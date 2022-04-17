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"Ми знаємо, що Кремль готує нову брехню, щоб пояснити звірства над мирним населенням в Україні", - МЗС Великої Британії

рф

Російське керівництво готує нову брехню, аби приховати звірства російських військових в Україні, яким є незаперечні докази. Велика Британія готова надати фінансування, персонал і забезпечити військову експертизу, щоб притягнути винних до відповідальності.

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Великої Британії у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Ми знаємо, що Кремль готує нову брехню, щоб пояснити звірства над мирним населенням в Україні. Ці спроби приховати жахливі акти насильства не стримають слідчих", - повідомили у зовнішньополітичному відомстві.

Зазначається, що є незаперечні докази численних звірств російських військ проти цивільного населення в Україні та цивільної інфраструктури, а "війна Путіна побудова на брехні".

"Велика Британія пропонує фінансування, персонал і військову експертизу, щоб притягнути винних до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

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17.04.2022 08:56 Відповісти
God save the Queen!
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17.04.2022 08:57 Відповісти
Як таке можна пояснити?
І кому? Своїм оркам?
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17.04.2022 09:04 Відповісти
Геноцид проти українців планувався фашистами заздалегідь, іще пять років тому прилєпін казав, що любить Україну, та українську мову, виключно, як свою землю, а: "Для победи над Украиной ми должни уничтожить всех украинских детей, только полная зачистка нации" і ще: "Мы должны заставить всех любить "русской мир"! Чем меньше будет свидомых украинцев и их потомства, тем больше у нас шансов вернуть свои территории. Выжигать и убивать всех!". Таку ідеологію русскго фашизма роками вбивали в голови холопів царя. І звірства, які вчиняли російські кати на окупованих ними територіях, то не випадковість, а закономірність та наслідки такого промивання того, що в нормальних людей називається мозком..
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17.04.2022 09:34 Відповісти
Треба негайно приймати допомогу Британії! І велика їм подяка за підтримку!
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17.04.2022 10:19 Відповісти
Та ***** вже що там вони готують. Їм повірять хіба що їх раби
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17.04.2022 10:42 Відповісти
да в кремле уже забыли про Бучу и есть большие сомнения что там собираются в чем то оправдыватся
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17.04.2022 12:42 Відповісти
 
 