івана Анатолійовича — старшого лейтенанта медичної служби
ТІЩЕНКА Артема Ігоревича — старшого солдата
ТКАЧЕНКА Василя Івановича — штаб-сержанта
ХАЛЬОТУ Олега Анатолійовича — сержанта
ХАМІДУЛІНА Валерія Валерійовича — старшого солдата
ХРУЩА Олексія Васильовича — майора
ЦХОВРЕБАДЗЕ Заурі — солдата
ЧЕРВЯТЮКА Олександра Геннадійовича — старшого солдата
ЧЕРЕВАТОГО Станіслава Олександровича — солдата
ЧЕРНЯВСЬКОГО Павла Георгійовича — підполковника
ЧИГРИНСЬКОГО Анатолія Сергійовича (посмертно) — солдата
ЧУПАЙДУ Миколу Романовича — старшого солдата
ШЕНДЕРЬОВА Миколу Івановича — старшого солдата
ЮРЧЕНКА Віктора Вікторовича — старшого солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
КОВАЛЬЧУКА Сергія Володимировича — майора
ЛІСНЯКА Юрія Володимировича — полковника
МЕЛЬНИЧЕНКА Сергія Олександровича — підполковника
ПІНКАСЕВИЧА Віталія Івановича — капітана
СУРОВЕЦЬКОГО Віктора Миколайовича — майора
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
АЛІСОВА Андрія Олександровича — солдата
АНТІПЦЯ Сергія Вікторовича — солдата
БАДИВУ Євгенія Сергійовича — старшого солдата
БАЙБАКОВА Олександра Олександровича — солдата
БАЛАБАНОВА Ігоря Євгеновича — старшого солдата
БІЛИКА Миколу Анатолійовича — сержанта
БОРОВЕНСЬКОГО Сергія Олександровича — лейтенанта
БУДНІКА Сергія Васильовича — молодшого сержанта
БУТАКОВА Андрія Олександровича — старшого сержанта
ВАРГУ Олександра Олександровича — старшого солдата
ВАСИЛЬЧУКА Володимира Миколайовича — солдата
ВИЛИВАНОГО Олексія Володимировича — старшого сержанта
ВОЙНАША Віталія Станіславовича — майора медичної служби
ВОЛОСОВА Дмитра Миколайовича — старшого солдата
ГАРБУЗА Миколу Олександровича — молодшого сержанта
ГОЛУБОВА Миколу Миколайовича — старшого солдата
ГОНЧАРА Віталія Андрійовича — старшого солдата
ГРИГОРЧУКА Сергія Олександровича — солдата
ГУБІНА Максима Анатолійовича — молодшого сержанта
ДЕРКАЧА Андрія Володимировича — старшого солдата
ДРОБОТА Павла Васильовича — старшого солдата
ДЯЧЕНКА Андрія Анатолійовича — старшого солдата
ЄМЕЛЬЯНОВА Володимира Сергійовича — старшого солдата
ЗАХАРЧУКА Володимира Івановича — старшого сержанта
ЗИНЧЕНКА Владислава Володимировича — солдата
ІСАЙКІНА Ростислава Олександровича — солдата
КАРПЦЯ Андрія Васильовича — капітана
КАТРАНИЧА Віталія Сергійовича — старшого сержанта
КОЗЛОВА Сергія Андрійовича — старшого солдата
КОРОВКУ Олександра Володимировича — старшого солдата
КРИВОРОТА Івана Івановича — солдата
КРУГЛІКОВА Павла Олександровича — молодшого лейтенанта
ЛИТВИНЕНКА Юрія Володимировича — молодшого сержанта
ЛУГОВОГО Володимира Петровича — головного сержанта
ЛУКОМСЬКОГО Станіслава Олександровича — солдата
МАКСИМНЮКА Володимира Юрійовича — старшого солдата
НЕПОМЯЩОГО Володимира Тарасовича — старшого солдата
НЕСТЕРЧУКА Миколу Васильовича — старшого солдата
НІКОЛАЄНКА Андрія Олексійовича — старшого солдата
НІКОЛАЄНКА Олександра Вікторовича — старшого солдата
ОВЧАРЕНКА Максима Олександровича — солдата
ОСТРОВЕРХА Сергія Віталійовича — сержанта
ОХРАПКІНА Ігоря Миколайовича — солдата
ПАЛАДІЙЧУКА Івана Вікторовича — старшого сержанта
ПАРАЩЕВІНА Федора Олександровича — лейтенанта
ПОПЕЛЬНЮКА Андрія Юрійовича — капітана
ПРОХОРЧУК Анастасію Дмитрівну — старшого лейтенанта
РАМАЗАНОВА Віктора Олександровича — солдата
СЕМКА Михайла Анатолійовича — старшого солдата
СЕНЧЕНКА Данила Романовича — солдата
СЕРГЄЄВА Володимира Вікторовича — старшого лейтенанта
СКОРИКА Олега Вікторовича — солдата
СОКОЛОВА Сергія Павловича — старшого лейтенанта
СТЕЦЬКОГО Тимура Богдановича — старшого лейтенанта
ТЕРХАНОВА Дмитра Геннадійовича — старшого солдата
ТЕСЛЮКА Анатолія Олександровича — старшого сержанта
ТІТАРЕНКА Віталія Володимировича — молодшого сержанта
ХИМІЧА Андрія Віталійовича — солдата
ХОЧИНА Володимира Сергійовича — солдата
ЧЕРНУХІНУ Тетяну Анатоліївну — старшого сержанта
ШЕВЧЕНКА Андрія Юрійовича — молодшого сержанта
ЯЩЕНКА Сергія Геннадійовича — старшого солдата
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
АЛДОШИНА Дмитра Миколайовича — молодшого сержанта
БОЙКА Романа Віталійовича — штаб-сержанта
БОЛЮХА Максима Сергійовича — солдата
БОЧАРОВА Едуарда Геннадійовича — старшого солдата
ГАВРИЛОВА Олександра Андрійовича — старшого лейтенанта
ГАЙДАША Віктора Миколайовича — солдата
ГАЛЯНА Віталія Петровича — старшого солдата
ГАНШИНА Сергія Георгійовича — старшого сержанта
ГЛАБАЯ Максима Віталійовича — старшого солдата
ГЛАГОЛИЧА Юрія Юрійовича — сержанта
ГОЛОВКА Іллю Геннадійовича — старшого солдата
ДОРОШЕНКА Артема Валерійовича — старшого солдата
ЗАЇКУ Віталія Миколайовича — прапорщика
ЗАМОРОЗА Романа Івановича — старшого солдата
КАЛАНТАЄНКА Олександра Олександровича — старшого солдата
КАРАСИКА Максима Володимировича — солдата
КІСЕЛЬОВА Олександра Петровича — молодшого сержанта
КОЛЯДЕНКА Віталія Віталійовича — солдата
КОМАРА Дмитра Сергійовича — сержанта
КОРНІЄВСЬКОГО Віталія Всеволодовича — старшого солдата
КРАВЦЯ Віталія Сергійовича — старшого солдата
КРИКУНА Віталія Юрійовича — старшого солдата
КРИНИЦЬКОГО Олександра Олександровича — старшого солдата
КРУПОСІЯ Сергія Миколайовича — старшого сержанта
КУНТАРАСА Сергія Миколайовича — старшого сержанта
КУНЬЧИКА Олександра Борисовича — сержанта
КУРІБЧАКА Олексія Михайловича — майора
КУЧЕРЕНКА Артема Вадимовича — старшого солдата
ЛАПШОВА Євгенія Олександровича — солдата
МАКСИМЕНКА Вадима Леонідовича — сержанта
МАЛАФІЙЧУКА Василя Миколайовича — молодшого сержанта
МАЛЬОВАНОГО Миколу Володимировича — старшого сержанта
МАРКІНА Романа Сергійовича — сержанта
МАРУСЕНКА Сергія Федоровича — старшого сержанта
МОГИЛЬНОГО Федора Сергійовича — солдата
НЕКРИЛОВА Дениса Сергійовича — солдата
НІКОЛАЙЧУКА Богдана Валерійовича — солдата
ОПРИШКА Дмитра Миколайовича — солдата
ПАНІНА Сергія Михайловича — молодшого сержанта
ПЕЦКУ Євгенія Васильовича — солдата
ПІВНЯКА Андрія Олексійовича — солдата
ПРЕВАЛОВА Віталія Віталійовича — солдата
РОЩЕПІЯ Сергія Петровича — старшого сержанта
РУДЧИК Катерину Ігорівну — лейтенанта медичної служби
СЕГЕДУ Максима Сергійовича — старшого солдата
СЄДИХ Олександра Віталійовича — солдата
СКІРЧЕНКА Миколу Анатолійовича — старшого солдата
СТЕПАНЮКА Петра Петровича — штаб-сержанта
УХОВА Павла Васильовича — солдата"
ФЕДОТОВА Сергія Олександровича — старшого солдата
ХИЛУ Івана Івановича — старшого матроса
ШАПОВАЛОВА Андрія Олександровича — старшину
ШЕВЧУКА Дениса Дмитровича — солдата
ШУМЕЛЯКА Павла Володимировича — старшого солдата".
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