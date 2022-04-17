Міноборони Австрії про знищення крейсера "Москва": Українці сильно вдарили по самолюбству росіян та досягли стратегічного успіху
Українські військові завдали сильного удару по самолюбству росіян та здобули стратегічний успіх, знищивши флагман чорноморського флоту РФ крейсер "Москва".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник групи базового планування міністерства оборони Австрії генерал-майор Бруно Гофбауер в інтерв’ю виданню Oberösterreichische Nachrichten.
"Українці завдали сильного удару по самолюбству росіян, але вони також досягли успіху в стратегічному сенсі", - заявив австрійський генерал, коментуючи знищення "Москви".
За словами Гофбауера, військово-морські сили Росії, очевидно, серйозно недооцінили спроможності українських захисників, коли відправили "Москву" у прибережні води. Коментуючи удар по крейсеру українськими ракетами "Нептун", генерал заявив, що влучання, вочевидь, відбулося у вразливе місце і "викликало ланцюгову реакцію".
Експерт у військово-морській сфері вказав на те, що з ліквідацією флагмана чорноморського флоту РФ зменшився і військовий потенціал самого флоту.
На цьому тлі австрійський генерал також висловив переконання, що російська десантна операція в районі Одеси найближчим часом не відбудеться. Зокрема, й тому, що однією з проблем для російських кораблів стане мінування прибережного району українськими військами.
Будь ласка, зачекайте...
чекаємо на "прозріння" шрьодерів, меркельш, штайнмаєрів з шольцами та інших адептів руZZкого міра....
Ещё немного и ***** начнут бить свои за то что так "унизил" величие русского оружия, ахахах.
Хочу уточнить, где здесь подлежащее: "полк" или "спецназ"?
Скажи-ка дядя, ведь недаром
«москва» спаленная пожаром была моллюскам отдана.
Ракеты, пушки боевые
да говорят ещё какие,
теперь во власти нептуна.
Проколот борт насквозь трезубцем,
матросы в суматохе ссутся,
пугаясь взрывов в тишине.
Толпой бегут в ворота рая,
А Бог им чётко отвечает
Что нах*й это не ко мне!
А за москвой «победоносец»,
уткнёт в песок под морем носик,
драматургично как в кино,
«Калининград» и остальные,
друг с другом тесно, как родные,
украсят филигранно дно.
Затопим злобные корыта,
и море будет вновь открыто,
уйдёт из моря русский яд.
А к лету кончатся замесы,
и станут берега Одессы
столицей дайвинга, друзья!
© певец Коля Серга
Московіти найняли норвежців щоб його підняти.