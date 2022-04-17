Зеленський нагородив орденами та медалями 184 українських воїна, 6 - посмертно

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденами та медалями 184 українських воїна, серед яких 6 - посмертно

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №247/2022 , який опублікований на сайті Глави держави.

У тексті указу зазначається: "За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

БРИЖИНСЬКОГО Дмитра Володимировича — полковника

ДОРОШЕНКА Сергія Олександровича — старшого лейтенанта

ЛОГУША Володимира Васильовича — майора

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

АКІМОВА Юрія Олександровича — старшого лейтенанта

БОЙКА Максима Сергійовича — капітана

ВАКУЛКА Богдана Івановича — полковника

ВІТРА Костянтина Сергійовича — капітана

ВОЛОДІНА Євгена Олександровича — старшого лейтенанта

ГЛЮЗУ Володимира Ананійовича — старшого лейтенанта

ДЕРЕВ’ЯНКА Віталія Зіновійовича — старшого лейтенанта

КИРИЧЕНКА Ігоря Миколайовича — капітана

КОВАЛЯ Руслана Володимировича (посмертно) — штаб-сержанта

КОРОБКУ Ярослава Сергійовича — лейтенанта

КРИКУНОВА Максима Михайловича — капітана

КРУТКОВА Шаміля Шарафаддіна огли — капітана

ЛАПУ Олександра Івановича — лейтенанта

МОРОЗА Сергія Івановича — капітана

ОВЧИННИКОВА Євгена Валентиновича — капітана

ПАЛІЙЧУКА Сергія Віталійовича — старшого лейтенанта

ПЕДЧЕНКА Антона Олександровича — старшого лейтенанта

ТИМЧЕНКА Олексія Валентиновича — капітана

ШМАТЕНКА Сергія Олександровича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня

ЖЕЛЕЗНЯКА Михайла Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта

ЖИВАНОВА Максима Сергійовича — штаб-сержанта

КЛИМЕНКОВА Сергія Петровича (посмертно) — головного сержанта

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

БАРВИНОКА Назарія Валентиновича — старшого сержанта

БОНДАРЕНКА Володимира Олександровича — молодшого сержанта

ВОЙТЮКА Богдана Олександровича — старшого солдата

ВОЛОДІНА Костянтина Вадимовича — старшого лейтенанта

ГОРБАНЯ Валерія Олеговича — капітана

ГРИНЬКА Олександра Олександровича — старшого солдата

ДЕРЕВЕНСЬКОГО Валентина Вікторовича — молодшого сержанта

ДЗЮБУ Олександра Миколайовича — молодшого сержанта

ДОВГАЛЮКА Сергія Петровича — сержанта

ДОЛЯГІНА Станіслава Геннадійовича — солдата

ДОРОФЕЄВА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата

ДЯКЕВИЧА Юрія Вікторовича — старшого лейтенанта медичної служби

ЗАЙЦЯ Сергія Миколайовича — старшого сержанта

ЗІНЧЕНКА Сергія Анатолійовича — майстер-сержанта

ІЛЬЧЕНКА Дмитра Григоровича — старшого солдата

ІШОВА Максима Ігоровича — , головного сержанта

КИЧУ Артема Васильовича — старшого сержанта

КІНЗЕРСЬКОГО Сергія Григоровича — старшого солдата

КОВРИГІНА Ігоря Ігоровича — сержанта

КАДОЛБУ Олега Валерійовича — сержанта

КОЦУБЕНКА Тараса Олексійовича — старшого солдата

ЛУЦКОВА Станіслава Геннадійовича — старшого солдата

ЛЮБИВОГО Володимира Олександровича — старшого сержанта

МИЛОСТИВОГО Віталія Андрійовича — лейтенанта

НОВІКОВА Сергія Володимировича — старшого солдата

РИЖКА Володимира Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

РІЗОЛЯ Сергія Романовича — старшого солдата

СИТДІКОВА Олександра Хасяджановича — старшого солдата

СЛУЖАВУ Поліну Сергіївну — сержанта

СТРЕЛЬЦОВА Івана Анатолійовича — старшого лейтенанта медичної служби

ТІЩЕНКА Артема Ігоревича — старшого солдата

ТКАЧЕНКА Василя Івановича — штаб-сержанта

ХАЛЬОТУ Олега Анатолійовича — сержанта

ХАМІДУЛІНА Валерія Валерійовича — старшого солдата

ХРУЩА Олексія Васильовича — майора

ЦХОВРЕБАДЗЕ Заурі — солдата

ЧЕРВЯТЮКА Олександра Геннадійовича — старшого солдата

ЧЕРЕВАТОГО Станіслава Олександровича — солдата

ЧЕРНЯВСЬКОГО Павла Георгійовича — підполковника

ЧИГРИНСЬКОГО Анатолія Сергійовича (посмертно) — солдата

ЧУПАЙДУ Миколу Романовича — старшого солдата

ШЕНДЕРЬОВА Миколу Івановича — старшого солдата

ЮРЧЕНКА Віктора Вікторовича — старшого солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

КОВАЛЬЧУКА Сергія Володимировича — майора

ЛІСНЯКА Юрія Володимировича — полковника

МЕЛЬНИЧЕНКА Сергія Олександровича — підполковника

ПІНКАСЕВИЧА Віталія Івановича — капітана

СУРОВЕЦЬКОГО Віктора Миколайовича — майора

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

АЛІСОВА Андрія Олександровича — солдата

АНТІПЦЯ Сергія Вікторовича — солдата

БАДИВУ Євгенія Сергійовича — старшого солдата

БАЙБАКОВА Олександра Олександровича — солдата

БАЛАБАНОВА Ігоря Євгеновича — старшого солдата

БІЛИКА Миколу Анатолійовича — сержанта

БОРОВЕНСЬКОГО Сергія Олександровича — лейтенанта

БУДНІКА Сергія Васильовича — молодшого сержанта

БУТАКОВА Андрія Олександровича — старшого сержанта

ВАРГУ Олександра Олександровича — старшого солдата

ВАСИЛЬЧУКА Володимира Миколайовича — солдата

ВИЛИВАНОГО Олексія Володимировича — старшого сержанта

ВОЙНАША Віталія Станіславовича — майора медичної служби

ВОЛОСОВА Дмитра Миколайовича — старшого солдата

ГАРБУЗА Миколу Олександровича — молодшого сержанта

ГОЛУБОВА Миколу Миколайовича — старшого солдата

ГОНЧАРА Віталія Андрійовича — старшого солдата

ГРИГОРЧУКА Сергія Олександровича — солдата

ГУБІНА Максима Анатолійовича — молодшого сержанта

ДЕРКАЧА Андрія Володимировича — старшого солдата

ДРОБОТА Павла Васильовича — старшого солдата

ДЯЧЕНКА Андрія Анатолійовича — старшого солдата

ЄМЕЛЬЯНОВА Володимира Сергійовича — старшого солдата

ЗАХАРЧУКА Володимира Івановича — старшого сержанта

ЗИНЧЕНКА Владислава Володимировича — солдата

ІСАЙКІНА Ростислава Олександровича — солдата

КАРПЦЯ Андрія Васильовича — капітана

КАТРАНИЧА Віталія Сергійовича — старшого сержанта

КОЗЛОВА Сергія Андрійовича — старшого солдата

КОРОВКУ Олександра Володимировича — старшого солдата

КРИВОРОТА Івана Івановича — солдата

КРУГЛІКОВА Павла Олександровича — молодшого лейтенанта

ЛИТВИНЕНКА Юрія Володимировича — молодшого сержанта

ЛУГОВОГО Володимира Петровича — головного сержанта

ЛУКОМСЬКОГО Станіслава Олександровича — солдата

МАКСИМНЮКА Володимира Юрійовича — старшого солдата

НЕПОМЯЩОГО Володимира Тарасовича — старшого солдата

НЕСТЕРЧУКА Миколу Васильовича — старшого солдата

НІКОЛАЄНКА Андрія Олексійовича — старшого солдата

НІКОЛАЄНКА Олександра Вікторовича — старшого солдата

ОВЧАРЕНКА Максима Олександровича — солдата

ОСТРОВЕРХА Сергія Віталійовича — сержанта

ОХРАПКІНА Ігоря Миколайовича — солдата

ПАЛАДІЙЧУКА Івана Вікторовича — старшого сержанта

ПАРАЩЕВІНА Федора Олександровича — лейтенанта

ПОПЕЛЬНЮКА Андрія Юрійовича — капітана

ПРОХОРЧУК Анастасію Дмитрівну — старшого лейтенанта

РАМАЗАНОВА Віктора Олександровича — солдата

СЕМКА Михайла Анатолійовича — старшого солдата

СЕНЧЕНКА Данила Романовича — солдата

СЕРГЄЄВА Володимира Вікторовича — старшого лейтенанта

СКОРИКА Олега Вікторовича — солдата

СОКОЛОВА Сергія Павловича — старшого лейтенанта

СТЕЦЬКОГО Тимура Богдановича — старшого лейтенанта

ТЕРХАНОВА Дмитра Геннадійовича — старшого солдата

ТЕСЛЮКА Анатолія Олександровича — старшого сержанта

ТІТАРЕНКА Віталія Володимировича — молодшого сержанта

ХИМІЧА Андрія Віталійовича — солдата

ХОЧИНА Володимира Сергійовича — солдата

ЧЕРНУХІНУ Тетяну Анатоліївну — старшого сержанта

ШЕВЧЕНКА Андрія Юрійовича — молодшого сержанта

ЯЩЕНКА Сергія Геннадійовича — старшого солдата

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

АЛДОШИНА Дмитра Миколайовича — молодшого сержанта

БОЙКА Романа Віталійовича — штаб-сержанта

БОЛЮХА Максима Сергійовича — солдата

БОЧАРОВА Едуарда Геннадійовича — старшого солдата

ГАВРИЛОВА Олександра Андрійовича — старшого лейтенанта

ГАЙДАША Віктора Миколайовича — солдата

ГАЛЯНА Віталія Петровича — старшого солдата

ГАНШИНА Сергія Георгійовича — старшого сержанта

ГЛАБАЯ Максима Віталійовича — старшого солдата

ГЛАГОЛИЧА Юрія Юрійовича — сержанта

ГОЛОВКА Іллю Геннадійовича — старшого солдата

ДОРОШЕНКА Артема Валерійовича — старшого солдата

ЗАЇКУ Віталія Миколайовича — прапорщика

ЗАМОРОЗА Романа Івановича — старшого солдата

КАЛАНТАЄНКА Олександра Олександровича — старшого солдата

КАРАСИКА Максима Володимировича — солдата

КІСЕЛЬОВА Олександра Петровича — молодшого сержанта

КОЛЯДЕНКА Віталія Віталійовича — солдата

КОМАРА Дмитра Сергійовича — сержанта

КОРНІЄВСЬКОГО Віталія Всеволодовича — старшого солдата

КРАВЦЯ Віталія Сергійовича — старшого солдата

КРИКУНА Віталія Юрійовича — старшого солдата

КРИНИЦЬКОГО Олександра Олександровича — старшого солдата

КРУПОСІЯ Сергія Миколайовича — старшого сержанта

КУНТАРАСА Сергія Миколайовича — старшого сержанта

КУНЬЧИКА Олександра Борисовича — сержанта

КУРІБЧАКА Олексія Михайловича — майора

КУЧЕРЕНКА Артема Вадимовича — старшого солдата

ЛАПШОВА Євгенія Олександровича — солдата

МАКСИМЕНКА Вадима Леонідовича — сержанта

МАЛАФІЙЧУКА Василя Миколайовича — молодшого сержанта

МАЛЬОВАНОГО Миколу Володимировича — старшого сержанта

МАРКІНА Романа Сергійовича — сержанта

МАРУСЕНКА Сергія Федоровича — старшого сержанта

МОГИЛЬНОГО Федора Сергійовича — солдата

НЕКРИЛОВА Дениса Сергійовича — солдата

НІКОЛАЙЧУКА Богдана Валерійовича — солдата

ОПРИШКА Дмитра Миколайовича — солдата

ПАНІНА Сергія Михайловича — молодшого сержанта

ПЕЦКУ Євгенія Васильовича — солдата

ПІВНЯКА Андрія Олексійовича — солдата

ПРЕВАЛОВА Віталія Віталійовича — солдата

РОЩЕПІЯ Сергія Петровича — старшого сержанта

РУДЧИК Катерину Ігорівну — лейтенанта медичної служби

СЕГЕДУ Максима Сергійовича — старшого солдата

СЄДИХ Олександра Віталійовича — солдата

СКІРЧЕНКА Миколу Анатолійовича — старшого солдата

СТЕПАНЮКА Петра Петровича — штаб-сержанта

УХОВА Павла Васильовича — солдата"

ФЕДОТОВА Сергія Олександровича — старшого солдата

ХИЛУ Івана Івановича — старшого матроса

ШАПОВАЛОВА Андрія Олександровича — старшину

ШЕВЧУКА Дениса Дмитровича — солдата

ШУМЕЛЯКА Павла Володимировича — старшого солдата".