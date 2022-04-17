Готується проєкт меморіального комплексу на мосту між Ірпенем та Києвом, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розповів про проєкт будівництва меморіального комплексу, присвяченого зруйнованому мосту між Ірпенем та Києвом.
"Ми обговорили питання меморалізації того, що українці пережили під час цієї війни. Обговорили як зберегти частинки цього досвіду, щоб він завжди нагадував усім поколінням наших людей, від якої жорстокої, безглуздої навали Україна змогла відбитися", - сказав він у суботу ввечері в традиційному відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, "як один із прикладів, готується проект меморіального комплексу, який розповість історію зруйнованого мосту в Київській області, який з'єднував Ірпінь і Бучу з Києвом. Історії людей, які рятувалися цим мостом і цією дорогою від російських загарбників".
Будь ласка, зачекайте...
Рановато для пафосных картинок...
Перейменування вулиць, меморіали ?
Невже в пріорітеті?
Можливо кошти, ресурси, в тому числі людські, енергію, інтузіазм, патріотичний порив зосередити, зконцентрувати на фронт, на допомогу населенню тощо?
Якщо по принципу "Круглоє носіть, а квадратноє катать" в такі важкі часи, то чи не є це на шкоду Україні.
Перейменування практично нічого не коштують. Це бюрократична процедура, за підсумком якої просто вносяться нові назви в покажчики. Далі, вже поступово планово міняються таблички на будинках в рамках звичайної комунальної рутини. Людям, при цьому, не має потреби робити в документах з прописки жодних термінових правок, нічого такого. Все потім за необхідності замінюється в плановому режимі.
В 30-х роках більшовики закатали кладовище і могильник під асфальт і зробили парк.
Це все одно що гуляти по кістках. Притому до сих пір там стоїть пам'ятник радянському Ватутіну.
Немає ніяких "урср це теж Українська історія".
- Є тільки кривава сторінка окупації!
І відновлення державності у 1991 році!
там в мариуполе 10 таких условных буч и ирпеней
сейчас полноценно даже восстанвливать опасно
т.к. нет гарантий что снова ракеты не полетят
полноценно что то восстанавливать можно после полного окончания войны
а сейчас важн помогать людям