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армія рф (16162) Генштаб ЗС (6059) Придністров’я (447)

РФ провела перевірку боєздатності трьох мотострілецьких бригад у Придністров'ї: не готові до ведення бойових дій, - Генштаб ЗСУ

рф

У Придністров'ї, за участю представників федеральної служби безпеки РФ, було проведено перевірку боєздатності 1-ї, 2-ї та 3-ї окремих мотострілецьких бригад збройних формувань ПМР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ у Facebook .

"За наявною інформацією у невизнаній Придністровській Молдавській Республіці, за участі представників федеральної служби безпеки РФ, було проведено перевірку боєздатності 1-ї, 2-ї та 3-ї окремих мотострілецьких бригад збройних формувань ПМР. Підрозділи, що перевірялися, не готові до ведення бойових дій", - йдеться в повідомленні.

"На тимчасово зайнятих окупантами територіях продовжується мародерство та насильницькі дії з боку російських військовослужбовців стосовно цивільного населення. Ці дії заохочуються їх військовим командуванням", - заявили в ЗСУ.

Також читайте: З боку РФ можливі провокації на території Придністров'я, - Генштаб ЗСУ

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Топ коментарі
+34
Зорі розмістились так, що Україна переможе! Зі святом всіх, з Вербною Неділею! Не забулися в яку церву йдемо святити вербу? Йдемо в ПЦУ _ Православну Церкву України, в якій митрополитом є Епіфаній і не йдемо в московську філію, яка тут називається УПЦ - Українська Православна Церква, в якій самоназвався митрополитом Онуфрій, що фактично представляє інтереси Московії РПЦ Кирилка сатаніста. В тій церкві святять Іву і має називатися свято Івушковоє Воскресеньє. Це до ідеології Кирилка "русского мира", що ніби українців не було, але чомусь всі назви українські. В московскій церкві стогнуть закатовані душі жінок, дітей і мирних українців по яких вони топчуться, яких вбили російські ашвабадітєлі, що підтримав Онуфрій.
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17.04.2022 08:29
+23
Мабуть у всіх дома є стіралка
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17.04.2022 08:25
+22
ви подивіться звідки то м'ясо
понапихали..буряти.удмурти.дагестанці..малочисеньні народи рашки..де пьянство та ніщеброди..Унітаз то для них, як памятник. як святиня для молебну.А всі "елітні" війська масковії ,це ближче до Маскви та Пітєра не дуже то і хотять за царя батюшку ваєвать..бо трошки грамотніші.від диких поселень всієї рашки
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17.04.2022 08:34
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Мабуть у всіх дома є стіралка
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17.04.2022 08:25 Відповісти
ви подивіться звідки то м'ясо
понапихали..буряти.удмурти.дагестанці..малочисеньні народи рашки..де пьянство та ніщеброди..Унітаз то для них, як памятник. як святиня для молебну.А всі "елітні" війська масковії ,це ближче до Маскви та Пітєра не дуже то і хотять за царя батюшку ваєвать..бо трошки грамотніші.від диких поселень всієї рашки
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17.04.2022 08:34 Відповісти
Боже, что вы обсуждаете.. ощущение такое что без методичек у троллей мозгов своих вообще нет.
ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВСУ МОГУТ ЗА НЕДЕЛЮ ЗАЧИСТИТЬ ПРИДНЕСТРОВЬЕ И ЗАКРЫТЬ ВОПРОС С ОПАСНОСТЬЮ НАПАДЕНИЯ С ЮЖНОГО ФЛАНГА.
Молдова, если не идиоты, должны сейчас в кратчайшие сроки вместе с Румынией, Украиной и союзниками по НАТО зачистить Приднестровье и ввести СВОИХ миротворцев. объявив выборы по всей Молдове через максимум МЕСЯЦ.
Так же нужно поступить в будущем и с Беларусью.
Только зачистив фланги с юга и севера Украина сможет спокойнее смотреть на соседа на северо-востоке.
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17.04.2022 09:44 Відповісти
К сожалению, они идиоты. Потому что выбирают позор и газ от рф.
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17.04.2022 10:37 Відповісти
Не плекайте марних ілюзій: чеченці, дагестанці, буряти, удмурти... Лиш би не "руські"? Знову та же пісня - винні нацмени, а кацапи "ні прічьом", "трошки грамотніші від дикунів??, "царь харошій, он нє знаєт?", ми знову "адіннарот. Єдінородниє і єдіновєрниє?".
КАЦАПИ (МОСКАЛІ) у всьому винні - виплодки пекла. Кремль то абсолютне зло. Не треба їх виправдовувати. Та й уже не вийде.
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17.04.2022 11:15 Відповісти
👍
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17.04.2022 10:05 Відповісти
Зорі розмістились так, що Україна переможе! Зі святом всіх, з Вербною Неділею! Не забулися в яку церву йдемо святити вербу? Йдемо в ПЦУ _ Православну Церкву України, в якій митрополитом є Епіфаній і не йдемо в московську філію, яка тут називається УПЦ - Українська Православна Церква, в якій самоназвався митрополитом Онуфрій, що фактично представляє інтереси Московії РПЦ Кирилка сатаніста. В тій церкві святять Іву і має називатися свято Івушковоє Воскресеньє. Це до ідеології Кирилка "русского мира", що ніби українців не було, але чомусь всі назви українські. В московскій церкві стогнуть закатовані душі жінок, дітей і мирних українців по яких вони топчуться, яких вбили російські ашвабадітєлі, що підтримав Онуфрій.
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17.04.2022 08:29 Відповісти
Я вже з 24 лютого став Атеїстом
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17.04.2022 08:35 Відповісти
А в нас під час інтенсивного обстрілу московитами населеного пункту снарядами і мінами, всі віруючі і атеїсти молилися Богу і всі залишилися неушкодженими!
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17.04.2022 08:49 Відповісти
моряки крейсера москва також молилися на тріску з Хреста Господнього - але то їм ніразу не помогло
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17.04.2022 10:15 Відповісти
окупанти крейсера "моцква" молилися через сатаніста Гундяя і пуйла сатані, які двадцять років мали сатаністську силу. Ця сила їх покинула і зло терпить крах. Бо які кацапи християни і православні, якщо вони порушили Божі заповіді і прийшли під брехнею і вигадкою про нацистів вбивати і гвалтувати українців? Тут сатана їм не допоможе, а Бог на боці правди, на боці України.
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17.04.2022 10:24 Відповісти
Менi дуже шкода тих людей, що не приняли Iiсуса в свое серце... Я 20 рокiв,а менi 70 , живу з Господом в серцi i можу сказати, що то е саме цiнне, що я здобула за все
свое життя! Лише за одним жалкую, що тiльки в 50 рокiв я пiзнала Господа, покаялась
та вiдкрила свое серце Спасителю Iiсусу Христу! Хоча до того я була як i бiльшись мiрян-
ходила до церкви, ставила свiчки та, коли була скрута, молилась. Але цього замало-треба
постiйно жити з Господом! Зi Святом входу Господа в Ерусалим! 🙏🙏🙏
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17.04.2022 11:36 Відповісти
а с 1 марта - верующим в Христа. Ибо шансов, что Украина выстоит хотя бы неделю против Орды, было крайне мало.
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17.04.2022 09:45 Відповісти
А дьякон Добкин
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17.04.2022 08:58 Відповісти
Кирил подарувал Добі одяг, Добі вільний )))))))))))))
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17.04.2022 09:16 Відповісти
тут відповідь на поверхні, який він православний, то такий і дяк.
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17.04.2022 10:25 Відповісти
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17.04.2022 10:08 Відповісти
Не готовы или "не готовы"?
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17.04.2022 08:30 Відповісти
важко приготувати шось з такого дерьма
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17.04.2022 08:48 Відповісти
Вони ніколи не готові, вони звикли брати кількістю м'яса, а м'яса там мало ))
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17.04.2022 09:17 Відповісти
Весна прийшла і почалося знищення росйськьоі техніки https://youtube.com/watch?v=sGr1h9K1MEM&feature=share
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17.04.2022 08:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=sGr1h9K1MEM https://www.youtube.com/watch?v=sGr1h9K1MEM

после добавления адреса ссылки нажимать Enter
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17.04.2022 09:11 Відповісти
После упопленника мацквы готовность пошла в отрицательный рост.
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17.04.2022 08:33 Відповісти
Блеф
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17.04.2022 08:34 Відповісти
Це означає що можут начати наступ в будь який час.
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17.04.2022 08:38 Відповісти
Ті 3 "бригади" насправді 3 легких піхотних батальонів. Набрані як так розумію в основному із місцевих. Не будуть вони воювати
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17.04.2022 08:52 Відповісти
Там есть и реальные военные рф. Из-за них и срач столько лет.
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17.04.2022 09:02 Відповісти
При максимальній кількості всіх родов військ біля 5000, кількість москалів здається біля 2000. Кордон України з пмр складає 450 км, це орієнтовно 10 рил на 1 км. Це простий розрахунок без врахування тиловиків, охорони складів і т.д. Загроза від них тільки диверсійна.
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17.04.2022 09:28 Відповісти
Могу вас огорчить , сейчас в оккупированном Херсоне в разы меньше. Главное что орки делают это размещаются в школах, прикрываясь мирным населением.
В Херсоне от силы тысяча может наберётся , но скорее всего нет. И это на 300 000 город. Разница в том что у тех автоматы, а Херсон просто сдали, оружия - ноль.
Поэтому ведя хаотичный обстрел по гражданским, прячась в населенных пунктах, можно долго воевать оркам.
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17.04.2022 10:19 Відповісти
Вам рецепт ВВ из магазина скинуть.
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17.04.2022 10:39 Відповісти
теж читала, що вони давно вже там морально розклалися в тому придністров'ї за ці всі роки і не годні ні на що
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17.04.2022 10:50 Відповісти
.. еще есть отставники,особенно много таковых в Тирасполе, которых тоже могут призвать
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17.04.2022 11:46 Відповісти
Как туда попали фсбшники,Ермак провёл
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17.04.2022 08:38 Відповісти
Это чё за рариет на фото?
И вопрос номер 2. Как представители рф попадают в Приднестровье?
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17.04.2022 08:45 Відповісти
через Україну і Молдову.
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17.04.2022 08:50 Відповісти
Через кишиневский аэропорт.
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17.04.2022 10:40 Відповісти
А до Кишиньова летять хіба не через Україну? Як можуть потрапити, якщо для їх літаків Європа закрила небо?
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17.04.2022 11:15 Відповісти
Откуда там три бригады там на одну лапотных не наберется?
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17.04.2022 08:52 Відповісти
Кадрированые?
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17.04.2022 09:10 Відповісти
То вони їх називають бригадами, щоб сусіди боялися.
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17.04.2022 09:29 Відповісти
Журналісти каналу (коломойського,марченко-медведчука, суркіса) 1+1, знімають сюжет про те як на київському з-ді ремонтують трофейну техніку..., через деякий час туди рашисти наносять ракетний удар! Питання задає Азейбаржанський телегам-канал: - працюють вороги, чи корисні ідіоти?!
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17.04.2022 08:56 Відповісти
вони цілком свідомі того, що вони роблять
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17.04.2022 09:03 Відповісти
73% виборців України так побажали.... і щоб була обіцяна зброя в Українців Бучі, Ірпеня, Чернігова, Сум....
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17.04.2022 09:16 Відповісти
відповідь на поверхні, працюють вороги, маскуючись під корисних ідіотів. Хто дав команду розмінувати перешийок, який був надійно замінований з 2014 року при "баризі"? Хто дозволив без єдиного пострілу прийти з Криму і окупувати все Азовське море, Херсонську область і кусок Запорізької та Миколаївської області? Не бажають ті корисні ідіоти зняти там сюжет?
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17.04.2022 10:36 Відповісти
я теж коли побачив то відео зрозумів звідки воно,то *******
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17.04.2022 15:08 Відповісти
Нужно срочно демилитаризировать ПМР Градами,уничтожить технику,личный состав и инфраструктуру,какие проблемы?Чего ждём
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17.04.2022 09:02 Відповісти
там склад. якщо бахнути, то знесе пів Молдови. не точно. так кажуть.
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17.04.2022 09:12 Відповісти
Не знесе. А склади можна й для власних потреб використати. Звичайна спецоперація.
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17.04.2022 09:23 Відповісти
ПМР не існує в міжнародному праві, якшо нападемо самі, получиться, що напали на Молдову. Варіанта 2, 1- Молдова просить допомогти розібратися з терористами і ми погоджуємось, 2 - москалі нападають на нас і ми їх зачищаємо з чистою совістю як самозахист. Тому вони і сидять там тихенько ...
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17.04.2022 09:33 Відповісти
Молдова якщо щось і може, то тільки просити папірець для підтірки, коли всралися.
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17.04.2022 09:44 Відповісти
я тебе напомню, что всего 10 лет назад в Украине президентом был дважды сидевший вконец пророссийский зэк.
Так что у Молдовы отличные перспективы стать членом ЕС и НАТО и пораньше, чем у Украины. Благодаря Румынии.
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17.04.2022 09:50 Відповісти
Ну если не признавать европейские границы, то тогда чем ты отличаешься от обосцанного кацапа?
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17.04.2022 10:21 Відповісти
знищення русні,при чому тут не признання міжнародно признаних кордонів,після знищення лаптів,хай туда заходять молдавани і наводять порядок,нам що шкода чи що? ти ще скажи що знищення русні в криму теж не признання якихось кордонів?
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17.04.2022 15:10 Відповісти
Есть видео, как с приднистровья шмаляют ураганами по Одесской области, Так что уже всё было.
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17.04.2022 10:36 Відповісти
Градами - как орки по Харькову?
это чтобы Украина на весь мир выглядела как сейчас Раша - орками и зверьем?
спасибо, ты или ольгинец или полезный Кремлю идиот.
Есть другие методы войны, современные и эффективные. Крыть градами по мирняку - так делают только звери или россияне, что одно и то же.

Отвечу сразу - нет, от что орки так поступали с украинцами не означает что и мы так можем. НЕ МОЖЕМ. если мы люди.
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17.04.2022 09:49 Відповісти
Не потрібно ніяких "градів", потрібно просто не пропускати російських військових туди і назад через Україну. Не пропускати їх автомобілі під сепарськими номерами, якими забито пів Одеси і все. Питання до влади, чому не блокували це квазі утворення?
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17.04.2022 10:38 Відповісти
я НЕ розумію...як раSSія могла "перевірити" боєздатність військ в придністров`ї??
все ж закрите: не літають літаки, не їздять поїзди, Європа закрила небо дла руSSкіх...

Хіба по-телефону могли "перевіряти"...або...арахамії з єрмаками супроводжували руZZкіх хенералів....
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17.04.2022 09:13 Відповісти
так зване "ПМР" треба прибирати вже зараз з під боку України, убезпечити тили, це принципове питання. Напад терористів з так званого "ПМР" має статися. Будь-які заяви про їх "неготовність" звичайна "димова завіса". І ЗСУ дадуть належну відповідь.
За одно, буде менше розмов про те, що нам "щось заважає звільняти Південь".
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17.04.2022 09:19 Відповісти
это не просто разговоры. Это реальная опасность для юга. Потому да - тыл в виде ПНР надо зачистить.
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17.04.2022 09:53 Відповісти
Для этого надо иметь политическую волю Молдовы,в вопросе оказать посильную помощь в деоккупации территории...Которая,к сожалению,у молдован отсутствует
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17.04.2022 11:55 Відповісти
Надо Украине помочь Молдове в освобождении от рузькомира.
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17.04.2022 09:22 Відповісти
румыны тут подсобят будь здоров.
Ввести войска, зачистить те несчастных 2 тыс россиян, потом ввести миротворцев Румыния-Молдова-Украина, провести референдум, нарисовать правильные циферки - и все, прощай, немытая Россия.
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17.04.2022 09:52 Відповісти
Придністрянщина - то споконвічна українська земля, споконвіків заселена українцями. Тому вони і не рвуться ("не готові") брати зброю проти України. Пропонуєш румунам "зачистити" українське Лівобережжя від Українців? Років 30 тому уже пробували... що отримали? Кордон по Дністру.
Щодо референдуму - маєш рацію, так і буде. Референдум про повернення Лівобережжя Дністра до складу України. Доречі, свого часу Придністрянщина і І.Смирнов зверталися до Банкової з такими пропозиціями. Поцікався історією.
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17.04.2022 11:24 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1515540044840374274
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17.04.2022 09:26 Відповісти
И молдаване такие: - Падаждём...
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17.04.2022 09:27 Відповісти
Націкавішим було і залишається питання про те, чєрєз кудой zалдостанські війська у Придністров'ї впродовж останніх восьми років отримують технічну підтримку, пальне, проводять ротації особового складу...

От яким чином туди потрапили "перевіряючі" з ФСБ - через Молдову?.

А в Молдову вони звідки проникають - з Румунії?
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17.04.2022 09:40 Відповісти
Цікаво, а ці перевіряючи знаходились раніше в тій ПМР чи потрапили зараз? Якщо недавно, то яким чином, через чию територію?
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17.04.2022 09:42 Відповісти
Та хочби й були готові то скажуть шо не готові Вони ж звісно довбодятли, але і вони розуміють, що дохнути заради ***** їм сенсу немає
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17.04.2022 09:43 Відповісти
Я не розумію як взагалі можна постачати озброєння та інше для військ на території придністров"я? Придністров"я ж оточене з усих боків Україною і Молдовою. Сухопутного і морського сполучення туди нема. Повітряним шляхом теж. З 14 року в нас з рф війна і всі шляхи через Україну повинні бути перекриті. Іншого шляху туди нема.
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17.04.2022 10:05 Відповісти
Тирасполь і Бендери зараз не дуже вояки, відставники постаріли, повимирали. Ті що залишились більше по контрабасу, алкоголь, тютюн, наркота, дехто з молдовським паспортом побачив Європу і йому нах. потрібна засрашка.
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17.04.2022 10:13 Відповісти
БЛОКИРОВАТЬ РАКЕТАМИ ПОБЕРЕЖЬЕ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
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17.04.2022 10:15 Відповісти
Це як...?
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17.04.2022 12:18 Відповісти
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17.04.2022 10:18 Відповісти
а как они попадают в приднестровье?
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17.04.2022 12:16 Відповісти
Іноді таке відчуття, що пріднєсровьє найбільш стійке теротеріальне утворення на планеті...
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17.04.2022 12:31 Відповісти
 
 