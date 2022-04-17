РФ використовує депортованих дітей з тимчасово захоплених територій для пропаганди, - РНБО
Росія використовує депортованих з тимчасово захоплених територій України дітей для власної пропаганди.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Кремлівські медіа поширюють дезінформаційні матеріали про те, як "Український режим, наслідуючи Третій рейх, відправляє воювати дітей". Як підтвердження цього фейку путінська пропаганда використовує начебто інтерв’ю з українськими дітьми. У матеріалах наводяться беззмістовні цитати, на додачу до яких псевдожурналісти дезінформують, що саме "ці діти від початку спецоперації працювали шпигунами в Україні"", - зазначають у Центрі.
У заяві вкотре наголошується, що використання Росією дітей в інформаційній війні є грубим порушенням норм Міжнародного права.
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