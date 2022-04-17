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Новини Війна
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ОДА (1623)

Ситуація в регіонах: на Харківщині йдуть запеклі бої, вночі російські окупанти здійснили безуспішні спроби наступу поблизу Мар'їнки і Красногорівки, - звіти ОВА

війна,ірпінь

Активні бої тривають у Харківській області, російські війська безсупішно намагаються наступати на Донеччині, ворог обстрілює Луганщину та Херсонщину.

Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Ситуація в регіонах станом на 8.00:

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, Кіровоградщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині.

На Харківщині ситуація стабільно важка— активні бої ідуть на Ізюмському напрямку; жителів Лозової та Барвінкового закликають активізуватися із евакуацією.

Всього за добу було понад двадцять ударів окупантів із РСЗВ, артилерії та один ракетний удар.

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Луганщина: у суботу, окрім пошкоджених протягом дня інфраструктурних об' єктів, — чергові потрапляння у Лисичанську лікарню та НПЗ. Вночі — потужний обстріл житлових кварталів Сєвєродонецька, зранку — артобстріл Кремінної, щонайменше одну людину поранено. Позиційні бої у Попасній та Рубіжному.

Донеччина: протягом ночі російські окупанти здійснили безуспішні спроби наступу поблизу Мар'їнки і Красногорівки. У Мар'їнці внаслідок обстрілу одна цивільна людина загинула.

Обстрілів зазнали Авдіївка, Торецька та Очеретинська громади. Є руйнування інфраструктурних об'єктів.

Маріуполь — без змін.

Херсонщина: вибухи та обстріли на території всієї області, також обстріли було чути у Херсоні. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі відсутня. В області в багатьох населених пунктах гуманітарна криза, ситуація загострюється.

Миколаївщина. Вночі лунала повітряна тривога. Зранку у Миколаєві було чути вибух. Деталі з'ясовуються. Протягом дня також окупантами обстрілювалися райони області.

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Справжній ворог нагадує те, в чому нема нічого людського - землетрус, цунамі, сарану, чуму, вірусну інфекцію.

Але ж ці речі не викликають ненависті. Їх треба стерегтися, зупиняти, чинити опір, нищити ембріони чуми чи щурів. Та й усе.

Треба визнати, що ми помилялись, якщо сприймали росіян як братів, а російського солдата як людину, і перемкнути себе на сприйняття його як нелюда.

І вже не ненавидіти, а просто нищити, бо він сам обрав служити сатані й робить це із захватом, натхненням, садистичною насолодою.

Нищити для його ж користі - щоб менше встиг вчинити зла. отець Віктор Маринчак
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17.04.2022 09:59 Відповісти
****** москальню, вона повинна зрозуміти, що їм час або лягти у землю, або повертатися у свої *****
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17.04.2022 10:00 Відповісти
8 років війни і не сприймати війну за війну, це не помилка, а військовий злочин. Злочин, який потрібно розслідувати. Скільки людей було би врятовано
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17.04.2022 10:02 Відповісти
 
 