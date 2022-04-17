Латвія передала МКС €100 тисяч на розслідування воєнних злочинів Росії в Україні
Латвія внесла 100 тисяч євро для підтримки роботи Міжнародного кримінального суду в Гаазі стосовно розслідування обвинувачень у воєнних злочинах, скоєних Росією в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.
Зазначається, що минулого тижня уряд Латвії підтримав пропозицію віцепрем'єр, міністра юстиції Яніса Борданса передати 100 тисяч євро як добровільний внесок до МКС, щоб надати негайну фінансову підтримку суду для розслідування воєнних злочинів РФ в Україні.
Борданс закликав інші країни підтримати заклик МКС до добровільних внесків та залучення національних експертів для якнайшвидшого покарання воєнних злочинців та припинення російської агресії на території України.
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Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар17.04.2022 07:36 Відповісти Мені подобається 7
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