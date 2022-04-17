Готується проєкт меморіального комплексу на мосту між Ірпенем та Києвом, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про проєкт будівництва меморіального комплексу, присвяченого зруйнованому мосту між Ірпенем та Києвом.

"Ми обговорили питання меморалізації того, що українці пережили під час цієї війни. Обговорили як зберегти частинки цього досвіду, щоб він завжди нагадував усім поколінням наших людей, від якої жорстокої, безглуздої навали Україна змогла відбитися", - сказав він у суботу ввечері в традиційному відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, "як один із прикладів, готується проект меморіального комплексу, який розповість історію зруйнованого мосту в Київській області, який з'єднував Ірпінь і Бучу з Києвом. Історії людей, які рятувалися цим мостом і цією дорогою від російських загарбників".

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