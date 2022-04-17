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Новий наступ РФ на Україну може розпочатися найближчими днями, - Пентагон
Наступний етап російської військової кампанії в Україні може розпочатися в найближчі кілька днів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський телеканал NBC із посиланням на двох високопоставлених представників Пентагону.
"Чиновники заявили, що, за оцінкою США, російські військові можуть почати перекидати частину своїх сил назад в Україну вже цими вихідними або на початку наступного тижня", - йдеться в повідомленні.
Нині, як зазначає видання, офіційні особи США вважають, що Росія може перекинути війська назад в Україну і почати наступ до того, як усі російські війська знову будуть готові до бою.
Наразі США працюють над тим, щоби переконати союзників направити в Україну більше артилерії та боєприпасів.
Топ коментарі
+23 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар17.04.2022 08:18
+13 govtva
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+13 Fidel Desperado
показати весь коментар17.04.2022 08:28
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9-го травня у москві "парад победы". Вождь мае проголосити про "пабеду"
Сьогодні 17-го. 13 + 9 = 22
Три тижні на підготовку наступа, накопичення резервів, сам наступ та закріплення на захопленній территоріі.
Значить, через 7-10 днів тотальний наступ, без різниці встигли чи не встигли до нього підготуватися
для рашки і її пропаганди це зайвий етап.
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Три тижні на підготовку наступУ, накопичення резервів,
поки що вдається слабо,дякуючи ЗСУ.)
Та я й сам помітив свою помилку, але хотілося вже видаляти цілий коментар.
Врахуйте також, що останній раз я розмовляв украінською більше за 30 років тому, писав 45, а друкую(намаюся друкувати, позаяк не маю украінськоі розкладки) взагалі перший раз у житті.
* скандали у "Укроборонпромі" у часи Бариги(Свинарчук) були звичним явищем...
Слава нації
Смерть москалям
Хоч кацапська армія, схоже, справді вже не хоче наступати... а пуйло змушує.
После первых ударов РУСНЯ ОБОСРЕТСЯ и очень БЫСТРО начнет ДРАПАТЬ (аж до самой Москвы, яблоки от яблонь далеко не падают, деды и прадеды драпали и эти все побросают и побегут)!