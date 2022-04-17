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Новий наступ РФ на Україну може розпочатися найближчими днями, - Пентагон

рф

Наступний етап російської військової кампанії в Україні може розпочатися в найближчі кілька днів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський телеканал NBC із посиланням на двох високопоставлених представників Пентагону.

"Чиновники заявили, що, за оцінкою США, російські військові можуть почати перекидати частину своїх сил назад в Україну вже цими вихідними або на початку наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

Нині, як зазначає видання, офіційні особи США вважають, що Росія може перекинути війська назад в Україну і почати наступ до того, як усі російські війська знову будуть готові до бою.

Наразі США працюють над тим, щоби переконати союзників направити в Україну більше артилерії та боєприпасів.

Також дивіться: "Армия выполнила свои задачи! Хватит!": Російські пропагандисти починають просувати тези про закінчення війни. ВIДЕО

Автор: 
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Топ коментарі
+23
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17.04.2022 08:18
+13
Еще неделю половят наши подарки от арты и наступать будет нечем.
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17.04.2022 08:06
+13
К огромному сожалению про "всё пристреляно и заминировано" говорили, когда обсуждали возможность кацапов организовать сухопутный коридор в Крым. Мол, если попрутся на Марик, то положим миллионы орков
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17.04.2022 08:28
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Ніфуя не зрозумів, але дуже цікаво
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17.04.2022 08:00 Відповісти
А чого там розуміти...?
9-го травня у москві "парад победы". Вождь мае проголосити про "пабеду"
Сьогодні 17-го. 13 + 9 = 22
Три тижні на підготовку наступа, накопичення резервів, сам наступ та закріплення на захопленній территоріі.
Значить, через 7-10 днів тотальний наступ, без різниці встигли чи не встигли до нього підготуватися
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17.04.2022 08:12 Відповісти
закріплення на захопленній территоріі./

для рашки і її пропаганди це зайвий етап.

----------------------------------

Три тижні на підготовку наступУ, накопичення резервів,

поки що вдається слабо,дякуючи ЗСУ.)
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17.04.2022 08:52 Відповісти
Дякую за ваше виправлення.
Та я й сам помітив свою помилку, але хотілося вже видаляти цілий коментар.
Врахуйте також, що останній раз я розмовляв украінською більше за 30 років тому, писав 45, а друкую(намаюся друкувати, позаяк не маю украінськоі розкладки) взагалі перший раз у житті.
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17.04.2022 09:39 Відповісти
Еще неделю половят наши подарки от арты и наступать будет нечем.
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17.04.2022 08:06 Відповісти
йшов другий тиждень великого наступу....Наступний етап російської військової кампанії ....
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17.04.2022 08:09 Відповісти
напевно ЗСУ таки не дають..цьому великому наступу статись...рубають рашистам хвости колон..
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17.04.2022 08:11 Відповісти
какое наступление чего кого.. это все игры в дурачка все ждут кончины Путина и в России генералы также так изображают процесс позиционной войны никто и никак наступать не может на Донбассе за 8 лет каждый кустик знают до миллиметра каждую высотку и террикон.. нам все перестреляно и пристреляно все мины известные ловушки дороги тропки какое нафиг наступлении откуда у Раши перевес в ЛОГИКЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКЕ А НЕ В КОЛИЧЕСТВЕ МЯСА**** мясо было перемололи и как это решило задачи России никак только новые проблемы везде нет людей нет техники нет денег нет запасов нет сырья нет ничего нет мотивации ради чего и во имя чего нафантазировали придурки альтернативной истории и ее толкований и воюют за ложь и самообман.. уже на центральных канал Рашки начинается вой на болотах все пора откатывать назад армия решила свою задачу нацистов много население умеет обращаться с оружием и не хватало чтобы эта операция перебросилась на территории России вот такие идут все громче и громче выбросы по ТВ а ТВ в Раше это Путин его голос
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17.04.2022 08:10 Відповісти
К огромному сожалению про "всё пристреляно и заминировано" говорили, когда обсуждали возможность кацапов организовать сухопутный коридор в Крым. Мол, если попрутся на Марик, то положим миллионы орков
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17.04.2022 08:28 Відповісти
Марно ми очікуваєм перемогу під керівництовом зрадників та злодіїв.
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17.04.2022 13:14 Відповісти
гаубиця DANA-M2 вже в Україні
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17.04.2022 08:44 Відповісти
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17.04.2022 08:18 Відповісти
Ця срана орда, позиціонує себе, як великодуховна нація. У святі дні вбивати.... Ці с..у...к...и і до аду не попадуть.Їм ад раєм буде здаватися. Ублюдки
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17.04.2022 08:21 Відповісти
Жданов сказал что неделю назад они начали "наступ" бо сильно подтягивать нечего им.
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17.04.2022 08:28 Відповісти
надо как-то быстрее убеждать, мы не можем ждать до лета, это не видосик, который можно остановить, пока сбегаешь за пивом...
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17.04.2022 08:35 Відповісти
навесні 2021 р. Міністерство оборони України проводило випробування 152-мм самохідної колісної гаубиці DANA-M2 на Рівненщині. «Дана» була створена ще наприкінці 1970-х років у Чехословаччині під радянський снаряд калібру 152-мм. DANA-M2 - покращена версія, яку з 2017 р. випускає компанія Excalibur Army. Україна навіть замовила 26 гаубиць DANA-M2 ще у грудні 2020 р., але після цього спалахнув скандал щодо завищеної у півтора раза ціни* й контракт призупинили.

* скандали у "Укроборонпромі" у часи Бариги(Свинарчук) були звичним явищем...
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17.04.2022 08:48 Відповісти
" За Броди і за Львів..****...москалів
Слава нації
Смерть москалям
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17.04.2022 08:58 Відповісти
Вони підуть не на донбасі
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17.04.2022 09:35 Відповісти
Ну поки що зосередили багацько біля Ізюму (десь проскакувала оцінка, що 22 бтгр з близько 70 усього в Україні), так що не так вже й далеко від Донбасу. Може ще на якийсь відволікаючий, але другорядний напрямок нашкребуть.
Хоч кацапська армія, схоже, справді вже не хоче наступати... а пуйло змушує.
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17.04.2022 10:10 Відповісти
Трудно представить сколько будет свинособачьего мяса и металлолома. Если наши военные начальники не будут бояться , то можно истребить и авиацию и ВСЕ на территории Раши - дальность ударных американских дронов 1900 км. Можно и по Кремлю пострелять - главное не бздеть и тогда война закончиться быстро- крымский мост не выдержит всех желающих смыться.
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17.04.2022 10:10 Відповісти
ГЛУПО ЖДАТЬ! Нужно самим идти в наступление и освободить Донбасс!
После первых ударов РУСНЯ ОБОСРЕТСЯ и очень БЫСТРО начнет ДРАПАТЬ (аж до самой Москвы, яблоки от яблонь далеко не падают, деды и прадеды драпали и эти все побросают и побегут)!
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17.04.2022 11:37 Відповісти
Це ми маємо брати ініціативу в наші руки та починати наступ на теріторії Московії.
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17.04.2022 13:10 Відповісти
Путин завязывай, людям за границей уже стыдно говорить, что они русские. Не жалко своих военных, так простых людей хотя бы пожалей.
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17.04.2022 14:06 Відповісти
 
 