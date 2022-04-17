"Ми знаємо, що Кремль готує нову брехню, щоб пояснити звірства над мирним населенням в Україні", - МЗС Великої Британії
Російське керівництво готує нову брехню, аби приховати звірства російських військових в Україні, яким є незаперечні докази. Велика Британія готова надати фінансування, персонал і забезпечити військову експертизу, щоб притягнути винних до відповідальності.
Про це повідомляє міністерство закордонних справ Великої Британії у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Ми знаємо, що Кремль готує нову брехню, щоб пояснити звірства над мирним населенням в Україні. Ці спроби приховати жахливі акти насильства не стримають слідчих", - повідомили у зовнішньополітичному відомстві.
Зазначається, що є незаперечні докази численних звірств російських військ проти цивільного населення в Україні та цивільної інфраструктури, а "війна Путіна побудова на брехні".
"Велика Британія пропонує фінансування, персонал і військову експертизу, щоб притягнути винних до відповідальності", - йдеться в повідомленні.
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І кому? Своїм оркам?