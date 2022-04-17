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Готується проєкт меморіального комплексу на мосту між Ірпенем та Києвом, - Зеленський

ірпінь

Президент України Володимир Зеленський розповів про проєкт будівництва меморіального комплексу, присвяченого зруйнованому мосту між Ірпенем та Києвом.

"Ми обговорили питання меморалізації того, що українці пережили під час цієї війни. Обговорили як зберегти частинки цього досвіду, щоб він завжди нагадував усім поколінням наших людей, від якої жорстокої, безглуздої навали Україна змогла відбитися", - сказав він у суботу ввечері в традиційному відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, "як один із прикладів, готується проект меморіального комплексу, який розповість історію зруйнованого мосту в Київській області, який з'єднував Ірпінь і Бучу з Києвом. Історії людей, які рятувалися цим мостом і цією дорогою від російських загарбників".

Також дивіться: Зруйнований міст, що веде з Ірпеня на Київ: "Ось що ти несеш іншим народам, "великий російський народ". ФОТО

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Топ коментарі
+37
Все эти Нью-Васюки от Зеленского уже конкретно надоели. Не вижу разницы между всеми этими планами как мы всё отстроим и тем как Россия станет мировым гегемоном и захватит Аляску. Та же бесполезная брехня. Вернись к реальности, у нас война и куча проблема "на часи". Лучше бы все кто сейчас там чешет яйца на этих проектах занялись чем-то полезным.
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17.04.2022 07:45
+27
В україні міліони людей без даху над головою,розбомблені лікарні і школи,а йому відосіків треба
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17.04.2022 07:54
+22
Он любит грандиозные проекты. А просто обычная человеческая жизнь это не про Зеленского. Он же продает шоу. Но сейчас это как-то дико смотрится. Еще понятно когда там паника была, что Киев возьмут - отвлекали от паники. Но вот сейчас зачем?
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17.04.2022 07:56
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Все эти Нью-Васюки от Зеленского уже конкретно надоели. Не вижу разницы между всеми этими планами как мы всё отстроим и тем как Россия станет мировым гегемоном и захватит Аляску. Та же бесполезная брехня. Вернись к реальности, у нас война и куча проблема "на часи". Лучше бы все кто сейчас там чешет яйца на этих проектах занялись чем-то полезным.
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17.04.2022 07:45 Відповісти
Они не умеют делать ничего полезного
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17.04.2022 08:32 Відповісти
Что не делает дурак, все он делает не так. Благодаря его мудрой внешней политике, немецкие танки к нам не идут.
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17.04.2022 08:49 Відповісти
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17.04.2022 07:46 Відповісти
В україні міліони людей без даху над головою,розбомблені лікарні і школи,а йому відосіків треба
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17.04.2022 07:54 Відповісти
Он любит грандиозные проекты. А просто обычная человеческая жизнь это не про Зеленского. Он же продает шоу. Но сейчас это как-то дико смотрится. Еще понятно когда там паника была, что Киев возьмут - отвлекали от паники. Но вот сейчас зачем?
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17.04.2022 07:56 Відповісти
Я б сказав що це зарано. Є більш важливі справи.
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17.04.2022 07:57 Відповісти
З Маріуполем уже все добре, на сході і півдні вже окупанта розбиті і тікають. І нехай якась падла тільки заїкнеться про єдність з цієї істотою і буде твердити про не на часі.
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17.04.2022 08:03 Відповісти
Боневтік офонарел?
Рановато для пафосных картинок...
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17.04.2022 08:06 Відповісти
Мости треба відновлювати, а не меморіальні знаки для них встановлювати. Почалось чергове розкрадання.
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17.04.2022 08:07 Відповісти
То лушпиння, от закон про наглядові ради, підписаний яневтіком, то вже жир.
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17.04.2022 08:53 Відповісти
Круглоє носіть, а квадратноє катать?

Перейменування вулиць, меморіали ?

Невже в пріорітеті?

Можливо кошти, ресурси, в тому числі людські, енергію, інтузіазм, патріотичний порив зосередити, зконцентрувати на фронт, на допомогу населенню тощо?

Якщо по принципу "Круглоє носіть, а квадратноє катать" в такі важкі часи, то чи не є це на шкоду Україні.
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17.04.2022 08:10 Відповісти
Так, перейменування в абсолютному пріоритеті. Ворожі назви - маркери духовної, культурної, ментальної окупації. Якби не вони - розмов про "адін-нарот" не було би. Якби це було зроблено ще 1991 року, відповідно, не було б й цієї війни. Перейменування абсолютно на часі й більш ніж доречні. Вони необхідні.
Перейменування практично нічого не коштують. Це бюрократична процедура, за підсумком якої просто вносяться нові назви в покажчики. Далі, вже поступово планово міняються таблички на будинках в рамках звичайної комунальної рутини. Людям, при цьому, не має потреби робити в документах з прописки жодних термінових правок, нічого такого. Все потім за необхідності замінюється в плановому режимі.
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17.04.2022 08:36 Відповісти
Це бюрократична процедура, на яку, в масштабах держави, роздеребанять мільярди! Починаючи з табличок на будинках і закінчуючи документами на право власності, реєстрацію, різноманітні установчі документи, спадщину і т.п. То зараз в нас на часі, придурку? Або демонтажі всіляких пам`ятників сьогодні? То є то, на що треба сьогодні тратити ресурси? Більше ніяких справ нема? Але ж то все саме в стилі 95-го кварталу, а то річ невиліковна. Тут навіть війна безсила.
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17.04.2022 10:41 Відповісти
Один піар в голові
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17.04.2022 08:16 Відповісти
О! Це колі-котлети зараз підтягнуться на тендер. З буковельської бригади ТрО...
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17.04.2022 08:17 Відповісти
чим би зебіли не тішилися - лиш би не плакали...
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17.04.2022 08:18 Відповісти
дальше за своє? ти, ****, гроші трать на оборону і армію, дають бабки - купляй зброю, пиляти бабоси будеш після перемоги.
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17.04.2022 08:21 Відповісти
...и тут Остапа понесло...
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17.04.2022 08:32 Відповісти
" Це треш !!!! Про шо воно думає? Може краще кацапів вигнати?
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17.04.2022 08:32 Відповісти
Для зелёной шоблы война не помеха пиз..ть деньги,пухлые рученки ермака уже чешутся.
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17.04.2022 08:33 Відповісти
Ти вже війну закінчив?
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17.04.2022 08:43 Відповісти
Если бы не ты **** и твое ФСБешное ОКРУЖЕНИЕ, то орков возле Киева и близко бы НЕ БЫЛО!!!
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17.04.2022 08:50 Відповісти
Спочатку треба це зробити в Маріїнському парку, де 104 роки тому більшовики Мурав'йова закатували і закопали ~ 6 тис. киян. Бо урок не вивчено і історія знову повернула українцям шанс засвоїти цей урок.
В 30-х роках більшовики закатали кладовище і могильник під асфальт і зробили парк.
Це все одно що гуляти по кістках. Притому до сих пір там стоїть пам'ятник радянському Ватутіну.
Немає ніяких "урср це теж Українська історія".
- Є тільки кривава сторінка окупації!
І відновлення державності у 1991 році!
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17.04.2022 08:50 Відповісти
Если бы не ты **** и твое ФСБешное ОКРУЖЕНИЕ, то орков возле Киева и близко бы НЕ БЫЛО!!!
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17.04.2022 08:51 Відповісти
Наче й нормальна людина, але iнодi "заносить" так що не знаэш плакати чи смiятися. Може пора дорослiшати, подивитись на свою "команду" критичним поглядом i ДУМАТИ за Украiну?
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17.04.2022 08:57 Відповісти
Яке воно нормальне? Воно підле, мстиве, тупе і жадібне. А ще сцикливе, боневтік лише тому, що баба Бєня не відпустила та я Байден начав би незручні питання задавати щодо відмивання грошей щ Привата
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17.04.2022 10:46 Відповісти
Вирішив пам'ятник собі Величайшому побудувати, та, заодно гршенят троха намити,ніц дивного- Квартал...
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17.04.2022 09:14 Відповісти
куда зеля спешит
там в мариуполе 10 таких условных буч и ирпеней
сейчас полноценно даже восстанвливать опасно
т.к. нет гарантий что снова ракеты не полетят

полноценно что то восстанавливать можно после полного окончания войны

а сейчас важн помогать людям
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17.04.2022 09:56 Відповісти
Як воно вже остогидло
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17.04.2022 10:47 Відповісти
Цей утирок розмінував кримський перешийок, щоб заасфальтувати і побудувати меморіал.
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17.04.2022 12:04 Відповісти
Вангую, що різні мємаріали, памятнікі та інший непотріб дубе побудований раніше за відновленні міст
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17.04.2022 12:29 Відповісти
 
 