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КМДА (2331) Київ (19116) обстріл (27070) Поворозник (126)

У Києві не було вибухів, працювала протиповітряна оборона, - КМДА

київ

Вибухів у столиці не було, а звуки, які чули кияни, - це працювала протиповітряна оборона.

Про це в ефірі українського телемарафону повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Насправді, незважаючи на те, що в Києві лунали кілька раз увечері й під ранок сигнали повітряної тривоги, в Києві спокійно, вибухів ніяких не було. Це швидше за все була робота протиракетної оборони", - сказав Поворозник.

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Водночас, за його словами, говорити про те, що сьогодні в Києві безпечно, зарано. "Враховуючи наявність повітряних тривог, і вчорашні ранкові удари по Києву ракетні, вони підтверджують те, що Київ був і є для окупантів "ласим шматком" і ніяких планів в частині захоплення або ударів по Києву вони не міняють", - сказав він.

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Хорошо, что хоть у кого-то были мозги не закатать ПВО Киева в асфальт.
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17.04.2022 09:18 Відповісти
С мозгами ничего не изменилось, просто не успели...
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17.04.2022 09:24 Відповісти
ППО Порошенка працює!
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17.04.2022 09:27 Відповісти
Я топовий підписувач на СБУ сайті,задали питання про канал з публікацією після якого бомбили завод. Знаєте скільки ботів набігло. По темі нічого,а як по команді-рошенка. Поки офіс бореться з народом руками ботів доки дороги будуть на первому місці,а не захист України
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17.04.2022 09:37 Відповісти
если были звуки и работала ПВО - значит Киев бомбили
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17.04.2022 17:23 Відповісти
 
 