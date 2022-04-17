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Новини Війна
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Міноборони Австрії про знищення крейсера "Москва": Українці сильно вдарили по самолюбству росіян та досягли стратегічного успіху

москва

Українські військові завдали сильного удару по самолюбству росіян та здобули стратегічний успіх, знищивши флагман чорноморського флоту РФ крейсер "Москва".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник групи базового планування міністерства оборони Австрії генерал-майор Бруно Гофбауер в інтерв’ю виданню Oberösterreichische Nachrichten.

"Українці завдали сильного удару по самолюбству росіян, але вони також досягли успіху в стратегічному сенсі", - заявив австрійський генерал, коментуючи знищення "Москви".

За словами Гофбауера, військово-морські сили Росії, очевидно, серйозно недооцінили спроможності українських захисників, коли відправили "Москву" у прибережні води. Коментуючи удар по крейсеру українськими ракетами "Нептун", генерал заявив, що влучання, вочевидь, відбулося у вразливе місце і "викликало ланцюгову реакцію".

Експерт у військово-морській сфері вказав на те, що з ліквідацією флагмана чорноморського флоту РФ зменшився і військовий потенціал самого флоту.

Також читайте: "Я в бешенстве от того, что произошло с флагманом Черноморского флота - крейсером "Москва"", - пропагандист Соловйов. ВIДЕО

На цьому тлі австрійський генерал також висловив переконання, що російська десантна операція в районі Одеси найближчим часом не відбудеться. Зокрема, й тому, що однією з проблем для російських кораблів стане мінування прибережного району українськими військами.

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Топ коментарі
+43
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17.04.2022 09:25
+41
Як правильно писати: Zатонув, чи Vтопився?
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17.04.2022 09:22
+38
Вдарити кацапа може кожний. Не стісняйтесь. Доєднуйтесь.
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17.04.2022 09:20
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Вдарити кацапа може кожний. Не стісняйтесь. Доєднуйтесь.
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17.04.2022 09:20 Відповісти
не может, а должен.
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17.04.2022 09:59 Відповісти
Не забувайте, що кацапами керують хабадники з кремля.
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17.04.2022 10:27 Відповісти
за что? мы ж асвабадители. ни аднаго гражданскага не пострадала.
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17.04.2022 10:44 Відповісти
Замечательная песня: https://www.youtube.com/watch?v=JNVenoS2cFA
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17.04.2022 09:22 Відповісти
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17.04.2022 09:25 Відповісти
А чому москальською? Чи це тролить москалів?
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17.04.2022 11:09 Відповісти
Як правильно писати: Zатонув, чи Vтопився?
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17.04.2022 09:22 Відповісти
Не ошибетесь,если и так и єтак))
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17.04.2022 09:26 Відповісти
по-гундяєвскі: "пішов в путінскій рай....."
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17.04.2022 09:27 Відповісти
Напишіть VZ'*******, так буде об'єктивніше.
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17.04.2022 09:44 Відповісти
0бісрався...
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17.04.2022 10:00 Відповісти
ZатонуV
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17.04.2022 10:10 Відповісти
Кацапи на початку війни за підбитим літаком плакали, уявляю, як вони за крейсером вбиваються.
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17.04.2022 09:25 Відповісти
Крейсер «Москва» дискредитировал весь флот *********. Самый оснащенный и вооруженный корабль, флагман флота, был уничтожен с первого удара. Это несмываемый позор россии и показатель мастерства украинских военных. Они, в отличии от россиян, воюют с армией, а не с мирными жителями.
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17.04.2022 09:26 Відповісти
нехаммер "прозрів" після фсб-шного зомбажу...

чекаємо на "прозріння" шрьодерів, меркельш, штайнмаєрів з шольцами та інших адептів руZZкого міра....
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17.04.2022 09:26 Відповісти
марно.. поки чумодани з евро курсують -марно
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17.04.2022 09:30 Відповісти
В мире приходит понимание шо у кацапов потешная армия с дутой боеспособностью.
Ещё немного и ***** начнут бить свои за то что так "унизил" величие русского оружия, ахахах.
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17.04.2022 09:27 Відповісти
На службе при совке, а наша танковая дивизия стояла на рубежах с НАТО в ГСВГ, ну типа оху.нно боевая, у нас ходила байка, что при желании наш полк вырежет американский спецназ за десять минут. Такая у нас была подготовка и бдительность в караулах. Но так как при совке и неосовке ********** власть отделена от народа, то вверхах космополитизм, а внизу дно. Так, что уря, то оно уря, но факт, есть факт.
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17.04.2022 09:46 Відповісти
"... наш полк вырежет американский спецназ ..."
Хочу уточнить, где здесь подлежащее: "полк" или "спецназ"?
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17.04.2022 10:26 Відповісти
То при совке от командования зависело,а где командование нормальное такого бардака и близко не было.
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17.04.2022 10:54 Відповісти
Чо австрияки, не ожидали такого поворота. Все предлогали нам сдаться
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17.04.2022 09:35 Відповісти
Пропозиція: Треба тому герою, що послав "Москву", дати список и завдання: послати всіх по списку. Розумію - важка праця, але ж спробувати треба.
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17.04.2022 09:36 Відповісти
«москва» спаленная пожаром

Скажи-ка дядя, ведь недаром
«москва» спаленная пожаром была моллюскам отдана.

Ракеты, пушки боевые
да говорят ещё какие,
теперь во власти нептуна.

Проколот борт насквозь трезубцем,
матросы в суматохе ссутся,
пугаясь взрывов в тишине.
Толпой бегут в ворота рая,
А Бог им чётко отвечает
Что нах*й это не ко мне!

А за москвой «победоносец»,
уткнёт в песок под морем носик,
драматургично как в кино,
«Калининград» и остальные,
друг с другом тесно, как родные,
украсят филигранно дно.

Затопим злобные корыта,
и море будет вновь открыто,
уйдёт из моря русский яд.

А к лету кончатся замесы,
и станут берега Одессы
столицей дайвинга, друзья!

© певец Коля Серга
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17.04.2022 09:38 Відповісти
Всё на рабсее знают, что кругом бардак, а телевизор ихний любую брехню стерпит.
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17.04.2022 09:49 Відповісти
Две украинские ракеты, всего две, Карл, перевели грозный рашистский флот в опущенный флот !
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17.04.2022 10:03 Відповісти
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17.04.2022 10:27 Відповісти
"Москву" треба накрити глибинними бомбами.
Московіти найняли норвежців щоб його підняти.
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17.04.2022 10:03 Відповісти
Московити наймають натівців, аби підняти корабель, яким вони грозили НАТО?
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17.04.2022 10:16 Відповісти
Нехай підіймають, не треба заважати. На його ремонт буде затрачено років 20, та мільярдів 20 долярів. Нехай потішаться. За цей час московії вже не стане.
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17.04.2022 10:49 Відповісти
Никто его ремонтировать не будет-40 лет кораблю,да и скорее всего после нептунов там остались пробоины размером с городской автобус каждая
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17.04.2022 10:55 Відповісти
Та нехай підіймають, тільки шматочками.
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17.04.2022 12:06 Відповісти
Московіти хочуть повернути ЯЗ яка лишилась на борту. Іншого цінного там нема. А ні ще шматочок трісочки (нібито Хреста Господнього) яку їм впарили бариги з Ватікану за 40 млн$!
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17.04.2022 10:54 Відповісти
Завдяки тій трісочці ми не маємо радіоактивного забруднення.
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17.04.2022 10:56 Відповісти
а **** ви думали)))
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17.04.2022 11:51 Відповісти
Ну. потопили флагмана МОСКВУ, але це таке - скоро спалимо найголовнішу МОСКВУ.
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17.04.2022 12:29 Відповісти
 
 